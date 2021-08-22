 Меркель запевнила Зеленського, що ФРН не дасть Росії використати газ як зброю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2021

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Меркель запевнила Зеленського, що ФРН не дасть Росії використати газ як зброю

Газ і мирне врегулювання на Донбасі знову стали головними темами перемовин Анґели Меркель і Володимира Зеленського у Києві.

Меркель і Зеленський під час перемовин у Києві

Меркель і Зеленський під час перемовин у Києві

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала до укладення угоди про продовження транзиту російського газу через Україну. Відповідну заяву Меркель зробила в неділю, 22 серпня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулася в Києві після зустрічі лідерів обох держав.

"Дуже важливою є наша співпраця в галузі енергетики. Вона вже існує, але буде продовжена, і через те, що буде подальший транзит через газопровідну систему України з Росії до Європи. Я з російським президентом (Володимиром Путіним) про це говорила (під час візиту до Москви 20 серпня - Ред.), що ми прагнемо якнайшвидше продовжити договір, який діє до 2024 року. Ми про це говоритимемо і в Європі, і з компаніями, які тут пов'язані з цим", - сказала Меркель, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Київ розглядає "Північний потік-2" як геополітичну зброю

Натомість Зеленський наголосив, що Україна розглядає завершення невдовзі будівництва газопроводу "Північний потік-2", яким російський газ транспортуватиметься до Європи, "небезпечною геополітичною зброєю". "Ми розглядаємо цей проєкт винятково крізь призму безпеки й вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю Кремля", - сказав Зеленський, слова якого наводить інформагенція AFP.

У відповідь на це канцлерка Німеччини запевнила, що Берлін виступатиме за нові санкції проти РФ, якщо вона спробує використати "Північний потік-2" як зброю. "Занепокоєність української сторони ми дуже серйозно сприймаємо, і тому я під час переговорів у Москві (20 серпня - Ред.) говорила про цю проблему, і ми дуже чітко казали про те, що ми в європейських рамках виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використовувати цей газопровід як (геополітичну - Ред.) зброю", - запевнила Меркель.

Питання Донбасу

Ще однією темою під час перемовин стало питання мирного врегулювання конфікту на Донбасі. Зеленський заявив, що в України, Німеччини та Франції має бути консолідована позиція щодо плану мирного врегулювання на Донбасі. "Пріоритетною темою наших сьогоднішніх переговорів був процес мирного врегулювання на Донбасі. Важливо, щоб Україна, Німеччина та Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який повинен бути заснований на кластерах", - зазначив Зеленський.

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Натомість Меркель запевнила, що хоче провести зустріч у "нормандському форматі" на рівні глав держав. "Ми говорили і про "нормандський формат". Тут, чесно кажучи, ми не йдемо вперед, як цього хотілося б. На жаль, зустрічі Тристоронньої контактної групи не проходять так, як хотілося б. Я хотіла б також провести (зустріч - Ред.) іще раз на рівні президентів, на найвищому політичному рівні, й запросити і російського, і французького, і українського президентів, і якщо ми зможемо розробити хороший порядок денний, то це вважаю за можливе", - сказала Меркель. 

Нагадаємо, програма одноденного візиту Меркель до Києва передбачає також зустріч канцлерки ФРН з очільником українського уряду Денисом Шмигалем.

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