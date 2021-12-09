Наступні вибори до німецького Бундестагу заплановані на 26 вересня 2021 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вибори в Бундестаг".

Бундестаг - парламент Німеччини - обирається на чотири роки. Наступні вибори до Бундестагу мають відбутися 26 вересня 2021 року, якщо звичайно парламент не розпустять достроково. Останні вибори до Бундестагу відбулись 24 вересня 2017 року. Тоді найбільше голосів отримав політичний блок у складі Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу, набравши 33 відсотки голосів. На другому місці опинилась Соціал-демократична партія Німеччини. Вона отримала 20,5 відсотка голосів. На третьому місці – "Альтернатива для Німеччини". За цю правопопулістську партію проголосувало 12,6 відсотка виборців. Вільна демократична партія отримала 10,7 відсотка, Ліві - 9,2 відсотка, Зелені - 8,9 відсотка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.