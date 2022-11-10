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Воєнні злочини в Україні
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Енергетична криза
БМП Marder
Тема
Бойова машина піхоти Marder була розроблена й виробляється німецькою компанією Rheinmetall.
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Новини
1 год. тому
1 год. тому
Німеччина призупиняє закупівлю БМП Puma
18.12.2022
18 грудня 2022 р.
Новітня БМП Бундесверу не придатна до використання - Spiegel
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння?
Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння?
Деякі експерти вбачають у "круговому обміні" зародок нової політики безпеки ФРН.
Конфлікти
10.11.2022
10 листопада 2022 р.
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