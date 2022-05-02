Андрій Єрмак - український юрист та кінопродюсер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Єрмак".

З 11 лютого 2020 року Андрій Єрмак є керівником Офісу президента України. Раніше, починаючи від травня 2019, Єрмак був помічником президента України Володимира Зеленського. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.