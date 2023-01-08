Німецькі політики закликають передати Україні танки Leopard

Після анонсованого Берліном постачання Києву бойових машин піхоти (БМП) Marder, чимало німецьких політиків закликали також надати Україні танки Leopard. Зупинятись на досягнутому щодо БМП Marder "було б неправильно", заявила заступниця голови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт (Katrin Göring-Eckardt) в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, цитати з якого оприлюднені в неділю, 8 січня.

"Ми повинні зробити і надати все можливе. Це стосується і танків Leopard", - наголосила представниця фракції Зелених. Інший віцеголова Бундестагу, заступник голови Вільної демократичної партії (ВДП) Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki) також сказав, що "було б розумно поставити не лише Marder, а й танки Leopard". За його словами, важливо підтримувати обороноздатність України.

Водночас Кубікі зауважив, що кожен наступний крок з надання допомоги Києву має бути чітко узгоджений з партнерами по Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і в цьому питанні Німеччина не має діяти сама.

Вольфґанґ Кубікі Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

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Опитування: більшість жителів ФРН скептично ставляться до постачання зброї

Рішення уряду ФРН про постачання Україні БМП Marder викликало неоднозначну реакцію серед мешканців Німеччини. Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa на замовлення газети Bild am Sonntag, 49 відсотків вважають це рішення радше неправильним, а 40 відсотків - радше правильним. Ще 11 відсотків не визначилися чи не дали відповіді. На запитання, чи має Німеччина також поставити Україні танки Leopard, 50 відсотків респондентів відповіли негативно, 38 відсотків висловилися "за". В опитуванні, проведеному 6 січня, взяв участь 1001 житель ФРН.

На урядовій пресконференції 6 січня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) розповів, що німецькими БМП Marder планується оснастити один український батальйон, для чого знадобиться приблизно 40 таких машин. Постачання мають бути здійснені ще у поточному кварталі. Навчання українських військових у Німеччині, яке триватиме близько восьми тижнів, має розпочатися найближчим часом.

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