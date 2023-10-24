Україна не продовжить контракт на транзит у ЄС газу з РФ

Контракт на транзит російського газу закінчується наприкінці наступного року і Україна "не може його продовжити", заявив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов. Він закликав ЄС пришвидшити відмову віз газу з РФ.

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" не може продовжити контракт на транзит російського газу до Європейського Союзу через Україну, який закінчується в кінці 2024 року. Про це заявив голова правління компанії Олексій Чернишов в інтерв'ю DW Business News.

"Зараз ми не маємо можливості його (контракт. - Ред.) продовжити , хоча ЄС може підняти це питання в найближчий місяць", - сказав він.

За словами Чернишова, єдина причина, чому Україна досі здійснює транзит російського газу, - підтримка країн Євросоюзу, "особливо країн, які не мають виходу до моря".

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Чернишов: Купувати газ у РФ під час війни - сміховинно

При цьому Чернишов закликав ЄС пришвидшити відмову від споживання російського газу, та зробити це раніше ніж до 2027 року, як планується.

На запитання щодо зростання імпорту російського скрапленого природного газу в ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чернишов відповів: "Підтримувати Росію, купуючи російський газ, сміховинно під час війни. І ми бачимо, що Росія використовувала природний газ і нафту як зброю. Вони використовували енергетику як зброю. І ми говоримо, що дешевий газ має свою ціну".

За його словами, ця ціна добре відома деяким європейським країнам і Україні також. "Тож, чим швидше ми відмовимося від загального споживання і використання російського газу, тим краще", - додав Чернишов.

Водночас він визнав, що для припинення імпорту в ЄС російського газу потрібен час. "Ми всі розуміємо, що потужність і можливості отримати альтернативні постачання газу, особливо через LNG-термінали, обмежені", - зазначив Чернишов.

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"Україна може стати енергетичним хабом ЄС"

При цьому очільник "Нафтогазу" переконаний, що Україна в майбутньому може бути енергетичним хабом для ЄС.

"Ми всі знаємо, що Україна має дуже важливий і стратегічний актив - підземні сховища газу. Найбільший, до речі, в Європі - 31 мільярд кубометрів. Цим можуть скористатися європейські країни", - наголосив Чернишов.

Також, за його словами, Україна є третьою країною в Європі за запасами природного газу, і завдяки наявній газотранспортній системі цей ресурс може доставлятися до Євросоюзу.

Нагадаємо, досі російський трубопровідний газ продовжує надходити до кількох країн ЄС через Україну. Найбільшими споживачами є Австрія та Італія.