Путін програв газову війну проти Німеччини

Росія більше не зможе шантажувати ФРН своїм газом. Запаси в німецьких ПСГ настільки великі, що загрози дефіциту не буде ні цієї зими, ні наступної, переконаний Андрій Гурков.

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Про військову поразку Росії в Україні говорити ще зарано, але газову війну проти Німеччини Володимир Путін уже точно програв. Тепер це можна стверджувати впевнено. Якщо у країні, що має найбільші потужності газосховищ у всьому Євросоюзі, у середині січня - тобто посеред опалювального сезону - рівень заповнення підземних сховищ газу (ПСГ) становить понад 90 відсотків, то її вже не лякатиме російське "відключення газу" та нестача палива.

Для Москви газовий шантаж Німеччини, яка на час російського нападу на Україну майже одинадцять місяців тому імпортувала понад половину необхідного газу з Росії, був ключовим елементом економічного тиску на Євросоюз з метою максимально послабити ту підтримку, яку європейці надають українському народу та його армії.

Андрій Гурков, економічний оглядач DW Фото: DW

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Найбільша економіка Європи обходиться без "Газпрому"

Однак цей план - а точніше, задум, оскільки продуманого та чітко прорахованого плану Кремль вочевидь не мав, - провалився. Німці не замерзли у своїх квартирах, їхні заводи не встали, а політичний Берлін позбавився страху, що Росія в гніві позбавить німецьку економіку постачання своїх енергоносіїв. Німеччина сама відмовилася від російського вугілля та сирої нафти у рамках ембарго ЄС, а з кінця серпня більше нічого не отримує від "Газпрому", інакше кажучи - уже п'ятий місяць живе без російського трубопровідного газу, який ще недавно видавався незамінним.

І що ж? Найбільша економіка Європи цілком впоралася. Щоправда, після такого різкого розриву багаторічних ланцюгів постачання енергоносіїв та найсильнішого злету цін на них рецесія у 2023 році досі є неминучою. Однак дедалі більше індикаторів свідчить про те, що у Німеччині вона буде доволі м'якою, та й рекордні темпи інфляції уже почали сповільнюватися.

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А Берлін тим часом нарощує військову допомогу Києву, і це можна вважати ще одним непрямим свідченням провалу кремлівської "газової спецоперації". На початку січня, коли в Німеччині саме пішов третій тиждень такого нетипового для розпалу зими закачування газу в ПСГ, німецький уряд змінив свій колишній підхід до постачання зброї Україні та наважився на надання їй бойових машин піхоти. Незабаром цілком можуть послідувати і важкі танки - дискусія про це ведеться вже на повний хід.

І буде газ

І от тепер населення та бізнес Німеччини одразу з двох джерел - від регулятора ринку та від співтовариства фахівців - отримали недвозначний сигнал відбою "газової тривоги".

Спершу Федеральне агентство з мереж офіційно заявило, що дефіцит газу цієї зими стає все менш імовірним, а його керівник Клаус Мюллер (Klaus Müller) додав, що очікує припинення різких коливань цін та їх стабілізації на нинішньому рівні. Цей рівень у рази нижчий, ніж був улітку минулого року, хоча досі суттєво вищий за показники останніх років. Проте це той рівень, який дозволяє енергоємним галузям німецької економіки почати "надолужувати втрачене", наголосив голова німецького регулятора.

Згодом об'єднання операторів німецьких газосховищ INES представило на щомісячній пресконференції актуалізований прогноз на 2023 рік, згідно з яким ПСГ за нормальної погоди до кінця зими будуть заповнені аж на дві третини, що стане відмінним заділом для наступного літнього закачування газу та забезпечить їх стовідсоткове заповнення уже до вересня. Іншими словами, фахівці запевнили німецькі підприємства та приватні господарства, що проблем із запасами газу не буде не лише цієї зими, а й наступної. За умови однак, що усі вони й надалі так само активно економитимуть газ, як зараз.

"Газпром" втратив свій головний експортний ринок

Утім, навіть за найнесприятливішого збігу обставин, коли і холоди настануть, і пропозиція СПГ через високий попит в Азії раптом різко скоротиться, і Росія повністю припинить постачання газу до країн ЄС, що вимагатиме надання їм частини запасів з німецьких ПСГ - так от, навіть за такого сценарію ФРН зможе уникнути дефіциту газу як у нинішньому опалювальному сезоні, так і наступної зими, підрахували фахівці німецької газової галузі з INES.

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Тим самим вони, по суті, представили експертне підтвердження того, що газову війну Володимир Путін справді програв. Німеччина увійшла у 2023-й без російського газу і без побоювань щодо приводу його відсутності. У цьому полягає повна поразка Кремля. Його роззброїли: він утратив можливість використовувати газ як зброю. Іншим наслідком програної війни став для Росії той, що її державна компанія "Газпром" втратила свій головний закордонний ринок збуту, адже ще недавно вона продавала німцям чверть усього свого експорту.

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