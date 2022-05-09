Німецька партія „Вільна демократична партія“ (ВДП)

Вільна демократична партія (ВДП) - політична партія в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВДП".

Вільна демократична партія (ВДП) сповідує традиції лібералізму в Німеччині й виступає проти надмірної регулятивної ролі держави. Ліберали часто представляють інтереси малих та середніх підприємців й нерідко визначаються опонентами як "партія високих заробітків". До середини 1990-х років вільні демократи входили на правах молодших партнерів майже до всіх коаліцій. Але згодом усе змінилося. Вони втратили свою вагу "золотої акції" в конкуренції між християнськими партіями та соціал-демократами. А на виборах до Бундастагу 2013 року вперше в своїй історії не подолали п'ятивідсотковий бар'єр і не пройшли до парламенту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.