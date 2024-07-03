Німецькі ЗМІ: Орбан прагне миру в Україні на умовах Москви

Візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, здійснений у вівторок, 2 липня, привернув до себе увагу політичних оглядачів і коментаторів німецьких видань.

SZ: Орбан - "троянський кінь Москви в ЄС"

Так, видання Süddeutsche Zeitung (SZ) переконане, що своїм візитом і заявами Орбан фактично довів, що його роль - бути своєрідним "троянським конем" у Євросоюзі. "Про режим угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана не скажеш жодних похвальних слів. Досить того, що Орбану, який роками витирав ноги об цінності ЄС, тепер дозволили на пів року головувати в Євросоюзі. А напередодні піврічного головування в Раді ЄС Орбан продемонстрував, що ним рухає, коли назвав Європейський суд, який ухвалив рішення проти Угорщини, "судом Джорджа Сороса", тим самим ще більше культивуючи свій антисемітський стереотип про американського мільярдера як про головного ініціатори нібито світової змови", - пояснює коментатор видання.

"Стосовно України Орбан також не уславив себе через свою блокаду або спричинену ним затримку військових поставок і виділення допомоги (Києву. - Ред.). Однак це не виключає того, що іноді Орбан говорить правду, яку інші політкоректні європейські глави держав та урядів воліють замовчувати, як, приміром, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Скажімо, про те, що Україна насправді не відповідає умовам для початку переговорів про вступ (до ЄС. - Ред.), попри всі спроби відбілити її імідж з боку Єврокомісії. У країні, яка перебуває у стані війни, тривожно погіршилася ситуація з демократією, а корупція процвітає, як ніколи, на що неодноразово вказували розслідування SZ", - визнає автор.

"Утім, той факт, що Орбан іноді влучно висловлюється, ще не означає, що до нього слід прислухатися як до нібито ангела миру. І невипадково візит Орбана до Києва був двостороннім, а не від імені ЄС. Адже Орбан говорив лише від свого імені. Його пропозиція про припинення вогню як передумову мирних переговорів є нереалістичною і так само могла б надійти хоч від самого (президента РФ. - Ред.) Володимира Путіна. Насправді російський диктатор лише нещодавно наголосив, що він вимагає повної фактичної капітуляції України перед припиненням вогню. Орбану це відомо. Той факт, що він, попри все, висунув цю пропозицію, закріплює за ним репутацію троянського коня Москви в ЄС", - висновує коментатор SZ.

TAZ: Мир від Орбана "на умовах Москви"

З цією думкою перегукується й висновок політичного оглядача видання tageszeitung (taz). "Орбан вважається найбільш прокремлівським прем'єр-міністром у брюссельському клубі (серед країн-членів ЄС. - Ред.). Досі він не втрачав нагоди вжити заходів проти України. Будапешт неодноразово затримував або блокував фінансову та військову допомогу для України та намагався запобігти санкціям проти Москви. Залишається тільки питання "миру". Будь на те воля Орбана, Києву довелося б негайно сісти за стіл переговорів - на умовах Москви. Добре знаючи, що ця позиція буде посилена перемогою правих на виборах у Франції, пристати на неї було б рівнозначно політичному самогубству для Зеленського. Тому що це - делікатний акт балансування. Чи вдасться Зеленському впоратися з ним і як саме - ще покаже час", - зазначає коментатор taz.

Bayern: Орбан, імовірно, думав у Києві про російський газ

Коментатор медіагрупи Bayern, до якої входить і видання Passauer Neue Presse, вважає, що за візитом і заявами Орбана могли стояти й суто економічні міркування. "Орбан, можливо, думав про російський газ, який досі надходить до його країни через Україну. Орбан залишається Орбаном", - зазначає оглядач. Утім, пропозиції угорського прем'єра теж не варто відмітати, оскільки нинішній "дипломатичний глухий кут має бути подолано", вважає оглядач медіагрупи Bayern.

Неоднозначний візит на тлі неузгодженості дій із Брюсселем

Тим часом католицька газета Die Tagespost звернула увагу на інший аспект візиту Орбана, називаючи це "досить неоднозначним жестом". "З одного боку, Орбан був у Києві як прем'єр-міністр Угорщини, обговорюючи двосторонні питання, як-от права угорської меншини, що є абсолютно легітимним. З іншого боку, він виступив як голова Ради ЄС і говорив від імені ЄС про війну і мир. А для цього він мав би діяти у згоді з інституціями ЄС. Ані президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ані нинішній верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель, ані його наступниця Кая Каллас не були залучені до ініціативи Орбана", - зазначає коментатор видання.

"Якщо Європейський Союз хоче зміцнювати (свою. - Ред.) глобальну політичну вагу, він потребує єдності та згуртованості. Поїздка Віктора Орбана до Києва, на жаль, свідчить про протилежне", - доходить висновку оглядач Die Tagespost.

Читайте також: Чого прагнув досягти Орбан під час візиту в Україну?