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Німецька партія „Вільна демократична партія“ (ВДП)

Вільна демократична партія (ВДП) - політична партія в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВДП".

Вільна демократична партія (ВДП) сповідує традиції лібералізму в Німеччині й виступає проти надмірної регулятивної ролі держави. Ліберали часто представляють інтереси малих та середніх підприємців й нерідко визначаються опонентами як "партія високих заробітків". До середини 1990-х років вільні демократи входили на правах молодших партнерів майже до всіх коаліцій. Але згодом усе змінилося. Вони втратили свою вагу "золотої акції" в конкуренції між християнськими партіями та соціал-демократами. А на виборах до Бундастагу 2013 року вперше в своїй історії не подолали п'ятивідсотковий бар'єр і не пройшли до парламенту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні

Християнські демократи перемагають на виборах у Шлезвіг-Гольштейні 09.05.2022

Християнсько-демократичний союз набирає понад 43 відсотків голосів у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн і зможе сформувати новий уряд із ще однією партією. СДПН поступилася Зеленим.
Уряд ФРН істотно збільшить військову допомогу Україні

Уряд ФРН істотно збільшить військову допомогу Україні 15.04.2022

Фінансування спеціальної ініціативи уряду ФРН з метою насамперед надання військової допомоги України зросте до двох мільярдів євро, повідомив очільник німецького мінфіну Крістіан Лінднер.
Глава мінфіну ФРН підтримав створення плану Маршалла для відбудови України

Глава мінфіну ФРН підтримав створення "плану Маршалла" для відбудови України 22.03.2022

Німеччина готова підтримати відбудову України після завершення агресивної війни Росії, але для цього потрібен міжнародний "план Маршалла" для України, вважає міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер.
У Бундестазі пояснили відмову ФРН постачати зброю Україні

У Бундестазі пояснили відмову ФРН постачати зброю Україні 31.01.2022

На нинішньому етапі конфлікту з Росією йдеться передусім про переговорний процес, заявив політик ВДП Александер Ламбсдорфф в інтерв'ю DW. На випадок вторгнення РФ до України Німеччина розглядає "всі варіанти".
Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю

Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю 21.01.2022

Заборона поставок зброї до кризових регіонів прописана в коаліційній угоді нинішнього німецького уряду. Утім, останнім часом навіть всередині коаліції лунає дедалі більше закликів переглянути цю позицію.

У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду

У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду 07.12.2021

СДПН, Зелені та Вільні демократи, які сформують новий уряд ФРН, офіційно підписали угоду, що визначає основні завдання коаліції на найближчі чотири роки.
Німецькі вільні демократи схвалили коаліцію з Зеленими і СДПН

Німецькі вільні демократи схвалили коаліцію з Зеленими і СДПН 05.12.2021

На партійному з'їзді ВДП 92,2 відсотка делегатів проголосували за коаліційну угоду із соціал-демократами і Зеленими.

Остання з трьох партій дала згоду на коаліційні переговори в Німеччині

Остання з трьох партій дала згоду на коаліційні переговори в Німеччині 18.10.2021

Ліберали з ВДП останніми з трьох потенційних учасників урядової більшості в Німеччині дали згоду на початок коаліційних переговорів. Очікується, що перемовини між СДПН, Зеленими і ВДП розпочнуться ще цього тижня.

Без партії Меркель: три німецькі партії наблизилися до коаліційних переговорів

Без партії Меркель: три німецькі партії наблизилися до коаліційних переговорів 15.10.2021

Соціал-демократи, Зелені та ліберали в Німеччині за крок до початку офіційних переговорів про формування правлячої коаліції в Бундестазі. Якщо перемовини будуть успішними, в країні сформують новий уряд.
Коментар: Німці делегували малим партіям більше влади

Коментар: Німці делегували малим партіям більше влади 26.09.2021

Колишнє домінування блоку ХДС/ХСС та СДПН на політичному ландшафті Німеччини відійшло в історію. Це - шанс провести потрібні зміни, вважає шеф-редакторка DW Мануела Каспер-Кларідж.
Вибори до Бундестагу 26 вересня: найважливіше, що потрібно знати

Вибори до Бундестагу 26 вересня: найважливіше, що потрібно знати 25.09.2021

Вибори до Бундестагу 26 вересня тримають у напрузі не тільки Німеччину. DW пропонує огляд найважливішого, що варто про них знати.

У ФРН відбулися дебати представників менших парламентських партій

У ФРН відбулися дебати представників менших парламентських партій 14.09.2021

На теледебатах представники менших партій, які також мають шанси пройти в Бундестаг, висловилися щодо кліматичної та сімейної політики, а також щодо співпраці з НАТО.
Лідер німецьких лібералів виступає за більш точкові санкції проти Росії

Лідер німецьких лібералів виступає за більш точкові санкції проти Росії 02.09.2021

Більш адресні санкції не дозволять прибічникам нинішнього російського режиму відправляти дітей на навчання за кордон, володіти власністю і рахунками в інших країнах, вважає лідер ВДП Лінднер.
Депутати Бундестагу задекларували 53 мільйони додаткової зарплати - дослідження

Депутати Бундестагу задекларували 53 мільйони додаткової зарплати - дослідження 10.07.2021

У нинішньому скликанні найактивніше за межами парламенту працювали депутати від Вільної демократичної партії, а також від блоку ХДС/ХСС. Загалом же з 2017 року депутати задекларували 53 мільйони євро вторинних доходів.

У Бундестазі представили доповідь у справі про банкрутство Wirecard

У Бундестазі представили доповідь у справі про банкрутство Wirecard 22.06.2021

Після більш ніж року роботи слідча комісія Бундестагу представила остаточний звіт у справі банкрутства платіжної компанії Wirecard. Опозиція та консервативний блок звинувачують міністерство фінансів у недбальстві.
Партія Меркель зазнала історичної поразки на виборах у двох федеральних землях

Партія Меркель зазнала історичної поразки на виборах у двох федеральних землях 15.03.2021

Чинним головам урядів федеральних земель Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц - Вінфріду Кречманну від Зелених і соціал-демократці Малу Драєр - за попередніми результатами, вдається зберегти свої посади.
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