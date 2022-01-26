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Аеропорт "Бориспіль"

"Бориспіль" - найбільший пасажирський аеропорт України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бориспіль".

Аеропорт "Бориспіль" є найбільшим в Україні пасажирським міжнародним аеропортом. Він розташований в 30 кілометрах від Києва, поблизу міста Бориспіль. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Безпекова допомога США: в Україну прибуло 300 комплексів Javelin

Безпекова допомога США: в Україну прибуло 300 комплексів Javelin 26.01.2022

В аеропорт "Бориспіль" прибула третя партія безпекової допомоги США на загальну суму 200 мільйонів доларів.
США передали Україні військову допомогу: Javelin, боєприпаси та медаптечки

США передали Україні військову допомогу: Javelin, боєприпаси та медаптечки 23.10.2021

В Україну прибула третя партія додаткової безпекової допомоги від США, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно та інше. Літак з допомогою прибув до аеропорту "Бориспіль".

Меркель запевнила Зеленського, що ФРН не дасть Росії використати газ як зброю

Меркель запевнила Зеленського, що ФРН не дасть Росії використати газ як зброю 22.08.2021

Газ і мирне врегулювання на Донбасі знову стали головними темами перемовин Анґели Меркель і Володимира Зеленського у Києві.

Кличко заявив, що його не пустили зустрічати канцлерку Меркель у Борисполі

Кличко заявив, що його не пустили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі" 22.08.2021

Під час попередніх візитів канцлерки Меркель до України міського голову Києва допускали до участі в її зустрічі, а цього разу - ні, заявив Віталій Кличко.
Український літак евакуював з Афганістану 83 людини

Український літак евакуював з Афганістану 83 людини 22.08.2021

Літаком Повітряних сил ЗСУ з Кабула до Борисполя було доставлено 83 пасажири, з яких 31 - громадянин України, повідомили в Офісі президента України.
У колонії в Борисполі намагалися приховати спалах коронавірусу - ДКВС

У колонії в Борисполі намагалися приховати спалах коронавірусу - ДКВС 14.04.2021

У Бориспільській виправній колонії виявлено 44 засуджених, інфікованих коронавірусом. Один засуджений помер. Омбудсменка каже, що в колонії немає лікарів, є тільки стоматолог.
Україна отримає від ЄІБ 50 мільйонів євро на вакцини та холодильники

Україна отримає від ЄІБ 50 мільйонів євро на вакцини та холодильники 12.02.2021

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".
Кандидат від ЄС Борисенко переміг на виборах мера Борисполя

Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя 22.01.2021

Переможцем на виборах мера Борисполя став кандидат від "Європейської солідарності" Володимир Борисенко, за якого проголосували понад 28 відсотків виборців, котрі взяли участь у виборах.
Вибори на Київщині: до поліції надійшло 82 повідомлення про порушення

Вибори на Київщині: до поліції надійшло 82 повідомлення про порушення 17.01.2021

Більшість порушень під час повторних виборів міського голови в Борисполі та Броварах була пов'язана з фотографуванням виборчих бюлетенів та розголошенням результатів волевиявлення.
У трьох містах України повторно обирають мерів

У трьох містах України повторно обирають мерів 17.01.2021

Повторні вибори мерів у Борисполі і Новгород-Сіверському призначені через смерть переможців, а в Броварах - згідно з рішенням суду.

Матч Ліги націй: усі нові тести на COVID-19 у збірній України негативні

Матч Ліги націй: усі нові тести на COVID-19 у збірній України негативні 19.11.2020

Усі нові тести на COVID-19, які футболісти збірної України, повернувшись зі Швейцарії, зробили в аеропорту "Бориспіль", виявилися негативними.
У Борисполі будуть перевибори: мер міста помер від COVID-19

У Борисполі будуть перевибори: мер міста помер від COVID-19 28.10.2020

Беззмінному меру Борисполя з 2006 року Анатолію Федорчуку було 60 років. Він брав участь у місцевих виборах і був лідером перегонів.

Кабмін України призначив нового голову правління Укрзалізниці

Кабмін України призначив нового голову правління "Укрзалізниці" 26.08.2020

Новим головою правління "Укрзалізниці" став голова наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Володимир Жмак.
Нові правила польотів: до яких несподіванок готуватися українцям (відео)

Нові правила польотів: до яких несподіванок готуватися українцям (відео) 12.06.2020

15 червня Україна має поновити міжнародне пасажирське авіасполучення. Щоправда, не до всіх країн, і пасажири мають бути готові до багатьох несподіванок в аеропорту і в салоні літака. Які нові правила польотів?

Нові правила польотів: до яких несподіванок готуватися українцям (12.06.2020) 12.06.2020

15 червня Україна має поновити міжнародне пасажирське авіасполучення. Щоправда, не до усіх країн, а пасажири мають бути готовими до багатьох несподіванок в аеропорту і в салоні літака. DW з'ясовувала, на що слід зважати, вирушаючи літаком за кордон у часи коронавірусу.
Ресторани та авіаперевезення: чергові послаблення карантину в Україні

Ресторани та авіаперевезення: чергові послаблення карантину в Україні 05.06.2020

Заклади громадського харчування з 5 червня можуть приймати відвідувачів у приміщеннях. На цей день заплановано два внутрішні авіарейси з аеропорту "Бориспіль".
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