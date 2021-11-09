Сертифікація "Північного потоку-2" затягнеться до весни-літа

Стало остаточно зрозуміло:"Північний потік-2" до кінця 2021 року точно не введуть в експлуатацію, оскільки сертифікація цього газогону затягнеться до весни чи навіть до літа 2022 року. Такий висновок випливає з рішення, ухваленого 16 листопада німецьким Федеральним агентством з мереж (BNetzA), про тимчасове призупинення процедури сертифікації російського газопроводу, що розпочалася 8 вересня 2021 року. Точніше кажучи, ідеться про оператора газогону - Nord Stream 2 AG. Цю стовідсоткову дочірню компанію "Газпрому" зареєстровано у Швейцарії в кантоні Цуг, де і знаходиться її штаб-квартира.

Не технічна сертифікація, а рішення про статус незалежного оператора

У цьому випадку мова йде не про технічну сертифікацію і не про підтвердження того, чи відповідають характеристики прокладених дном Балтійського моря труб наявним стандартам, а про сертифікацію Nord Stream 2 AG як "незалежного оператора транспортної системи". Це необхідно для того, аби "Північний потік-2" не потрапив під дію антимонопольного третього енергопакета ЄС, і щоб "Газпром" отримав можливість використовувати обидві нитки газопроводу, а не лише одну.

Рішення BNetzA має суто юридичний характер. "Причиною припинення (процесу сертифікації. - Ред.) є зміна організаційно-правової форми з боку Nord Stream 2 AG", - зазначається в офіційному повідомленні німецького регулятора про хід розгляду справи під номером BK7-21-056.

Федеральне агентство з мереж після розгляду поданих документів дійшло висновку, що зможе сертифікувати оператора "Північного потоку-2" тільки у тому разі, якщо його юридична форма відповідатиме законодавству Німеччини. Іншими словами, якщо оператора зареєструють як німецьку компанію.

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Nord Stream 2 AG створює німецьку дочірню фірму

Після цього швейцарська компанія Nord Stream 2 AG "ухвалила рішення не змінювати наявну компанію, а заснувати відповідно до німецьких законів дочірню фірму тільки для німецької ділянки трубопроводу. Ця дочірня фірма стане власницею німецької частини газогону й керуватиме ним", - пояснюється у пресрелізі BNetzA.

Нині відбувається передавання активів та переведення персоналу до новоствореної компанії. І поки цей процес не буде завершено і нова юридична особа не надасть повного переліку всіх необхідних документів, німецький регулятор призупиняє розгляд заявки на сертифікацію. По суті, регулятор чекає на нову заявку від нового оператора, який управлятиме вже не всім "Північним потоком-2", а тільки тією його ділянкою, яку прокладено в територіальних водах Німеччини.

Будівля Федерального агентства з мереж у Бонні

Водночас BNetzA наголошує у своєму пресрелізі, що не має наміру розглядати цю заявку як нову окрему справу, а "продовжить перевірку в межах часу, що залишився від передбаченого законом чотиримісячного терміну". У відповідь на запитання DW прессекретар BNetzA Фіте Вульфф (Fiete Wulff) підтвердив, що цю фразу слід розуміти так: німецький регулятор зараз наче призупинив відлік часу і поновить його тільки після того, як зможе почати розгляд комплекту документів нової юридичної особи.

Процес ухвалення рішення щодо "Північного потоку-2" може тривати до восьми місяців

Таким чином BNetzA матиме два місяці без одного тижня, аби довести до кінця тимчасово призупинену нині сертифікацію, на яку, починаючи від 8 вересня, вже пішло два місяці й один тиждень. Тож якщо юристи Nord Stream 2 AG встигнуть підготувати всю документацію до початку грудня, розгляд справи має завершитися до середини лютого. Якщо ж процедура сертифікації відновиться тільки після різдвяних та новорічних канікул, то завершиться вона вже у середині березня.

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Після цього, нагадує німецький регулятор у своїй заяві, його рішення буде представлено Єврокомісії у Брюсселі. Для підготовки свого висновку виконавчий орган ЄС має два місяці, але може запросити ще два місяці додатково. Відтак німецький регулятор матиме ще два місяці, аби оголосити своє остаточне рішення. Якщо воно відрізнятиметься від рекомендації Єврокомісії, вона може подати позов до Німеччини в Європейському суді у Люксембурзі.

Тож у найкращому для "Газпрому" разі, якщо призупинена в Німеччині процедура сертифікації відновиться вже у грудні, Єврокомісія впорається за два місяці, після чого BNetzA відразу ж винесе свій позитивний вердикт, газ "Північним потоком-2" потече не раніше кінця квітня-початку травня наступного року.

У найгіршому випадку процес юридичної оцінки того, чи є стовідсоткова німецька донька стовідсоткової швейцарської доньки російського напівдержавного концерну "Газпром" незалежним оператором газогону "Північний потік-2", може затягтися до наступного літа - і навіть стати предметом розгляду вищого суду ЄС.

Реакції на рішення німецького регулятора

Німецькі політики по-різному відреагували на рішення Федерального агентства з мереж. З позитивною оцінкою виступив голова фракції Зелених у німецькому Бундестазі Олівер Крішер (Oliver Krischer). "Федеральне агентство з мереж здійснює перевірку з точки зору права й законодавства - і це добре", - зазначив політик в інтерв'ю німецьким ЗМІ. Представник лібералів Гаґен Райнгольд (Hagen Reinhold) закликав компанію якомога швидше виконати своє "домашнє завдання".

На думку християнського демократа Александера Добріндта (Alexander Dobrindt), "Північний потік-2" є частиною інфраструктури енергозабезпечення, введення в експлуатацію якого у перспективі треба уможливити. Водночас він наголосив на важливості конкуренції у царині газопостачання. Так, на думку політика, Німеччині варто закуповувати значно більше зрідженого газу зі США. Натомість представник Лівих Клаус Ернст (Klaus Ernst) вважає, що рішення німецького регулятора сприятиме ще більшому зростанню ціни на газ.

Голова правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко привітав рішення BNetzA. Водночас він звинуватив російський концерн "Газпром" у тому, що той "вдається до юридичних трюків", вказуючи на створення німецької дочірньої компанії як незалежного оператора німецької частини "Північного потоку-2". "Це є насмішкою над європейськими правилами. Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів", - написав Вітренко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.