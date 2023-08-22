Андрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і Taurus

СуспільствоУкраїнаАндрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і TaurusTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаМатіас Белінґер23.08.202323 серпня 2023 р.Як просуватиметься контрнаступ ЗСУ? Чому Німеччина зволікає з поставками далекобійних ракет TAURUS? Чи говорять в Офісі президента Зеленського про втому від війни? Про це і не тільки - в інтерв'ю DW з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.https://p.dw.com/p/4VVz5Реклама