"Нафтогаз" хоче долучитися до сертифікації "Північного потоку-2" в Німеччині

Українська газова компанія "Нафтогаз України" хоче долучитися до процесу сертифікації компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" - Nord Stream 2 AG - у Німеччині. Відповідну заявку понадо німецькому регулятору - Федеральному агентству з мереж (Bundesnetzagentur), повідомив в понеділок, 18 жовтня, голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Мета української сторони - не допустити сертифікації в ЄС оператора, який є дочірньою компанію російського газового монополіста "Газпром".

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"Наша основна позиція полягає в тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству", - цитує Вітренка інформагенція "Інтерфакс-Україна". Як стверджує голова правління "Нафтогазу", Україна зацікавлена в тому, що європейський ринок газу був конкурентним. Проте сертифікація "Північного потоку-2", за його словами, може зашкодити конкуренції, зокрема, на німецькому, словацькому, угорському, чеському та австрійському ринках.

Вітренко висловив сподівання, що німецький регулятор не відхилить заявку "Нафтогазу". Компанія-оператор "Північного потоку-2" ще в вересні подала заявку про визнання її незалежним транспортером газу до ЄС Федеральному агентству з мереж Німеччини. Рішення очікується не раніше початку 2022 року.

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"Північний потік-2" готовий до транзиту газу

Пройти сертифікацію німецького регулятора "Півничний потік-2" має для того, щоб почати комерційні поставки газу. З технічного боку перша труба газопроводу до цього вже готова. У понеділок компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG повідомила, що першу з двох ниток "Північного потіку-2" вже наповнено технічним газом. За даними оператора, на другій нитці газопроводу наразі тривають пуско-налагоджувальні роботи.

Очікується, що "Північним потоком-2" з Росії до Німеччини поставлятиметься 55 мільярдів кубометрів газу щорічно.

Між оператором газопроводу Nord Stream 2 AG і Федеральним агентством мереж Німеччини, яке має сертифікувати трубу, триває судова суперечка. Компанія оскаржила необхідність слідувати вимогам оновленої Газової директиви Європейського Союзу. Серед її головних положень - чітке розмежування компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50 відсотків її пропускної потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії. Німецький регулятор відмовляється робити виняток для "Північного потоку-2".