Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння?

Тривалий час кругові поставки зброї були для Німеччини синонімом нерішучості, а тому буксували. Утім, деякі експерти вбачають навіть у цьому зародок нової політики безпеки ФРН.

Упродовж місяців це, з одного боку, характеризувало політику Німеччини щодо України, а з іншого було синонімом нерішучості й половинчатості. Йдеться про "кругові поставки", за яких ФРН надає певні види озброєнь, зокрема, бойові танки та іншу важку техніку, але не Україні, а країнам-партнерам по НАТО. Вони ж, своєю чергою, передають Україні зброю зі своїх старих запасів. Перевага полягає у тому, що Німеччина уникає суперечливого питання прямих поставок важкого озброєння до України. І демонструє солідарність з країною, яка зазнала нападу Росії. А також сприяє військовій модернізації країн-членів НАТО, особливо в Центрально-Східній Європі.

Ідея "кругових поставок" виникла понад пів року тому. Спершу вона не спрацьовувала, згодом - лише в окремих випадках і здебільшого з перебоями. Польща взагалі відмовилася від "кругових поставок", а у випадку з Грецією на узгодження деталей пішли місяці. Станом на зараз деякі постачання озброєнь відбулися успішно, інші досі перебувають у процесі врегулювання.

Настав час для проміжної оцінки: чи допомагають Україні "кругові поставки"? Що вони дають залученим членам НАТО? Чи має ще ця ідея майбутнє? І чи зміцнює це імідж Німеччини, яка є провідною економічною державою в Європі, але не відіграє провідної ролі у підтримці України? Про це DW розпитала представників урядів країн-учасниць, а також незалежних експертів.

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Польща: непривабливі пропозиції

Польща є однією з найважливіших країн, які підтримують українську армію. Україна отримала від північно-західної сусідки серед іншого понад 250 старих бойових танків радянського виробництва. Це залишило значну діру у польських запасах. "Кругові поставки" з Німеччиною були б одним з рішень для її заповнення. Але до сьогоднішнього дня цього не сталося. У міністерстві оборони Польщі на запит DW повідомили, що наразі переговори з Німеччиною на цю тему не ведуться.

Спочатку Німеччина пропонувала поставити Польщі 20 танківLeopard 2A4, однак сама поставка відбудеться приблизно через рік. Крім того, Німеччина готова передати 100 старих танків Leopard 1A5 або вживаних БМП Marder. "Польський уряд не був задоволений цією пропозицією, - пояснює Юстина Готковська, експертка варшавського Центру східних досліджень (OSW). - По-перше, Польща хотіла отримати цілий батальйон, тобто не менше 44 танків; по-друге, танки нового покоління. Польська армія перебуває у фазі прискореної модернізації і не бачить сенсу інвестувати у стару техніку".

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Німеччина відстає від своїх можливостей

Зараз Польща закуповує у США сотні найсучасніших танків Abrams. У липні 2022 року міністерство оборони Польщі також підписало угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 сучасних танків K2. "Німеччина відійшла на другий план як партнер для військово-технічного співробітництва щодо танків", - пояснює Готковська.

Велика політика також відіграє певну роль у невдалій реалізації принципу "кругових поставок". "Політику Берліна щодо військової підтримки України у Варшаві оцінюють як далеко не достатню по відношенню до можливостей Німеччини", - наголошує Готковська.

Чехія, Словаччина, Словенія: задоволені

Чехія та Словаччина, меншою мірою Словенія, також є одними з найбільш активних прихильників України в ЄС. Словаччина поставила систему ППО безпосередньо Києву ще навесні 2022 року, а натомість отримала від Німеччини та Нідерландів системи ППО Patriot. Влітку Братислава передала східній сусідці 30 бойових танків, Прага - 40 танків. За це Словаччина отримала від Німеччини 15, Чехія - 14 танків Leopard. Словенія, своєю чергою, наприкінці жовтня передала Україні 28 танків і отримає від Німеччини 43 військово-транспортні машини.

