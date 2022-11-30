Як українські авіакомпанії виживають під час війни

Марина Барба

2 год. тому 2 год. тому

Після вторгнення Росії в Україну і закриття повітряного простору роботу тимчасово призупинили всі аеропорти та більшість авіакомпаній країни. І лише одиницям вдалося знову піднятися в небо. Як українська цивільна авіація виживає під час війни?