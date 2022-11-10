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БМП Marder

Тема

Бойова машина піхоти Marder була розроблена й виробляється німецькою компанією Rheinmetall.

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Новини

1 год. тому

Німеччина призупиняє закупівлю БМП Puma

18 грудня 2022 р.

Новітня БМП Бундесверу не придатна до використання - Spiegel

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Докладно

У своїй боротьбі проти російської армії Україна залежить від західної зброї

Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння?

Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння?

Деякі експерти вбачають у "круговому обміні" зародок нової політики безпеки ФРН.
Конфлікти10 листопада 2022 р.