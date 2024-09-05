Рейтинг коаліції у Німеччині впав до рекордно низького рівня

За рік до чергових парламентських виборів у Німеччині популярність правлячої в країні коаліції впала до найнижчого рівня з часу її приходу до влади в 2021 році. Про це свідчать результати опитування Deutschlandtrend, опубліковані в четвер, 5 вересня.

Тільки 16 відсотків опитаних позитивно оцінюють роботу "світлофорної коаліції", до якої входять Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Вільна демократична партія (ВДП) і "Союз-90/Зелені". 84 відсотки респондентів оцінюють її роботу негативно.

Вкрай низькі рейтинги й у канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) із СДПН, міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) із ВДП і міністра економіки Роберта Габека (Robert Habeck), який представляє "зелених".

Рейтинг ХДС/ХСС досяг максимуму за три роки

Якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, то всі три правлячі партії не мали б шансів залишитися при владі. За соціал-демократів проголосували б 15 відсотків, за "зелених" - 11, а за лібералів - 4. Разом вони б мали 30 відсотків голосів.

Тим часом опозиційний блок християнських партій ХДС/ХСС готові підтримати 33 відсотки виборців. Це максимальний показник із березня 2021 року.

Правопопулістську "Альтернативу для Німеччини" (АдН) готові обрати 17 відсотків опитаних, нещодавно створенний лівопопулістський "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) - 8 відсотків, Ліву партію - 3 відсотки, всі інші партії разом - 9 відсотків.

Опитування Deutschlandtrend проводиться регулярно інститутом Infratest dimap на замовлення суспільно-правового телеканалу ARD. Цього разу опитали 1309 респондентів у період з 3 по 4 вересня.