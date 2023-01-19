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Компанія Sefe
Компанія Securing Energy for Europe (Sefe)Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Після "Газпрому": як справи у колишньої Gazprom Germania?

Андрій Гурков
21 хв. тому

У націоналізованої владою Німеччини компанії - стратегічні плани у сфері зрідженого природного газу та зеленого водню, твердий намір незабаром стати прибутковою та перспектива приватизації

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"У нас є амбіції стати у 2023 році прибутковим підприємством". Таку заяву зробив голова німецької державної компанії Securing Energy for Europe (Sefe) Еґберт Леґе (Egbert Laege). Для компанії, якій довелося за лічені місяці кардинально змінювати свою бізнес-модель і просити у держави багатомільярдну допомогу, це справді амбітна мета. Тому опубліковане 17 січня інтерв'ю агентству Reuters викликало в Німеччині чималий резонанс.

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Широкий профіль Sefe: імпорт газу, газосховища, трубопроводи

А все це через те, що Еґберт Леґе очолює компанію, яка раніше називалася Gazprom Germania, належала "Газпрому" і тим самим фактично контролювалася Кремлем і працювала головним чином з ним, була одним із чотирьох провідних імпортерів російського газу до Німеччини і власницею великих німецьких газосховищ та співвласницею великої кількості газопроводів.

Найбільше газосховище у ЄС Rehden
Sefe належить зараз Rehden - найбільше в ЄС газосховище. Взимку 2021/22 "Газпром" залишив його порожнімФото: astora.de

Наприкінці березня 2022 року на фоні вторгнення в Україну та санкцій ЄС у Москві спробували переоформити цей багатомільярдний німецький актив на сумнівного нового власника, не запитавши дозволу на таку транзакцію від уряду ФРН, як  вимагають німецькі закони. Це дало Берліну формальний привід спочатку взяти компанію під контроль держави, а потім, перейменувавши в Sefe, націоналізувати. Сьогодні вона не має жодного бізнесу з "Газпромом", підкреслив Еґберт Леґе в інтерв'ю Reuters.

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Перспективний бізнес

Він послався на висновки аудиторів, які вивчили концепцію санації компанії і підтвердили реалістичність поставленої мети завершити рік, що почався, з прибутком. Цьому має сприяти новий стратегічний напрямок розвитку Sefe: зріджений природний газ. "Ми хочемо, щоб частка зрідженого природного газу у нашому портфелі сягнула 20 відсотків, і ми цього досягнемо", - запевнив голова компанії. Її нова бізнес-модель передбачає як імпорт зрідженого газу, так і надання послуг з його регазифікації. Для цього Sefe закріпила за собою частину потужностей терміналу у французькому Дюнкерку обсягом 3,5 мільярда кубометрів на рік, і з початку року їх вже використовує. Одночасно йде підготовка до укладання коротко- та довгострокових контрактів на імпорт зрідженого природного газу. "Переговори вже дуже добре просунулися, тому незабаром ми оголосимо про угоди", - повідомив Еґберт Леґе і уточнив, що йдеться головним чином про газ із США.

Керівник компанії Sefe Еґберт Леґе
Керівник компанії Sefe Еґберт ЛеґеФото: Bundesnetzagentur/dpa/picture alliance

Топ-менеджер нагадав, що Єврокомісія, надаючи у грудні дозвіл на націоналізацію Sefe, зажадала протягом п'яти років передати основну частину її активів у приватні руки. "Наразі у нас ще не йдеться про приватизацію, проте через два чи три роки це цілком може статися", - пояснив Еґберт Леґе.

Зелений водень із Норвегії

На той час більш конкретних обрисів набуде й інший, зовсім новий напрямок розвитку компанії: зелений водень з Норвегії. 6 січня 2023 року Sefe підписала протокол про наміри з норвезькою фірмою Gen2 Energy щодо імпорту до Німеччини та інших країн північно-західної Європи водню, отриманого шляхом електролізу води з використанням відновлюваних джерел енергії. Заплановано протягом півроку підготувати та укласти конкретну угоду. Передбачається, що перша виробнича установка в норвезькому місті Мушеен могла б розпочати поставки морем стисненого водню наприкінці 2025-го або на початку 2026 року в порти Німеччини, Нідерландів та/або Великобританії. "Досягнута домовленість має велике стратегічне значення для групи Sefe, - зазначив після підписання протоколу Еґберт Леґе. - Спільний проєкт із Gen2 Energy закріплює за Sefe роль одного з першопрохідців енергетичного переходу в Німеччині та Європі".

Міністр економіки ФРН Габек на заводі в Норвегії, що випускає обладнання для електролізу
Міністр економіки ФРН Габек на заводі в Норвегії, що випускає обладнання для електролізуФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

На питання Reuters про взаємини з компанією Uniper, яку німецькій державі теж довелося націоналізувати, Еґберт Леґе відповів, що обидва підприємства зберігають дистанцію та не обмінюються чутливою інформацією. Тим більше, що Sefe перебуває під контролем міністерства економіки ФРН, а в ролі власника Uniper виступає міністерство фінансів. Ця енергетична компанія до минулого року була найбільшим німецьким імпортером російського газу. Однак після того, як "Газпром" минулого літа спочатку різко скоротив, а потім повністю припинив постачання газу до Німеччини, Uniper опинилася на межі банкрутства, і її довелося рятувати на гроші німецьких платників податків.Під кінець інтерв'ю Reuters Еґберт Леґе підкреслив, що Sefe не має наміру розширювати бізнес шляхом поглинання інших активів: "Ми не можемо використовувати капітал, наданий федеральним урядом, для покупки бізнесу конкурентів".

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