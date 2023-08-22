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СуспільствоУкраїна

Андрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і Taurus

Матіас Белінґер
23 серпня 2023 р.

Як просуватиметься контрнаступ ЗСУ? Чому Німеччина зволікає з поставками далекобійних ракет TAURUS? Чи говорять в Офісі президента Зеленського про втому від війни? Про це і не тільки - в інтерв'ю DW з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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