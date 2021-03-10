"Нормандська четвірка": радники лідерів продовжать узгодження "кластерів"

Політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" (Німеччини, Франції, України та Росії. - Ред.) під час відеоконференції у понеділок, 19 квітня, домовилися продовжувати узгодження "кластерів" з виконання мінських домовленостей, йдеться у повідомленні пресслужби президента України. Від української сторони участь у відеоконференції взяв керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак.

Як зазначається у повідомленні, німецька сторона під час відеоконференції запропонувала узгодити звернення, у якому вітається оновлена прихильність додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року. Радники закликали представників Тристоронньої контактної групи (ТКГ) "працювати над механізмом координації з реагування на порушення режиму припинення вогню".

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За словами Андрія Єрмака, Київ пропонує вдосконалити функціонування режиму припинення вогню, наприклад, запровадивши суворішу відповідальності за снайперські обстріли. Окрім того, за пропозицією Києва, у разі загибелі людей внаслідок обстрілів робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися упродовж 24 годин, і ніхто не має права відмовитися від екстреної зустрічі. Ці пропозиції українська сторона представить координатору робочої групи з питань безпеки ТКГ Яшару Халіту Чевіку під час засідання 20 квітня.

"Кластери" узгоджуватимуть й надалі

Радники лідерів чотирьох держав також домовилися на наступних засіданнях продовжити роботу "над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - йдеться у повідомленні пресслужби президента України.

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Нагадаємо, тему "кластерів" у питанні виконання мінських домовленостей керівник ОП Андрій Єрмак вперше публічно озвучив минулого місяця, заявивши про "новий мирний план" щодо Донбасу, запропонований Німеччиною і Францією та доопрацьований Україною. За його словами, так звані "кластери" можуть стати, в разі їх узгодження, "основою для дорожньої карти, яка дійсно б завершилася встановленням миру на Донбасі, поверненням і реінтеграцією окупованих територій в Україну і проведенням місцевих виборів".

У Москві згодом заявили, що нічого не чули про "новий мирний план" та назвали його "міфом".

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном та відеоконференціїі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), анонсуючи засідання політичних радників 19 квітня, зазначив, "всі чотири країни підготують доповнення до цих кластерів, із чим згодні, з чим - ні". Він висловив сподівання на саміт у "нормандському форматі" найближчим часом.