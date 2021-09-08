"Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, повідомив у п'ятницю, 10 вересня, російський газовий гігант "Газпром". "На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 (за мсковським часом. - Ред.) будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершене", - зазначає компанія.

Нагадаємо, за повідомленням компанії-оператора Nord Stream 2 AG, 6 вересня була зварена остання труба газопроводу в Балтійському морі. Минулого тижня Міллер казав, що "ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ газопроводом "Північний потік-2" на європейський ринок". Утім, для початку роботи газопроводу проєкту треба пройти ще сертифікацію оператора та технічну сертифікацію.

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У липні цього року Берлін і Вашингтон досягли домовленості щодо завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2". Водночас у Берліні постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю. У Берліні стверджують, що газопровід є головно економічним проєктом. Натомість в Україні та низці інших європейських країн розглядають цей проєкт як геополітичний та такий, що несе політичну та економічну загрозу.