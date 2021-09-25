 Що Анґела Меркель робитиме на пенсії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.12.2021

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Європа

Що Анґела Меркель робитиме на пенсії

На посаду федерального канцлера Німеччини обрали Олафа Шольца, тож Анґела Меркель перестала виконувати обов'язки глави уряду. Що на неї чекає після 16 років канцлерства і яку пенсію вона отримуватиме?

Анґела Меркель махає рукою з вікна автомобіля

Анґела Меркель у свій останній робочий день на посаді канцлера ФРН

Анґела Меркель (Angela Merkel) любить варити картопляний суп та пекти тертий пиріг зі сливами. Після офіційного складання повноважень канцлера ФРН, які вона передала новообраному главі німецького уряду Олафу Шольцу, у неї, ймовірно, з'явиться більше часу на хобі. 

Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини лише на 10 днів менше, ніж її політичний "названий батько" Гельмут Коль (Helmut Kohl), який перебував на цій посаді найдовше. Його повноваження завершилися у 1998 році після 5870 днів роботи главою уряду. Тоді як Меркель пропрацювала канцлеркою 5860 днів.

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Читати та трохи поспати

У липні, під час візиту до Вашингтона, Меркель запитали, як вона уявляє собі свою пенсію. І хоча за інших подібних нагод канцлерка уникала прямої відповіді, цього разу вона розповіла, що спершу дозволить собі паузу та не прийматиме жодних запрошень. Мовляв, треба буде усвідомити, що її попередні обов'язки "тепер виконує інший". Утім, вона додала: "Я думаю, це мені дуже подобатиметься".

Під час цього незвичного для неї дозвілля, за словами Меркель, вона хоче подумати про те, "що мене, власне, цікавить". З пустотливою посмішкою вона, вже після вручення їй почесного докторського ступеня Університету Джонса Хопкінса, додала: "Після цього я, мабуть, спробую трохи почитати, відтак мої очі почнуть злипатися через втому, потім я трохи посплю, а тоді вже подивимося, де я знову себе покажу".

Слідство веде "міс Меркель"

Передбачити майбутнє Меркель спробували навіть деякі митці. Так, фотограф Андреас Мюе (Andreas Mühe) зробив світлини з двійником канцлерки, яка приймала пози, що просто випромінювали спокій та навіть самотність, та зробив з цього окрему виставку. Автор детективів Давід Зафір (David Safier) натомість виходить з того, що Меркель швидко стане нудно без її під зав'язку заповненого робочого графіка.

У своєму гумористичному детективі "Міс Меркель" він пише про незадоволення канцлерки на пенсії її тихим сільським життям після переїзду до літнього будиночка у Бранденбурзі. Ходити на прогулянки та пекти пироги? Зафір, творчо надихнувшись детективам про міс Марпл Агати Крісті, змушує Меркель у своїй книзі із запалом розслідувати вбивство.

Пенсію для Меркель забезпечено

Хоч книга і гумористична, одне з питань, яке вона ставить, є цілком виправданим. Чи може людина, яка десятиріччями була завантажена від самого ранку й до пізнього вечора, яка несла настільки велику відповідальність, взяти й миттєво перемкнутися на новий ритм життя? "Те, чого людині не вистачає, вона помічає зазвичай лише тоді, коли цього вже немає", - сказала про це Меркель нещодавно в Берліні.

17 липня Меркель виповнилося 67 років. Жодних побоювань щодо своїх фінансів в неї бути не повинно. На посаді канцлерки вона заробляла 25 тисяч євро на місяць. На додачу вона отримувала понад 10 тисяч євро як депутатка Бундестагу, якою вона є вже більше 30 років. Якщо Меркель припинить працювати, вона спочатку отримуватиме три місяці свою зарплату, а потім - протягом як максимум 21 місяця - її половину у якості перехідних грошей.

15 тисяч євро на місяць

При розрахунку пенсії, яка послідує за цим, враховуватимуться надбавки за її діяльність на посаді канцлерки, міністерки та депутатки Бундестагу. На щастя для Меркель, вона дуже довго була на державній службі. Порахувати її майбутню пенсію з точністю до п'яти знаків після коми можна на основі так званого закону про федеральних міністрів, ухваленого ще у 1953 році. Канцлерам після щонайменше чотирьох років на цій посаді належить отримувати 27,74 відсотка своєї попередньої заробітної плати. З кожним наступним роком сума пенсії зростає на 2,39167 відсотка до максимального значення у 71,75 відсотка.

У підсумку Меркель може розраховувати на пенсійні виплати розміром близько 15 тисяч євро на місяць. Крім цього, до самої своєї смерті вона має право на охорону та службове авто з водієм. Серед інших привілеїв - офіс у приміщеннях Бундестагу в Берліні разом із персоналом: керівником, двома референтами та секретарем. Меркель уже повідомила про переїзд у "Бюро Марґот Гонекер" на вулиці Унтер ден Лінден у центрі Берліна - зовсім недалеко від Відомства федерального канцлера й Бундестагу. 

