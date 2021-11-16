 Німеччина призупинила сертифікацію ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2021

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Новини

Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Німецький регулятор вимагає створення компанії-оператора газогону "Північний потік-2" відповідно до законодавства ФРН.

Північний потік-2

Північний потік-2

Німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газогону "Північний потік-2". Для її відновлення необхідно створення компанії-оператора газогону відповідно до законодавства Німеччини, повідомило у вівторок, 16 листопада, Федеральне агентство з мереж (BundesNetzAgentur, BNetzA).

Оператор має передати активи німцям

Як зазначається в заяві, процес сертифікації відновиться, коли німецькій дочірній компанії будуть передані основні активи і кадрові ресурси оператора газогону Nord Stream-2 AG, який є дочірньою компанією російського газового монополіста "Газпром" і базується в швейцарському місті Цуг. Тоді регулятор зможе перевірити новонаведені документи.

"Коли ці вимоги будуть виконані, Федеральне агентство з мереж зможе продовжити розгляд протягом того часу, що залишиться від передбаченого законом чотиримісячного терміну, підготувати проєкт рішення і відповідно до законодавства про внутрішній ринок направити його Європейській комісії для коментаря", - йдеться в заяві.

Регулятор вже проінформував про це рішення міністерство економіки та енергетики Німеччини, Єврокомісію та учасників процедури.

Україну допустили до сертифікації "Північного потоку-2"

Нагадаємо, що німецький регулятор задовольнив заявки України на участь у сертифікації оператора компанії Nord Stream-2 AG. До процесу залучені національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України". Водночас Україна матиме "право давати оцінку", але не матиме "права вето".

В українських компаніях стверджують що газогін не відповідає низці вимог європейського законодавства: його оператор знаходиться в залежності від "Газпрому", а до транспортування газу через "Північний потік-2" не забезпечений доступ інших замовників на всій протяжності газопроводу (від початкової точки в Росії до кінцевої в Німеччині). Там також переконані, що проєкт загрожує національній безпеці України, прагне обійти закони Європейського Союзу, послаблює енергетичну безпеку Європи, підсилить домінуюче становище "Газпрому" та завдасть удару по конкуренції на європейських ринках. 

Нагадаємо, що 10 вересня "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2". Згодом у Німеччині розпочали процес сертифікації газогону. "Нафтогаз" і Оператор ГТС України попросили долучити їх до процесу. Німецьке законодавство передбачає допуск до сертифікації третіх сторін, інтереси яких рішення регулятора "зачепить значною мірою". Так, до процесу долучена польська нафтогазова компанія PGNiG та її німецький дочірній трейдер PGNiG Supply & Trading.

У Польщі, як і в Україні розцінюють "Північний потік-2" як геополітичний проєкт, що несе політичну та економічну загрозу. Водночас у німецькому уряді наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

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Оператор ГТС України теж хоче долучитися до сертифікації "Північного потоку-2"

Українське підприємство Оператор газотранспортної системи України услід за "Нафтогазом" закликає Німеччину долучити його до процесу сертифікації спірного газопроводу "Північний потік-2".  

"Нафтогаз" хоче долучитися до сертифікації "Північного потоку-2" в Німеччині

Компанія "Нафтогаз України" подала заявку німецькому регулятору, аби долучитися до процесу сертифікації спірного газопроводу "Північний потік-2".  

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