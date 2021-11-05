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Пропустити розділ Докладно
Докладно
Чи перегляне Київ відносини з КНР через її зближення з РФ?
Чи перегляне Київ відносини з КНР через її зближення з РФ?
Через тіснішу співпрацю між РФ і КНР та тлі війни у Києві задумалися над майбутнім партнерства з Пекіном.
Конфлікти
4 год. тому
4 год. тому
Найбільш руйнівні землетруси: що про них відомо
Найбільш руйнівні землетруси: що про них відомо
За останнє сторіччя світ пережив багато руйнівних землетрусів. Про найсильніші з них читайте в огляді DW.
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22 год. тому
22 год. тому
Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США
Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США
Повітряна куля у небі над США. Вашингтон бачить шпигунський аеростат з Китаю. Пекін - зайвий хайп. Кому вірити?
Політика
04.02.2023
4 лютого 2023 р.
Китай, Росія і суперечки довкола стратегії безпеки Німеччини
Китай, Росія і суперечки довкола стратегії безпеки Німеччини
Як гарантувати безпекові інтереси ФРН? В уряді у Берліні дискутують про національну стратегію безпеки.
Політика
17.01.2023
17 січня 2023 р.
Коронавірус: деякі країни ЄС посилюють правила для китайців
Коронавірус: деякі країни ЄС посилюють правила для китайців
Дедалі більше країн ЄС вимагають від мандрівників з Китаю негативних тестів на коронавірус.
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09.01.2023
9 січня 2023 р.
Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?
Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?
Розкол між владою Ірану і суспільством небувалий, у зовнішній політиці країна зайшла в глухий кут, кажуть експерти.
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22.07.2022
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Той, хто їде на Олімпіаду до Китаю, має задокументувати стан свого здоров'я за допомогою додатку My2022.
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Серед головних тем - боротьба з пандемією та захист клімату. Але й відносини з Китаєм та РФ будуть на порядку денному.
Політика
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3 січня 2022 р.
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21.12.2022
21 грудня 2022 р.
Коментар: З Володимиром Путіним миру не буде
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Політика
28.11.2022
28 листопада 2022 р.
Візит канцлера Шольца до Китаю - ходіння мінним полем
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03.11.2022
3 листопада 2022 р.
Паралелі між Україною і Тайванем очевидні
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Конфлікти
10.08.2022
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15.03.2022
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За "розрядку" між США і РФ заплатять Навальний та Україна?
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05.11.2021
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