 МВФ спрогнозував втрати України через зменшення транзиту російського газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2021

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Новини

МВФ спрогнозував втрати України через зменшення транзиту російського газу

За оцінкою МВФ, після запуску "Північного потоку-2" і до закінчення контракту з "Газпромом" Україна до 2024 року щорічно втрачатиме 1,2 мільярда доларів плати за транзит російського газу.

Газова труба в Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що запуск російського газопроводу "Північний потік-2" призведе до збитків України у розмірі приблизно 1,2 мільярда доларів на рік до 2024 року. Мова йде про недоотримання плати за транзит газу доти, доки діє контракт між "Нафтогазом України" і російським газовим монополістом "Газпромом".

Така оцінка МВФ міститься в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику за результатами першого перегляду програми "Стенд-бай" для України, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" у четвер, 25 листопада. "За останні п'ять років Україна отримувала в середньому трохи більше ніж 2,5 мільярда доларів на рік в обмін на надання своїх газопроводів "Газпрому". Очікується, що у 2021 році плата за транзит буде приблизно на 40 відсотків менша, ніж у попередні роки", - зазначили експерти фонду.

В МВФ очікують, що після введення в експлуатацію "Північного потоку-2" обсяг газу, який проходить через Україну, може ще більше знизитися. Експерти прогнозують, що доходи України від транзиту газу становитимуть близько 1,2 мільярда доларів на рік до моменту закінчення дії договору між газопостачальною компанією "Нафтогаз України" та "Газпромом" у 2024 році.

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Україна пропонує додатковий транзит газу зі знижкою

Як повідомив наприкінці жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, на тлі газової кризи та рекордного зростання цін на "блакитне паливо" Україна пропонує європейським країнам додатковий транзит 55 мільярдів кубометрів газу за "спеціальними умовами".

Посадовець нагадав, що чинний контракт з"Газпромом" передбачає прокачування 40 мільярдів кубометрів газу через газотранспортну систему (ГТС) України далі до Європи, але потенційні можливості системи дозволяють транзит набагато більших обсягів, особливо з огляду на поточну кризову ситуацію.

Крім того, у коментарі агентству ділових новин Bloomberg президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий надати російському "Газпрому" знижку на додатковий транзит газу обсягом до 50 відсотків від чинного тарифу на понаднормовий транзит газу, що закріплений у контракті між "Нафтогазом" і "Газпромом". 

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Нагадаємо, Європа останніми тижнями переживає енергетичну кризу через стрімке зростання попиту на газ на тлі того, як економіка багатьох країн оговтується після затяжних локдаунів через пандемію COVID-19. Водночас чимало експертів і політиків на Заході вважають, що російський газовий монополіст "Газпром" навмисно спровокував дефіцит газу на ринку, аби змусити Німеччину і Євросоюз швидше видати дозвіл на експлуатацію добудованого на початку вересня газопроводу "Північний потік-2". У Москві критику на свою адресу відкидають.

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