"У Чехії "кругові поставки" з Німеччини загалом сприймають позитивно й вбачають у цьому зиск, - сказав DW чеський політолог Іржі Пехе. - Це допомагає Чеській Республіці суттєво модернізувати свою армію". Політолог Григорій Мезєзніков з Інституту громадських справ (IVO) у Братиславі оцінює аналогічно ситуацію і щодо Словаччини: "Ми отримуємо нове і сучасне озброєння з Німеччини для старих систем ППО і танків".

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Німеччина має стати лідером поставок

По-іншому однак в обох країнах сприймають політичний аспект ідеї "кругових поставок". "Більшість чеського суспільства розуміє пацифістські настрої повоєнної Німеччини, але не розуміє, чому Німеччина так неохоче постачає певні види озброєнь до України саме зараз, коли мир може настати лише через військову поразку Росії", - пояснив Іржі Пехе в інтерв'ю DW.

Такої ж думки дотримується і Григорій Мезєзніков. І додає: "Німеччина повинна усвідомити, що Росія загрожує свободі всіх нас. Було б добре, якби Берлін взяв на себе провідну роль у Європі у військовій допомозі Україні".

Marder для Греції

У випадку з Грецією на реалізацію ідеї "кругового обміну" пішли місяці - але зараз він уже реалізується: грецька армія отримає з Німеччини загалом 40 БМП Marder, частина з них уже поставлена. Натомість Греція передасть Україні 40 основних бойових танків радянського виробництва.

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Уже поставлені Греції "мардери" розміщуватимуться на грецько-турецькому кордоні. "Наші збройні сили виходять з того, що там танки будуть найбільш корисними", - заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Афінах у жовтні. Прикордонна зона на річці Еврос на сході Греції зараз згадується на перших шпальтах міжнародних ЗМІ - через нелегальне переправлення мігрантів і турецькі погрози територіальній цілісності Греції.

Інвестиція в солідарність

За словами Антоніса Камараса, експерта з питань оборони Афінського аналітичного центру зовнішньої політики ELIAMEP, говорячи про поставки "мардерів", не йдеться першочергово про захист Греції. "Найбільша політична цінність полягає у тому, що грецький уряд інвестує в концепцію солідарності", - сказав він в інтерв'ю DW. Камарас також зазначає, що використання порту Александруполіс як перевалочного пункту для передачі Україні систем озброєнь, матеріалів та боєприпасів є набагато більшим внеском Греції у солідарність з Україною, ніж постачання Києву танків.

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Військовий експерт вважає зрозумілим стриманість Німеччини у здійсненні прямих поставок "мардерів" до України. "Для німецького уряду досі табу бачити німецькі танки на тих же полях боїв, що й під час Другої світової війни. Це німецька історія", - пояснює Камарас.

Німеччина: незабаром жодних табу?

Соціал-демократ і президент Асоціації з питань політики безпеки (GSP) Ганс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) розцінює "кругові поставки" лише як "тимчасову фазу в німецькій політиці, коли кажуть, що не хочуть постачати зброю безпосередньо в Україну". Наразі ситуація потроху змінюється, адже, наприклад, в Україну вже постачають ракетні установки та важку артилерію, наголосив Бартельс в інтерв'ю DW. "Вчорашній скептицизм перетворюється на сьогоднішнє "можливо", а завтра - на "ми цим пишаємося". Ця лінія змінюється залежно від тривалості війни", - пояснив він.

Бартельс не вважає, що ідея "кругових поставок" справді допомогла Україні у військовому плані. Останні місяці показали, наскільки ефективніша західна зброя за стару радянську. Той аргумент, що українці не вміють поводитися із західною зброєю, також слабшає, адже українських військових навчають користуватися західною зброєю, каже Бартельс.

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Словацький політолог Мілан Нік з Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) також розглядає ідею "кругових поставок" лише як попередній етап можливої нової політики Німеччини - і не лише щодо України. "Лідери країн Центрально-Східної Європи вже давно змирилися з тим, що Німеччина не є лідером у Європі, - каже Нік в інтерв'ю DW. - Тим не менш, я думаю, що цілком можливо, що Німеччина справді завершить свій розворот і стане гравцем, який буде рушієм зміцнення східного флангу НАТО і ЄС".