Як українські авіакомпанії виживають під час війни

ЕкономікаУкраїнаЯк українські авіакомпанії виживають під час війни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЕкономікаУкраїнаМарина Барба2 год. тому2 год. томуПісля вторгнення Росії в Україну і закриття повітряного простору роботу тимчасово призупинили всі аеропорти та більшість авіакомпаній країни. І лише одиницям вдалося знову піднятися в небо. Як українська цивільна авіація виживає під час війни?https://p.dw.com/p/4LKhmРеклама