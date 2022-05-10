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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - президент України з 2019 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Зеленський".

Відомий український шоумен, художній керівник студії "Квартал-95" Володимир Зеленський висунув свою кандидатуру на посаду президента України на виборах 2019 року і виграв у другому турі. Він обійшов свого конкурента Петра Порошенка з великим відривом, отримавши 73,22 відсотка голосів. За Порошенка на президентських виборах 2019 року у вирішальному турі проголосувало лише 24,45 відсотка виборців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні

Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 10 травня.
Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка

Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка 10.05.2022

Викрадене російськими військами українське зерно перебуває на суховантажах у Середземному морі і, найімовірніше, готується до відправки до Сирії, повідомляє головне управління розвідки міноборони України.
Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Бучу

Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Бучу 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 10 травня.
Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство 10.05.2022

Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС

Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС 10.05.2022

На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.
Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі

Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини понеділка, 9 травня.

Як Патрон і його власник міни знешкоджують (09.05.2022) 09.05.2022

Пес Патрон уже став символом українського патріотизму та знаменитістю у соціальних мережах. Завдяки собаці вже вдалося знешкодити понад 250 мін на Чернігівщині. За віддану службу пса нагородив сам Зеленський.

Брюссель обіцяє Києву у червні надати відповідь щодо заяви на вступ до ЄС

Брюссель обіцяє Києву у червні надати відповідь щодо заяви на вступ до ЄС 09.05.2022

Якщо Брюссель рекомендуватиме 27 державам-членам спільноти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і всі країни погодяться, то можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС.
Зеленський: Ми б'ємося за свою свободу, а отже, переможемо

Зеленський: Ми б'ємося за свою свободу, а отже, переможемо 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події першої половини понеділка, 9 травня.
Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги

Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги 08.05.2022

Також Канада скасовує мита на українські товари на рік, запроваджує санкції проти ще 45 фізичних і юридичних осіб з Росії та відновлює роботу посольства у Києві.

Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона

Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона 08.05.2022

Пес Патрон, який допомагає рятувальникам у розмінуванні, отримав медаль "За віддану службу" від президента України Володимира Зеленського в присутності прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Трюдо у Києві: обіцянки необмеженої підтримки Україні, і не лише зброєю

Трюдо у Києві: обіцянки "необмеженої підтримки" Україні, і не лише зброєю 08.05.2022

Під час свого візиту в Україну 8 травня прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав Ірпінь, поновив роботу посольства Канади в Україні та провів плідні переговори з президентом України Зеленським.
Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва

Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва 08.05.2022

Під час візиту до Києва Бербель Бас візьме участь у заходах з нагоди роковин завершення Другої світової війни. Заплановано також її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цивільних з Азовсталі мають евакуювати поранених - Зеленський

Після цивільних з "Азовсталі" мають евакуювати поранених - Зеленський 07.05.2022

За словами президента України Володимира Зеленського, другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі" в Маріуполі передбачає виведення з заводу поранених і медиків.
По Одесі завдано удару ракетами - Оперативне командування Південь

По Одесі завдано удару ракетами - Оперативне командування "Південь" 07.05.2022

73-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 7 травня.
Зеленський: До порятунку з Азовсталі військових залучені іноземні посередники

Зеленський: До порятунку з "Азовсталі" військових залучені іноземні посередники 06.05.2022

У відеозверненні за підсумком 72-го дня війни Володимир Зеленський наголосив, що до порятунку українських військових з "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові міжнародні посередники.
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