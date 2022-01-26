"Бориспіль" - найбільший пасажирський аеропорт України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бориспіль".

Аеропорт "Бориспіль" є найбільшим в Україні пасажирським міжнародним аеропортом. Він розташований в 30 кілометрах від Києва, поблизу міста Бориспіль. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.