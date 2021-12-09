Новий канцлер ФРН пригрозив Кремлю наслідками за ескалацію в Україні

Новий федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пригрозив Росії наслідками у разі можливого військового вторгнення в Україну. "Наша позиція гранично ясна: ми хочемо, щоб усі поважали непорушність кордонів", - заявив Шольц у середу, 8 грудня, в інтерв'ю телеканалу Welt-TV.

Необхідно зробити все, щоб цей принцип дотримувався, наголосив наступник Ангели Меркель (Angela Merkel) на посаді глави німецького уряду. На питання, чи вважає він обов'язковим запуск в експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2", Шольц вказав на процедуру сертифікації Федеральним відомством по мережах, що триває. Рішення належить ухвалити німецькому регулятору, заявив він.

Водночас усім зрозуміло, що потрібні спільні зусилля, щоб уникнути військової ескалації щодо України, зазначив Шольц. Про важливість дотримання принципу непорушності кордонів слід заявляти, зокрема, в рамках НАТО, додав він.

Відеосаміт Путіна та Байдена

Під час відеосаміту 7 грудня Байден пригрозив Путіну "жорсткими санкціями, зокрема економічними" у разі військової ескалації конфлікту з Україною. Він висловив глибоке занепокоєння як американської адміністрації, так і союзників США, викликану стягуванням російських військ до кордону з Україною.

Сам Путін під час спілкування заявив, що НАТО нібито робить спроби"освоєння української території" та нарощує військовий потенціал біля російських кордонів. Пізніше на пресконференції Путін ухилився від питання про можливий напад на Україну та назвав його провокаційним. "Нас не може не турбувати перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим, безумовно, буде розміщення там військових контингентів, баз і загрозливої ​​нам зброї", - заявив російський президент.

У США за підсумками саміту повідомляли, що готові фінансово ізолювати РФ у разі її вторгнення в Україну. Також за даними американських ЗМІ, США підштовхуватимуть Німеччину зупинити газопровід "Північний потік-2" у разі військової агресії РФ проти України. Водночас 8 грудня стало відомо, що Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету без санкцій проти "Північного потоку-2".