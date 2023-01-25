Західні танки для ЗСУ - переваги і особливості
Німецькі танки Leopard, британські Challenger 2, американські Abrams, французькі Leclerc та AMX-10 RC, а також БМП Bradley M2 і Marder - у фотогалереї DW.
"Леопард" - найкращий основний бойовий танк у світі
Експерти вважають "Леопард" найкращим основним бойовим танком у світі у своєму поколінні. Бундесвер називає його "хижаком на гусеницях" і використовує з 1979 року у різних модифікаціях. Одну з них - Leopard 2A6 - отримає невдовзі від ФРН Україна. Німеччина поставить Києву 14 таких танків.
"Леопард" - грізна зброя на полі бою
"Леопард" оснащено 120-міліметровою гладкоствольною гарматою, максимальна бойова дальність стрільби - 5000 метрів. Вага танка - понад 62 тонни, його оснащено дизельним двигуном потужністю 1500 кінських сил (к.с.). Він має запас ходу 450 кілометрів і може розганятися до 70 км/год. Екіпаж "Леопарда" - чотири військових.
Challenger 2 - вражає цілі на відстані до 8 кілометрів
Challenger 2 є основним бойовим танком британської армії. Його оснащено 120-міліметровою нарізною гарматою, що не є характерним для сучасних танків, які зазвичай мають гладкоствольні гармати. Але така гармата має й свою перевагу, адже дозволяє стріляти унікальними бронебійно-фугасними снарядами HESH (High Explosive Squash Head), що здатні вражати цілі на відстані до 8 кілометрів.
Параметри броні "Челленджера" засекречено
"Челленджер" важить 65 тонн (з додатковим захистом - 75 тонн), оснащений дизельним двигуном потужністю 1200 к.с. і здатен розганятися до 60 км/год. Екіпаж "Челленджера" - чотири людини. Танк має потужну броню, точні параметри якої засекречено. Уряд Великобританії надасть Україні 14 таких танків.
Abrams M1 - названий на честь генерала Крейтона Абрамса
Цей танк назвали на честь американського генерала Крейтона Абрамса. Починаючи з моделі M1A1, на ньому встановлюється 120-міліметрова гладкоствольна гармата. Танк має комп'ютерну систему керування вогнем з лазерним далекоміром. Екіпаж танка - четверо військових. Вашингтон вирішив поставити Києву 31 танк "Абрамс".
Abrams M1 - прожерливий, але невибагливий
Танк "Абрамс", в залежності від моделі, важить до 74 тонн, його оснащено двигуном з газовою турбіною потужністю 1500 к.с., й він розвиває максимальну швидкість до 68 км/год. Цей танк споживає набагато більше пального, ніж його європейські аналоги, але зате може використовувати різні його види - бензин, дизель, паливо для реактивних двигунів.
Leclerc - високотехнологічний французький танк
Французький танк "Леклерк", названий на честь французького генерала Філіпа Леклерка де Отклока, вважається одним з найскладніших і найтехнологічніших танків у світі. Основною зброєю Leclerc є 120-міліметрова гладкоствольна гармата з автоматичним заряджанням зі швидкістю 12 снарядів на хвилину. Завдяки автоматичному заряджанню "Леклерки" мають екіпаж з трьох осіб.
Leclerc - один з найдорожчих, але вартує своїх грошей
Двигун потужністю 1500 к.с. здатен розганяти 57-тонний танк до максимальної швидкості 71 км/год. Через велику кількість сучасної електроніки Leclerc є одним з найдорожчих танків у світі. Франція поки що не погодила постачання цих танків Україні, однак не виключає цього. Після рішення ФРН і США постачати танки ця вірогідність зростає.
БМП Marder - надзвичайно ефективні у взаємодії з "Леопардами"
Раніше ФРН оголосила, що поставить Україні близько 40 БМП Marder. Вони у взаємодії з танками "Леопард" досягають найвищої оперативної цінності, адже обидві машини розробили та спроєктували для спільної роботи на полі бою. "Мардер" може вмістити у собі 6-7 бійців. Він оснащений 20-мм автоматичною гарматою, а також (опціонально) керованими ракетами типу Milan проти наземних і повітряних цілей.
БМП Bradley - вміщує до 10 військових
БМП Bradley M2, які Україна отримає від США, розрахована на підрозділ піхоти з дев'ятьох-десятьох військових. Машина озброєна 25-мм автоматичною гарматою і кулеметом, а також кількома бронебійними керованими ракетами. Bradley M2 може переміщатися водою на глибині до 1,20 метра, рухатися зі швидкістю до 65 кілометрів на годину та має запас ходу близько 400 кілометрів.
AMX-10 RC - дуже швидкий і добре озброєний
Французький колісний танк AMX-10 RC є повнопривідним розвідувальним танком з відносно великою 105-мм гарматою. Оскільки цю машину використовують в основному для бойової розвідки, такий танк-розвідник повинен бути перш за все мобільним і тихим. Завдяки колісному приводу та малій вазі AMX-10 RC розвиває вражаючу максимальну швидкість 85 км/год на дорозі та може пересуватися на відстані до 800 км.