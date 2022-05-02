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Андрій Єрмак

Андрій Єрмак - український юрист та кінопродюсер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Єрмак".

З 11 лютого 2020 року Андрій Єрмак є керівником Офісу президента України. Раніше, починаючи від травня 2019, Єрмак був помічником президента України Володимира Зеленського. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні та Ізраїлі обурені висловлюванням Лаврова про євреїв

В Україні та Ізраїлі обурені висловлюванням Лаврова про євреїв 02.05.2022

У своєму інтерв'ю очільник російського МЗС назвав "найзапеклішими антисемітами" самих євреїв, а також порівняв президента Украъни Володимира Зеленського з Гітлером.
РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі

РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі 28.04.2022

Під час російської атаки у столиці України перебували генсек ООН і прем'єр Болгарії.
Словаччина дала Україні систему протиповітряної оборони

Словаччина дала Україні систему протиповітряної оборони 08.04.2022

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер, який перебуває з візитом у Києві, підтвердив передачу Україні системи С-300.
Розвідка: Путін може спробувати нав'язати Україні корейський сценарій

Розвідка: Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський сценарій" 27.03.2022

Розвідка міністерства оборони України заявляє, що Росія хоче розділити Україну на дві частини через неможливість повалити центральну владу.
У ФРН виступають за справедливий розподіл біженців по ЄС

У ФРН виступають за справедливий розподіл біженців по ЄС 23.03.2022

Росія 28-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 23 березня.
В Україні перевірять шість телеканалів через показ документів щодо вагнергейту

В Україні перевірять шість телеканалів через показ документів щодо "вагнергейту" 11.02.2022

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення перевірить канали "Україна", "5 канал", "Прямий", "Україна 24", "Еспресо" та "4 канал" через показ документів, що містять державну таємницю.
Багатогодинні переговори в нормандському форматі не принесли прориву

Багатогодинні переговори в "нормандському форматі" не принесли прориву 11.02.2022

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату” тривала понад 9 годин, але сторони не узгодили спільної заяви. Джерело назвало переговори "важкими".
Нормандський формат: радники зустрінуться у Берліні 10 лютого

"Нормандський формат": радники зустрінуться у Берліні 10 лютого 09.02.2022

Радники глав держав і урядів України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться 10 лютого у Німеччині.

Керівник офісу Зеленського одужав від COVID-19

Керівник офісу Зеленського одужав від COVID-19 07.02.2022

Андрій Єрмак повідомив, що отримав негативний тест на COVID-19. Найближчим часом очікується проведення зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" за участі керівника ОПУ.

Керівник Офісу президента Єрмак заразився коронавірусом

Керівник Офісу президента Єрмак заразився коронавірусом 03.02.2022

Андрій Єрмак повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19. Він був інфікований коронавірусом уже вдруге. На наступний тиждень за участю керівника ОП були заплановані переговори у "нормандському форматі" в Берліні.
Нормандська четвірка: радники лідерів продовжуватимуть перемовини

"Нормандська четвірка": радники лідерів продовжуватимуть перемовини 26.01.2022

В Єлисейському палаці повідомили, що сторони мають, як і раніше, розбіжності. Але переговори продовжаться, ймовірно, за два тижні в Берліні.
Єрмак: Прямих переговорів між Києвом і сепаратистами не буде

Єрмак: Прямих переговорів між Києвом і сепаратистами не буде 26.01.2022

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак висловився проти прямих переговорів з сепаратистами напередодні зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату", яка сьогодні проходить у Парижі.
Вторгнення РФ до України стане вердиктом для НАТО - Єрмак

Вторгнення РФ до України стане вердиктом для НАТО - Єрмак 11.01.2022

На думку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, розв'язання ситуації навколо України буде однією з найбільших перемог партнерів, натомість ескалація - одним із найбільших програшів.

Зеленський: Україна готова до необхідних рішень щодо Донбасу

Зеленський: Україна готова до необхідних рішень щодо Донбасу 11.01.2022

Під час зустрічі з радниками президентів Франції і Німеччини президент України заявив, про необхідність предметно домовлятись щодо припинення російсько-українського конфлікту
ДБР скерувало справу Гео Лероса до суду

ДБР скерувало справу Гео Лероса до суду 10.01.2022

Народному депутату України Гео Леросу інкримінують хуліганство та невиконання рішень суду. У разі доведення його провини на Лероса можуть накласти штраф до 64 тисяч гривень або ж позбавити волі на три роки.

До України їдуть дипломатичні радники Шольца і Макрона

До України їдуть дипломатичні радники Шольца і Макрона 08.01.2022

За словами керівника Офісу президента України, дипломатичні радники канцлера Німеччини Єнс Плетнер і президента Франції Еммануель Бонн прибудуть до Києва наступного тижня.
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