 ″Нормандська четвірка″: радники лідерів продовжать узгодження ″кластерів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Нормандська четвірка": радники лідерів продовжать узгодження "кластерів"

Під час відеоконференції політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" Андрій Єрмак запропонував також посилити відповідальність за снайперські обстріли на Донбасі.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак під час відеоконференції радників лідерів "нормандського формату" закликав посилити відповідальність за снайперські обстріли на Донбасі

Політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" (Німеччини, Франції, України та Росії. - Ред.) під час відеоконференції у понеділок, 19 квітня, домовилися продовжувати узгодження "кластерів" з виконання мінських домовленостей, йдеться у повідомленні пресслужби президента України. Від української сторони участь у відеоконференції взяв керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак. 

Як зазначається у повідомленні, німецька сторона під час відеоконференції запропонувала узгодити звернення, у якому вітається оновлена прихильність додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року. Радники закликали представників Тристоронньої контактної групи (ТКГ) "працювати над механізмом координації з реагування на порушення режиму припинення вогню".

Читайте також: Зеленський: Ми наближаємося до наступного засідання "нормандської четвірки"

За словами Андрія Єрмака, Київ пропонує вдосконалити функціонування режиму припинення вогню, наприклад, запровадивши суворішу відповідальності за снайперські обстріли. Окрім того, за пропозицією Києва, у разі загибелі людей внаслідок обстрілів робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися упродовж 24 годин, і ніхто не має права відмовитися від екстреної зустрічі. Ці пропозиції українська сторона представить координатору робочої групи з питань безпеки ТКГ Яшару Халіту Чевіку під час засідання 20 квітня.

"Кластери" узгоджуватимуть й надалі

Радники лідерів чотирьох держав також домовилися на наступних засіданнях продовжити роботу "над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - йдеться у повідомленні пресслужби президента України.

Читайте також: Андрій Єрмак розповів про новий мирний план для Донбасу

Нагадаємо, тему "кластерів" у питанні виконання мінських домовленостей керівник ОП Андрій Єрмак вперше публічно озвучив минулого місяця, заявивши про "новий мирний план" щодо Донбасу, запропонований Німеччиною і Францією та доопрацьований Україною. За його словами, так звані "кластери" можуть стати, в разі їх узгодження, "основою для дорожньої карти, яка дійсно б завершилася встановленням миру на Донбасі, поверненням і реінтеграцією окупованих територій в Україну і проведенням місцевих виборів".

У Москві згодом заявили, що нічого не чули про "новий мирний план" та назвали його "міфом".

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном та відеоконференціїі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), анонсуючи засідання політичних радників 19 квітня, зазначив, "всі чотири країни підготують доповнення до цих кластерів, із чим згодні, з чим - ні". Він висловив сподівання на саміт у "нормандському форматі" найближчим часом.

Дивитись відео 05:56

Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо можливої ескалації (15.04.2021)

 

Також за темою

Ukraine | Gnutovo

Андрій Єрмак розповів про новий мирний план для Донбасу 10.03.2021

Україна чекає на реакцію Росії на новий план мирного врегулювання на Донбасі, який розробили в "нормандському форматі", каже Андрій Єрмак.

Ukraine Leonid Krawtschuk Ex-Präsident

Кравчук: Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися у квітні 12.03.2021

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися вже у квітні. За словами глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, Україна, Франція та Німеччина передали Москві план врегулювання на Донбасі.

Symbolbild Moskau

У Кремлі назвали "міфом" новий мирний план щодо Донбасу 16.03.2021

Дмитро Козак стверджує, що жодного нового мирного плану з урегулювання ситуації на Донбасі не існує. Раніше Андрій Єрмак заявляв, що цей план був запропонований Німеччиною і Францією та доопрацьований Україною.

Реклама

Докладно

Кораблі військово-морського флоту Росії в Ростові-на-Дону

ЄС щодо військ РФ біля України: сподівання замість санкцій

Про що домовилася глави МЗС Євросоюзу та чи варто очікувати секторальних санкцій щодо РФ - репортаж DW.  

Мікрочіп китайської компанії Huawei

Дефіцит чіпів з Азії викликав кризу в світовому автопромі

Автозаводи зупиняють конвеєри, президент США Джо Байден б'є на сполох, у ЄС під загрозою перехід на електромобілі.  