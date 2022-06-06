Греція передасть Україні 100 БМП тільки в разі надходження заміни з Німеччини

Греція передасть Україні близько 100 одиниць БМП-1 радянської розробки, що походять зі збройних сил колишньої НДР, лише тоді, коли обіцяні Берліном натомість німецькі бойові машини піхоти надійдуть до Греції. Про це понеділок, 6 червня, заявив речник грецького уряду на пресконференції в Афінах, передає інформагенція dpa.

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Причина такої позиції грецького уряду - конфлікт країни з Туреччиною. Анкара, зокрема, зазіхає на деякі грецькі острови, розташовані у східній частині Егейського моря. Тож збройні сили Греції приведено у стан бойової готовності. У травні Афіни вже заявляли, що поставлять Україні важке озброєння лише за умови його негайної заміни.

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31 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив, що Німеччина передасть Греції свої БМП, а Афіни натомість відправлять до України техніку радянського виробництва. Згідно з тодішньою заявою Шольца, він уклав відповідну угоду із прем'єр-міністром Греції. Про які саме німецькі БМП йшлося і скільки одиниць техніки Греція передасть Україні, канцлер тоді не уточнював. На озброєнні німецького Бундесверу нині перебувають БМП Marder та Puma. Агенція dpa повідомляє, що у випадку з Грецією йшлося про постачання саме панцерників Marder.

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