Rheinmetall модернізує 30 БМП Marder для кругових постачань на користь України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall зараз модернізує три десятки бойових машин піхоти Marder, аби надати їх для підтримки України в рамках так званих кругових постачань. Представник компанії заявив у четвер, 14 липня, що 30 одиниць БМП вже "взяті у роботу", аби підготувати їх до продажу. Загалом, за його словами, "відносно легко" можна підготувати близько 100 одиниць.

Компанія Rheinmetall виступила із пропозицією надати зняті з озброєння Бундесверу машини Marder, які підлягають відновленню. Однак, згідно з наявною інформації, уряд Німеччини ще не ухвалив відповідне рішення. Глава Rheinmetall Армін Папперґер (Armin Papperger) очікує, що запланований продаж старих БМП Marder буде схвалений владою найближчим часом.

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Очікується, що Marder модифікації 1A3, виробництва 1970-80-х років будуть продані іншим країнам, які, своєю чергою зможуть поставити власне озброєння українським збройним силам. Rheinmetall готовий також продати 88 танків "Леопард 1" старих модифікацій.

Для Бундесверу планують замовити 111 БМП Puma

За словами Арміна Папперґера, напередодні, 13 липня, міністерство оборони ФРН ухвалило рішення замовити для Бундесверу 111 БМП Puma, переговори щодо контракту мають початися наступного тижня.

Владу Німеччини неодноразово критикували на міжнародному рівні за нерішучість та затримки у постачаннях зброї Україні.

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