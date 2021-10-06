До чого може призвести в Україні дорожнеча газу?

Адміністрації Львівської, Закарпатської, Хмельницької та Одеської областей заявили про надзвичайну ситуацію на своїх територіях через проблеми з забезпеченням газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період. В Офісі президента України Володимира Зеленського закликали "не розганяти паніку" і наголосили, що місцевому самоврядуванню допоможуть подолати кризу на ринку газу. Заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук заявив, що збільшення цін на газ на глобальних ринках "майже не позначиться" на цьогорічних тарифах, враховуючи дію річних контрактів для домогосподарств. А для населення вже надходять газові платіжки з цінами, що відмінні від тих, за якими люди укладали річні договори. На прохання DW ситуацію коментує голова "Бюро комплексного аналізу і прогнозів" Сергій Дяченко.

Deutsche Welle: Ще навесні приватні компанії-постачальники газу пропонували річні контракти за ціною від менше восьми гривень за кубометр газу. Тепер, коли ціна газу на українській біржі за кубометр набагато вища, повідомляється про відмови цих постачальників газу населенню від своїх зобов'язань. Подекуди домогосподарствам починають продавати газ інші компанії за процедурою "постачальника останньої надії" (ПОН). В "Нафтогазу України" у вересні ціна такого газу становила близько 12 гривень за кубометр, але вона може змінюватися щомісяця. Чого слід чекати населенню? Наскільки масовим буде це явище? Якого рівня можуть сягнути ціни на газ?

Сергій Дяченко: Якщо ви уклали річний контракт, то вони мають вам цілий рік за цими цінами постачати газ. Вони можуть послатися на те, що в них немає газу, на форсмажорні обставини, але через це з ними можна судитися. Але, зрештою, в кожному разі постачальником буде "Нафтогаз України", який буде надавати газ населенню собі у збиток і накопичувати борги, а потім перекредитовуватись. Мій прогноз - все повернеться до системи ПСО (покладання спеціальних обов'язків), яка існувала раніше, до переходу на ринкові ціни. У нас дуже дешевий газ власного видобутку. І видобутих "Укргазвидобуванням" обсягів цілком досить для постачання населенню. Залишається тільки проблема із газопостачанням підприємств теплокомуненерго. Вартість тепла може значно збільшитися. Інший вихід - це різкий стрибок ціни газу і створення бази для системи субсидій для населення. Але ця система навряд чи так скоро запрацює. Тому збереження ринкової ціни для населення означатиме політичне самогубство нинішньої влади і вона навряд чи на це піде.

Держслужба статистики повідомляє, що населення України вже заборгувало за газ 23 мільярди гривень. Влада стверджує, що жодних причин для занепокоєння нема. Адміністрації Львівської, Закарпатської, Хмельницької та Одеської областей запроваджують надзвичайну ситуацію на своїх територіях через неможливість забезпечити газом бюджетні установи на осінньо-зимовий період. Домогосподарства заявляють, що їм не завжди повідомляють про зміну постачальника, і нові платіжки стають неприємним сюрпризом для людей. Чим можна пояснити оптимізм влади і чи правда, що тим, хто не оформив контракт з новим постачальником за 60 діб, можуть взагалі від'єднати газ?

Я не вірю в катаклізми, які можуть мати соціальні наслідки. Цього просто не допустять. Тим більше, що зараз керівництво "Нафтогазу", яке не просто так з таким боєм міняли, є більш слухняне для Кабінету міністрів. Тому я не вірю, що "Нафтогаз" буде підставляти уряд і взагалі чинну владу. Будуть шукати способів уникнути відімкнення від постачання газу, від тепла, тим більше під час опалювального сезону. Але щоби уникнути непорозумінь, домогосподарствам, яким перестають надходити платіжки за газ, радять з'ясувати причини в свого постачальника і переконатися, що він підписав контракт для закупівлі блакитного палива за ціною в 7,96 гривні за кубометр.

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В "Нафтогазі України" підрахували, що ціна питання обігріву бюджетних установ становить близько 3 мільярдів гривень. Водночас повідомляється, що Кабмін зобов'язав "Укртрансгаз" надати "Нафтогазу України" безвідсоткову позику саме на таку суму. Скільки запасів газу бракує Україні для успішного проходження опалювального сезону і чи буде "Укртрансгаз" фінансово спроможний його закупити?

Це намагання кредитувати "Нафтогаз України" коштом "Укртрансгазу". Але це неможливо. Я не виключаю, що в цій ситуації уряд повернеться до практики попередніх років і буде примушувати кредитувати "Нафтогаз" коштом державних фінансових установ. До запровадження газового ринку в Україні існувала система державної підтримки соціального сектору, за якої газ продавався нижче за його собівартість, а різниця покривалася з державного бюджету. При чому кошти з центрального бюджету мали надходити в місцеві бюджети, а вже з них покриватися різниця між реальними та соціальними цінами для підприємств теплокомуненерго. На практиці ці кошти далеко не завжди доходили до адресатів і в підприємств виникав брак коштів на закупівлю газу, а влада шукала можливості покривати ці нестачі через кредитування. До цього держава примушувала державні банки і жертвами цієї політики ставали різні фінансові установи в різні роки. Цього року цілком можливо, що все знову повернеться до ПСО і це буде відкатом у впровадженні ринкових реформ. Нас, звичайно ж, не зрозуміють наші західні партнери. Але іншого шляху утримати внутрішні ціна на газ я не бачу.

Україна купує газ в Європі тільки на спотовому ринку, чи є якісь контракти, що передбачають постачання більш дешевого газу?

Ні, жодних довготривалих контрактів на державному рівні немає. Такі контракти є в якоїсь кількості підприємств, але ми не знаємо, яка там закладена ціна, бо це є комерційна таємниця. Проте таких підприємств небагато. Всі решта змушені купувати газ на європейських спотових ринках і на українській біржі, де ціна газу цього місяця досягала 40 гривень за один кубометр.

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Федерація роботодавців України повідомила, що нинішні газові ціни зроблять збитковою діяльність низки промислових підприємств (хімічна промисловість, виробництво кераміки, скла, галузь сільгосппереробки та ін.). За даними дослідження Федерації, ці підприємства планують знижувати потужності. Чи означає це, що незважаючи на багатий врожай цього року, через стрибки цін на газ Україні слід очікувати подорожчання ще й продовольства та промислової продукції?

Так, українські підприємства будуть купувати газ за ринковими цінами. До цього переліку слід додати ще й будівництво, бо там широко використовується цегла і метал, які виробляються з використанням значної кількості спаленого газу. Хімічна промисловість стане найбільшою жертвою, бо там газ є не лише енергоресурсом, а й сировиною для вироблення їхньої продукції. Але буде дорожчати і хліб, і цукор і, взагалі, продовольство. До фактору дорогого газу слід додати невпинне подорожчання нафти і нафтопродуктів. А це напряму стимулює збільшення цін на продовольство. Аграрії вже зараз закладають збільшені ціни на паливо в свої плани на посівну та жнива. Своєю чергою, подорожчання продуктів харчування безпосередньо і опосередковано впливатиме на цілу економіку. Бо для працівників інших галузей доведеться піднімати зарплату, щоби вони могли купувати більш дорогі харчі. А збільшення зарплат одразу закладається в ціну продукції і послуг.