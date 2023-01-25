Раніше ФРН оголосила, що поставить Україні близько 40 БМП Marder. Вони у взаємодії з танками "Леопард" досягають найвищої оперативної цінності, адже обидві машини розробили та спроєктували для спільної роботи на полі бою. "Мардер" може вмістити у собі 6-7 бійців. Він оснащений 20-мм автоматичною гарматою, а також (опціонально) керованими ракетами типу Milan проти наземних і повітряних цілей.