Що Анґела Меркель робитиме на пенсії

Анґела Меркель (Angela Merkel) любить варити картопляний суп та пекти тертий пиріг зі сливами. Після офіційного складання повноважень канцлера ФРН, які вона передала новообраному главі німецького уряду Олафу Шольцу, у неї, ймовірно, з'явиться більше часу на хобі.

Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини лише на 10 днів менше, ніж її політичний "названий батько" Гельмут Коль (Helmut Kohl), який перебував на цій посаді найдовше. Його повноваження завершилися у 1998 році після 5870 днів роботи главою уряду. Тоді як Меркель пропрацювала канцлеркою 5860 днів.

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Читати та трохи поспати

У липні, під час візиту до Вашингтона, Меркель запитали, як вона уявляє собі свою пенсію. І хоча за інших подібних нагод канцлерка уникала прямої відповіді, цього разу вона розповіла, що спершу дозволить собі паузу та не прийматиме жодних запрошень. Мовляв, треба буде усвідомити, що її попередні обов'язки "тепер виконує інший". Утім, вона додала: "Я думаю, це мені дуже подобатиметься".

Під час цього незвичного для неї дозвілля, за словами Меркель, вона хоче подумати про те, "що мене, власне, цікавить". З пустотливою посмішкою вона, вже після вручення їй почесного докторського ступеня Університету Джонса Хопкінса, додала: "Після цього я, мабуть, спробую трохи почитати, відтак мої очі почнуть злипатися через втому, потім я трохи посплю, а тоді вже подивимося, де я знову себе покажу".

Слідство веде "міс Меркель"

Передбачити майбутнє Меркель спробували навіть деякі митці. Так, фотограф Андреас Мюе (Andreas Mühe) зробив світлини з двійником канцлерки, яка приймала пози, що просто випромінювали спокій та навіть самотність, та зробив з цього окрему виставку. Автор детективів Давід Зафір (David Safier) натомість виходить з того, що Меркель швидко стане нудно без її під зав'язку заповненого робочого графіка.

У своєму гумористичному детективі "Міс Меркель" він пише про незадоволення канцлерки на пенсії її тихим сільським життям після переїзду до літнього будиночка у Бранденбурзі. Ходити на прогулянки та пекти пироги? Зафір, творчо надихнувшись детективам про міс Марпл Агати Крісті, змушує Меркель у своїй книзі із запалом розслідувати вбивство.

Пенсію для Меркель забезпечено

Хоч книга і гумористична, одне з питань, яке вона ставить, є цілком виправданим. Чи може людина, яка десятиріччями була завантажена від самого ранку й до пізнього вечора, яка несла настільки велику відповідальність, взяти й миттєво перемкнутися на новий ритм життя? "Те, чого людині не вистачає, вона помічає зазвичай лише тоді, коли цього вже немає", - сказала про це Меркель нещодавно в Берліні.

17 липня Меркель виповнилося 67 років. Жодних побоювань щодо своїх фінансів в неї бути не повинно. На посаді канцлерки вона заробляла 25 тисяч євро на місяць. На додачу вона отримувала понад 10 тисяч євро як депутатка Бундестагу, якою вона є вже більше 30 років. Якщо Меркель припинить працювати, вона спочатку отримуватиме три місяці свою зарплату, а потім - протягом як максимум 21 місяця - її половину у якості перехідних грошей.

15 тисяч євро на місяць

При розрахунку пенсії, яка послідує за цим, враховуватимуться надбавки за її діяльність на посаді канцлерки, міністерки та депутатки Бундестагу. На щастя для Меркель, вона дуже довго була на державній службі. Порахувати її майбутню пенсію з точністю до п'яти знаків після коми можна на основі так званого закону про федеральних міністрів, ухваленого ще у 1953 році. Канцлерам після щонайменше чотирьох років на цій посаді належить отримувати 27,74 відсотка своєї попередньої заробітної плати. З кожним наступним роком сума пенсії зростає на 2,39167 відсотка до максимального значення у 71,75 відсотка.

У підсумку Меркель може розраховувати на пенсійні виплати розміром близько 15 тисяч євро на місяць. Крім цього, до самої своєї смерті вона має право на охорону та службове авто з водієм. Серед інших привілеїв - офіс у приміщеннях Бундестагу в Берліні разом із персоналом: керівником, двома референтами та секретарем. Меркель уже повідомила про переїзд у "Бюро Марґот Гонекер" на вулиці Унтер ден Лінден у центрі Берліна - зовсім недалеко від Відомства федерального канцлера й Бундестагу.

Нова кар'єра не виключається

Колишні працівники уряду зобов'язані законом зберігати державні таємниці. Але навіть без можливості розпатякувати зайве їх дуже-дуже полюбляють у бізнесі - як радників та через їхні обширні політичні контакти. Деякі попередники Меркель через це подалися до кар'єри у приватному секторі. Гельмут Шмідт (Helmut Schmidt) у 1982 році став видавцем тижневої газети Die Zeit та був популярним спікером. В інтерв'ю у 2012 році він заявив: "Я взяв собі за правило не робити жодної доповіді за менш ніж 15 тисяч доларів".

Утім, ще вигідніше, ніж Шмідт, своє політичне минуле та популярність обміняли на живі гроші колишні канцлери Німеччини Гельмут Коль (Helmut Kohl) та Ґергард Шредер (Gerhard Schröder). Коль заснував фірму, що займалася політичним та стратегічним консалтингом, де він заробляв як лобіст та радник.

Прецедент Шредера

Багато критики викликало рішення Шредера, коли він у 2005 році - лише через декілька місяців після того, як залишив посаду канцлера, - почав працювати на компанію-оператора трубопроводу "Північний потік" Nord Stream, дочку російського "Газпрому". При цьому, будучи главою уряду Німеччини, він активно виступав за будівництво цього газогону.

Нині на законодавчому рівні закріплено, що колишні члени уряду мають перед переходом у бізнес запитувати у відомстві канцлера, чи не зашкодить їхня нова діяльність "громадським інтересам". Етична комісія має надати свій висновок уряду, який за наявності сумнівів може запровадити заборону на таку роботу строком до 18 місяців.

Чоловік Меркель поки залишається в Берліні

Чи хоче Меркель знайти нову роботу? Чи, може, прагнутиме працювати на громадських засадах? Поки не відомо.

Анґела Меркель та Йоахім Зауер під час відвідин цьогорічного Байройтського фестивалю

Але вірогідно, що вона поки залишатиметься в Берліні. Її чоловік, квантовий хімік Йоахім Зауер (Joachim Sauer), поки не думає про заслужений відпочинок. Хоча берлінський Університет Гумбольдта і зробив його почесним професором, але щонайменше до 2022 року продовжив контракт зі 72-річним вченим, який обіймає там посаду старшого дослідника.