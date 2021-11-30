Ухвалення оборонного бюджету США заблокували через "Північний потік-2"

Республіканці в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) заблокували ухвалення оборонного бюджету США на наступний рік. Під час голосування 29 листопада не було зібрано необхідних 60 голосів "за". Лідер республіканців Мітч Макконнелл пояснив це тим, що демократи відмовилися включити до проєкту поправки щодо запровадження обов'язкових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Сенатор-демократ Чак Шумер розкритикував блокування проєкту оборонного бюджету. Він назвав дії опонентів "незрозумілими і обурливими" та запевнив, що демократи працюватимуть над тим, щоб найважливіші оборонні програми продовжили роботу.

Своєю чергою Макконнелл звинуватив Шумера в затримці ухвалення поправок і бажанні "перешкоджати дебатам щодо російської агресії". На думку противників газогону в Сенаті, він може завдати шкоди союзникам США. Макконнелл назвав "Північний потік-2" "трубопроводом, який підживлює вторгнення Путіна до Європи".

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Для винесення проєкту оборонного бюджету на голосування в Сенаті демократам необхідно заручитися підтримкою більшості республіканців. При цьому щодо "Північного потоку-2" немає єдності серед самих представників Демократичної партії.

Санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

19 листопада голова комітету Сенату США з міжнародних відносин демократ Боб Менендес запропонував внести до проєкту оборонного бюджету країни поправку, яка передбачає запровадження санкцій щодо РФ у разі вторгнення в Україну.

Відповідно до поправки, після початку воєнних дій з боку Росії президент США Джо Байден муситиме затвердити санкції та візові обмеження щодо російських високопоставлених військових і співробітників розвідки, які "займаються плануванням або здійсненням вторгнення" на територію України.

Крім того, поправкою передбачені санкції проти російських банків, державних компаній, підприємств нафтогазової галузі, суверенного боргу. Наприклад, під обмеження підпадуть будь-які компанії чи фізичні особи, які беруть участь у плануванні та експлуатації газопроводу "Північний потік - 2".

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Як повідомлялося раніше, в листопаді німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації "Північного потоку-2". Для її відновлення німецькій дочірній компанії мають бути передані основні активи оператора газогону Nord Stream-2 AG, який є дочірньою компанією російського газового монополіста "Газпром".

Водночас німецьке видання Handelsblatt звертає увагу, що теоретично "Північний потік 2" може бути запущений без сертифікації, адже подібні прецеденти вже були, зокрема, з газопроводами NEL (сухопутне відгалуження "Північного потоку") та EGL 401. Під час запуску без сертифікації підприємству загрожує одноразовий штраф до мільйона євро.

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