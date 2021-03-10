"Нормандська четвірка": радники лідерів продовжать узгодження "кластерів"

Під час відеоконференції політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" Андрій Єрмак запропонував також посилити відповідальність за снайперські обстріли на Донбасі.
Андрій Єрмак під час відеоконференції радників лідерів "нормандського формату" закликав посилити відповідальність за снайперські обстріли на Донбасі
Політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" (Німеччини, Франції, України та Росії. - Ред.) під час відеоконференції у понеділок, 19 квітня, домовилися продовжувати узгодження "кластерів" з виконання мінських домовленостей, йдеться у повідомленні пресслужби президента України. Від української сторони участь у відеоконференції взяв керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак.
Як зазначається у повідомленні, німецька сторона під час відеоконференції запропонувала узгодити звернення, у якому вітається оновлена прихильність додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року. Радники закликали представників Тристоронньої контактної групи (ТКГ) "працювати над механізмом координації з реагування на порушення режиму припинення вогню".
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За словами Андрія Єрмака, Київ пропонує вдосконалити функціонування режиму припинення вогню, наприклад, запровадивши суворішу відповідальності за снайперські обстріли. Окрім того, за пропозицією Києва, у разі загибелі людей внаслідок обстрілів робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися упродовж 24 годин, і ніхто не має права відмовитися від екстреної зустрічі. Ці пропозиції українська сторона представить координатору робочої групи з питань безпеки ТКГ Яшару Халіту Чевіку під час засідання 20 квітня.
Радники лідерів чотирьох держав також домовилися на наступних засіданнях продовжити роботу "над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - йдеться у повідомленні пресслужби президента України.
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Нагадаємо, тему "кластерів" у питанні виконання мінських домовленостей керівник ОП Андрій Єрмак вперше публічно озвучив минулого місяця, заявивши про "новий мирний план" щодо Донбасу, запропонований Німеччиною і Францією та доопрацьований Україною. За його словами, так звані "кластери" можуть стати, в разі їх узгодження, "основою для дорожньої карти, яка дійсно б завершилася встановленням миру на Донбасі, поверненням і реінтеграцією окупованих територій в Україну і проведенням місцевих виборів".
У Москві згодом заявили, що нічого не чули про "новий мирний план" та назвали його "міфом".
Президент України Володимир Зеленський 16 квітня після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном та відеоконференціїі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), анонсуючи засідання політичних радників 19 квітня, зазначив, "всі чотири країни підготують доповнення до цих кластерів, із чим згодні, з чим - ні". Він висловив сподівання на саміт у "нормандському форматі" найближчим часом.