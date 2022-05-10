Володимир Зеленський - президент України з 2019 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Зеленський".

Відомий український шоумен, художній керівник студії "Квартал-95" Володимир Зеленський висунув свою кандидатуру на посаду президента України на виборах 2019 року і виграв у другому турі. Він обійшов свого конкурента Петра Порошенка з великим відривом, отримавши 73,22 відсотка голосів. За Порошенка на президентських виборах 2019 року у вирішальному турі проголосувало лише 24,45 відсотка виборців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.