Зеркаль: Берлін запевнив, що "Північний потік-2" не запустять без сертифікації

Держсекретар міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреас Файхт (Andreas Feicht) у вівторок, 14 вересня, під час візиту до Києва запевнив, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущений у комерційну експлуатацію до завершення сертифікації. Про це повідомила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль на своїй сторінці у соцмережі Facebook за підсумками зустрічі держсекретаря в міністерстві енергетики.

"Він (Файхт. - Ред.) запевнив, що "Північний потік-2" не буде запущений у комерційну експлуатацію до завершення сертифікації", - зазначила Зеркаль. Вона нагадала, що німецький регулятор - Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur - BNetzA), починаючи з 8 вересня, має чотири місяці для розгляду заявки Nord Stream-2 AG на сертифікацію компанії як незалежного оператора "Північного потоку-2". Далі BNetzA повинне надати звіт Єврокомісії, яка має два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи "Північного потоку-2" без дозволів призведе до застосування до нього санкцій, зазначила радниця міністра енергетики.

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"Щоправда, є ще одне "технічне" питання. До моменту фізичного запуску газу по трубі ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме "Північний потік-2" і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість етапу - від одного місяця до одного року", - додала Зеркаль.

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Нагадаємо, 10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2". Цей газогін розцінюється в Україні та низці інших європейських країн як геополітичний проєкт, що несе політичну та економічну загрозу. Водночас у німецькому уряді постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

У домовленостях, досягнутих у липні цього року між ФРН і США щодо "Північного потоку-2", сторони, зокрема, пообіцяли запобігти тому, щоб Росія використовувала енергоносії як зброю, а також заявили про намір здійснити фінансування переходу України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки країни. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язалися використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.