Нова кар'єра не виключається

Колишні працівники уряду зобов'язані законом зберігати державні таємниці. Але навіть без можливості розпатякувати зайве їх дуже-дуже полюбляють у бізнесі - як  радників та через їхні обширні політичні контакти. Деякі попередники Меркель через це подалися до кар'єри у приватному секторі. Гельмут Шмідт (Helmut Schmidt) у 1982 році став видавцем тижневої газети Die Zeit та був популярним спікером. В інтерв'ю у 2012 році він заявив: "Я взяв собі за правило не робити жодної доповіді за менш ніж 15 тисяч доларів".

Утім, ще вигідніше, ніж Шмідт, своє політичне минуле та популярність обміняли на живі гроші колишні канцлери Німеччини Гельмут Коль (Helmut Kohl) та Ґергард Шредер (Gerhard Schröder). Коль заснував фірму, що займалася політичним та стратегічним консалтингом, де він заробляв як лобіст та радник.

Прецедент Шредера

Багато критики викликало рішення Шредера, коли він у 2005 році - лише через декілька місяців після того, як залишив посаду канцлера, - почав працювати на компанію-оператора трубопроводу "Північний потік" Nord Stream, дочку російського "Газпрому". При цьому, будучи главою уряду Німеччини, він активно виступав за будівництво цього газогону.

Нині на законодавчому рівні закріплено, що колишні члени уряду мають перед переходом у бізнес запитувати у відомстві канцлера, чи не зашкодить їхня нова діяльність "громадським інтересам". Етична комісія має надати свій висновок уряду, який за наявності сумнівів може запровадити заборону на таку роботу строком до 18 місяців.

Чоловік Меркель поки залишається в Берліні

Чи хоче Меркель знайти нову роботу? Чи, може, прагнутиме працювати на громадських засадах? Поки не відомо.

Анґела Меркель та Йоахім Зауер під час відвідин Байройтського фестивалю, 2021 рік

Анґела Меркель та Йоахім Зауер під час відвідин цьогорічного Байройтського фестивалю

Але вірогідно, що вона поки залишатиметься в Берліні. Її чоловік, квантовий хімік Йоахім Зауер (Joachim Sauer), поки не думає про заслужений відпочинок. Хоча берлінський Університет Гумбольдта і зробив його почесним професором, але щонайменше до 2022 року продовжив контракт зі 72-річним вченим, який обіймає там посаду старшого дослідника.

  • Гельмут Коль і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Більше не "дівчинка" Гельмута Коля

    Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.

  • Агітація на виборах до Бундестагу в 2005 році: плакат СДПН з портретом Шредера (ліворуч) і плакат ХДС з портретом Меркель

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Перемога на виборах з мінімальною перевагою

    Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.

  • Анґела Меркель і Ґергард Шредер

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Нова канцлерка

    Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.

  • Джордж Буш, Анґела Меркель і Володимир Путін

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Гостинна господиня

    Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.

  • Анґела Меркель, Ніколя Саркозі та Сільвіо Берлусконі

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Номер один у Євросоюзі

    Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.

  • Анґела Меркель зі свастикою на рукаві на першій сторінці грецької газети

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Помічник чи прикажчик?

    Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Не ораторка

    Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.

  • Передвиборний плакат ХДС в 2017 році

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    "Матуся"

    Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.

  • Анґела Меркель 9 вересня 2015 року фотографується в Берліні з сирійським біженцем Анасом Модамані

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    "Ми впораємося"

    Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.

  • Меркель на обкладинці журналу

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    "Людина року"

    Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".

  • Зліва направо: Аннеґрет Крамп-Карренбауер, Анґела Меркель, Урсула фон дер Ляєн, Юлія Клекнер

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Жінки біля керма

    Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що була міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка була міністеркою сільського господарства.

  • Дональд Трамп і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Інтереси держави

    Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.

  • Анґела Меркель у супермаркеті

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Не має марнославства

    Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.

  • Йоахім Зауер і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Меркель на дозвіллі

    Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, до пандемії майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я.

  • Анґела Меркель одягає захисну маску

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Пандемія COVID-19

    Пандемія COVID-19 багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавали критиці, але водночас це позитивно позначилося на рейтингу Меркель.

  • Урочиста церемонія проводів Анґели Меркель у Берліні, 2 грудня 2021 року

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Прощання з посадою

    Меркель пробула при владі 16 років, лише на 10 днів менше, ніж Гельмут Коль. І попри те, що вона виконуватиме обов'язки глави уряду, доки парламент не обере їй наступника, урочисто її вже провели з посади на державному рівні. У дворі міністерства оборони в Берліні військовий оркестр виконав пісні відомих німецьких виконавиць із Західної та Східної Німеччини.

    Автор: Крістоф Гассельбах


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