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ЕкономікаУкраїна

Як українські авіакомпанії виживають під час війни

Марина Барба
2 год. тому

Після вторгнення Росії в Україну і закриття повітряного простору роботу тимчасово призупинили всі аеропорти та більшість авіакомпаній країни. І лише одиницям вдалося знову піднятися в небо. Як українська цивільна авіація виживає під час війни?

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