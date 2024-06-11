ЄС обговорює нові поставки газу через Україну - Bloomberg

Одним із варіантів для збереження транзиту газу через Україну може стати його закупівля з Азербайджану та подальше прокачування через наявну інфраструктуру, пише Bloomberg.

У Європейському Союзі ведуть переговори щодо продовження постачання газу через ключовий трубопровід Росія - Україна в 2025 році, повідомило 10 червня агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ із Азербайджану та закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи.

"Подібна угода дозволила б Європі уникнути незручності, пов'язаної з купівлею російського газу тоді, коли вона намагається скоротити доходи Москви (за рахунок яких фінансується війна РФ проти України. - Ред.)", - зазначає видання.

На користь такої перспективи говорить і те, що вона буде вигідна Україні, продовжують журналісти. За їхніми даними, у 2021 році доходи України від транзиту газу становили близько мільярда доларів. Крім того, існують побоювання, що трубопроводи, які не використовуються, можуть стати військовими цілями або вийти з ладу, що вимагатиме потім великих витрат на їхнє відновлення.

Вигода РФ від прокачування азербайджанського газу через Україну

"План, пов'язаний з використанням азербайджанського газу, теоретично міг би бути вигідним Росії, якби він був оформлений як своп (позабіржова угода щодо обміну різними активами з умовою їхнього повернення через певний час. - Ред.), що дозволяє Москві спрямовувати свій газ в інші країни. Росії довелося докласти багато сил, щоб знайти достатньо нових споживачів палива, адже її інфраструктура налаштована на постачання до Європи, а Китай веде жорсткий торг", - пише Bloomberg.

За оцінкою видання, результатів відповідних переговорів слід чекати ближче до кінця року - "коли тиск зросте на тлі наближення дати закінчення терміну контракту з Україною про транзит російського газу і європейська зима буде не за горами".

"Багато деталей ще потрібно прояснити, і не факт, що угода відбудеться. Розвиток ситуації на фронті також може стати важливим фактором", - зазначають журналісти.

Можливі учасники угоди

Одним із учасників обговорень, за їхніми даними, є німецький енергетичний концерн Uniper SE, який був націоналізований владою Німеччини, щоб не допустити його банкрутства після скорочення постачання газу з РФ улітку 2022 року. У самому концерні, проте, коментувати ситуацію відмовились.

Між тим у травні поточного року про можливість продовжити поставки через газопровід, що йде через Україну, говорив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час свого візиту до Азербайджану, нагадує агентство.

Ще однією країною, яка б виграла від подібної угоди, стала б Австрія, вказує Bloomberg. Однак у міністерстві енергетики країни не коментували цю тему.

Зі свого боку, голова української компанії "Нафтогаз" Олексій Чернишов підкреслив, що зробить все, щоб знайти рішення, при якому українська система транспортування газу продовжила б роботу, оскільки "це великий актив, і для нього потрібен покупець".

У березні міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що Київ не має наміру укладати жодних додаткових угод чи пролонгувати дію угоди з Росією щодо транзиту газу. Цей контракт спливає 31 грудня 2024 року.