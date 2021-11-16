Німеччина дозволила участь України в сертифікації "Північного потоку-2"

Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) ввечері 15 листопада задовольнило заявки національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та "Оператора газотранспортної системи (ГТС) України" на участь в сертифікації оператора газогону "Північний потік-2" Nord Stream-2 AG, що є дочірньою компанією російського газового монополіста "Газпром".

У "Нафтогазі" вітають рішення німецького регулятора та готові надати юридичну позицію найближчим часом. "Вона ґрунтується на тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований без забезпечення його повної відповідності європейському і міжнародному законодавству", - цитує голову правління компанії Юрія Вітренка сайт "Нафтогазу".

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Україна: "Північний потік-2" суперечить закону

В українській компанії стверджують, що газогін не відповідає низці вимог європейського законодавства: його оператор знаходиться в залежності від "Газпрому", а до транспортування газу через "Північний потік-2" не забезпечено доступ інших замовників на всій протяжності газопроводу (від початкової точки в Росії до кінцевої в Німеччині).

Вітренко переконаний, що запуск газогону підсилить домінуюче становище "Газпрому" та завдасть удару по конкуренції на ринках Європи. Генеральний директор оператора ГТС Сергій Макогон також зазначив, що виступає "проти будь-якого проєкту, що загрожує національній безпеці України, прагне обійти закони ЄС, або послаблює енергетичну безпеку Європи".

Участь без права вето

BNetzA підтвердило допуск України до сертифікації газопроводу. Водночас, як повідомили в агентстві виданню "Інтерфакс", залучені до процесу "мають право давати оцінку", але "права вето не мають".

Німецький регулятор має ухвалити рішення щодо надання згоди або відмови в сертифікації Nord Stream-2 AG в якості незалежного оператора "Північного потоку-2" до 8 січня 2022 року. Після цього його передадуть на розгляд Європейської комісії.

Нагадаємо, що 10 вересня "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2". Згодом у Німеччині розпочали процес сертифікації газогону. "Нафтогаз" і Оператор ГТС України попросили долучити їх до процесу. Німецьке законодавство передбачає допуск до сертифікації третіх сторін, інтереси яких рішення регулятора "зачепить значною мірою". Так, до процесу долучено польську нафтогазову компанію PGNiG, а також її німецький дочірній трейдер PGNiG Supply & Trading.

У Польщі, як і в Україні розцінюють "Північний потік-2" як геополітичний проєкт, що несе політичну та економічну загрозу. Водночас у німецькому уряді наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.