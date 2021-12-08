 У Конгресі США схвалили оборонний бюджет без санкцій проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2021

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Новини

У Конгресі США схвалили оборонний бюджет без санкцій проти "Північного потоку-2"

Палата представників Конгресу США схвалила виділення 300 мільйонів доларів на підтримку української армії. Водночас в законопроєкті не передбачені санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".

Будівля Капітолію у Вашингтоні

Будівля Капітолію у Вашингтоні

Палата представників (нижня палата Конгресу) США схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2022 рік фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня. Обсяг схваленого бюджету становить 768 мільярдів доларів.

За документ проголосували 363 конгресмени, 70 проголосували проти, інформує CNN. Тепер документ має розглянути Сенат (верхня палата Конгресу), у разі затвердження його направлять на підпис президенту США Джо Байдену.

Агенція Reuters вказує водночас, що оборонний бюджет США на майбутній фінансовий рік не містить положення про санкції щодо суперечливого газопроводу "Північний потік-2". Такі пропозиції не включили в проєкт, попри широку підтримку в Конгресі.

Військова допомога Україні 

За даними видання Politico, документом передбачається виділити 300 мільйонів доларів США на військову допомогу Україні, що на 50 мільйонів доларів США більше, ніж запитував Байден, та включає 75 мільйонів доларів США на летальне озброєння.

Проєкт оборонного бюджету оприлюднили після того, як президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін завершили свої двогодинні переговори по відеозв'язку.

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Наприкінці листопада республіканці блокували ухвалення оборонного бюджету США на наступний рік. Лідер республіканців у Сенаті  Мітч Макконнелл пояснював це тим, що демократи відмовилися включити до проєкту поправки щодо запровадження обов'язкових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомлялося раніше, в листопаді німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації "Північного потоку-2". Водночас німецьке видання Handelsblatt звертає увагу, що теоретично "Північний потік 2" може бути запущений без сертифікації, адже подібні прецеденти вже були, зокрема, з газопроводами NEL (сухопутне відгалуження "Північного потоку") та EGL 401. Під час запуску без сертифікації підприємству загрожує одноразовий штраф до мільйона євро.

Дивитись відео 08:49

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