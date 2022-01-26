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"Бориспіль" - найбільший пасажирський аеропорт України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бориспіль".
Аеропорт "Бориспіль" є найбільшим в Україні пасажирським міжнародним аеропортом. Він розташований в 30 кілометрах від Києва, поблизу міста Бориспіль. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
15 червня Україна має поновити міжнародне пасажирське авіасполучення. Щоправда, не до усіх країн, а пасажири мають бути готовими до багатьох несподіванок в аеропорту і в салоні літака. DW з'ясовувала, на що слід зважати, вирушаючи літаком за кордон у часи коронавірусу.