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Deutschlannd Informationslehrübung der Bundeswehr
БМП MarderФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

США передають Україні БМП Bradley, а Німеччина - Marder

Олександр Куницький
1 год. тому

Обидві країни планують навчати українських військових на цих системах. Крім того, ФРН пообіцяла надати Україні додаткову батарею зенітно-ракетної системи Patriot.

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Сполучені Штати мають намір передати Україні бойові машини піхоти Bradley, тоді як Німеччина поставить БМП Marder. Про це йдеться у спільній заяві за результатами телефонної розмови президента США Джо Байдена і канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) у четвер, 5 січня.

Обидві країни планують навчати українських військових на цих системах, наголошується в заяві, яка розміщена на сайтах Білого дому та Федерального уряду Німеччини. 

Також у заяві наголошується, що наприкінці грудня США оголосили про передачу Україні батареї зенітно-ракетної системи Patriot. Зараз ФРН пообіцяла приєднатися до США і також надати Україні додаткову батарею системи Patriot

При цьому лідери обох країн "підтвердили непохитну солідарність з Україною та українським народом перед обличчям агресії з боку Росії", а також висловили спільну рішучість надавати Україні "необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки це буде потрібно".

Новий пакет допомоги США

БМП Bradley увійдуть у наступний пакет військової допомоги Україні від США на суму 2,85 мільярда доларів, повідомляє агенція AP з посиланням на кількох американських чиновників. Крім того, пакет допомоги включатиме бронеавтомобілі Humvee (HMMWV), машини з захистом від мін і засідок MRAP, а також велику кількість ракет та інших боєприпасів. 

Зазначається, що пакет на 2,85 мільярда доларів є найбільшим серед тих, які Пентагон вилучив зі своїх запасів для відправки в Україну. Очікується близько 50 одиниць Bradley, зазначає агенція Reuters. Ці БМП знаходяться на озброєнні армії США з 1981 року і з того часу отримали низку модифікацій. Вони призначені для перевезення та підтримки піхоти й розвідників із забезпеченням вогневого прикриття та придушення військ і бронетехніки супротивника.

Основним озброєнням бронемашин є 25-міліметрова автоматична гармата. Також на них можуть встановлюватися протитанкові керовані ракети та зенітні ракетні комплекси.

БМП Marder

Коли саме Німеччина передасть Україні БМП Marder та ЗРК Patriot поки невідомо. Marder призначена для перевезення піхотних військ, забезпечуючи їх вогневою підтримкою. В БМП передбачено місце для шістьох-сімох піхотинців. Також Marder оснащені 20-міліметровим кулеметом та - в залежності від комплектації - керованими ракетами типу Milan проти наземних і повітряних цілей. Для захисту від зброї масового ураження Marder має захисну систему вентиляції та завдяки гідравлічній системі може долати водойми глибиною до двох метрів.

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Введений в експлуатацію в 1971 році, Marder поступово замінюється в Німеччині наступною моделлю БМП - Puma. Тим не менше, Marder досі використовується у німецьких збройних силах і в низці армій інших держав, а також добре зарекомендував себе в Косові та Афганістані. Україна впродовж кількох місяців просила у Німеччини насамперед Marder.

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США передають Україні БМП Bradley, а Німеччина - Marder

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