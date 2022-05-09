Греція продовжує постачання російської нафти морем попри санкції - ЗМІ

Попри запроваджені санкціїпроти суден під російським прапором, із Росії щодня морем вивозиться 4,5 мільйона барелів нафти на суму близько 509 мільйонів доларів, пише у понеділок, 9 травня, газета Die Welt із посиланням на судноплавний реєстр Lloyd's List.

Експорт сирої нафти з Росії морем зберігся на довоєнному рівні насамперед через недотримання санкцій з боку Греції, зазначає видання: "У той час, як багато європейських та американських дилерів, нафтових і судноплавних компаній припинили всі контакти з операторами російського флоту, грецькі судновласники продовжують розширювати свій бізнес у Росії".

За даними Lloyd's, у квітні з російських нафтових портів Приморська, Новоросійська, Усть-Луги та Санкт-Петербурга вийшли 190 танкерів, із них 76 йшли під грецьким прапором. "Таким чином, Греція збільшила свою частку у транспортуванні російської нафти утричі у порівнянні з попереднім роком", - пише Die Welt.

Приміром, наприкінці квітня грецький танкер Nissos Rhenia завантажив на борт російську нафту марки Urals у порту Роттердама і вирушив до Сінгапуру, цитує видання звіт Lloyd's. Дедалі більше танкерів прямують до Індії, Китаю та Південної Кореї, а фрахтові ставки на нафтові танкери вже виросли на 230 відсотків через війну в Україні, зазначає німецька газета.

Підготовка судових позовів з боку України

Український уряд сформував групу з відстеження російських танкерів за допомогою відкритих даних. "Компанії, які продовжують свідомо фінансувати російські воєнні злочини за допомогою контрактів на викопне паливо, повинні знати, що Україна вивчає всі можливості притягти їх до відповідальності", - заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що вже готуються судові позови проти компаній та фізичних осіб, які причетні до нафтового бізнесу з Росією.

Санкції проти російської нафти

Представлений на початку травня шостий пакет санкцій ЄС містить поступове ембарго на російську нафту. "Це буде повна заборона всього імпорту російської нафти - танкерної та трубопровідної, сирої та переробленої", - повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Греція, що має найбільший у світі танкерний флот (716 суден), виступила проти заборони, пославшись на важливість танкерного бізнесу для країни, пише Die Welt.

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Коментар: Шостий пакет санкцій ЄС, або Перерізання пуповини Росії

П'ятий пакет санкцій ЄС, запроваджений на початку квітня, забороняв вхід російських кораблів до європейських портів. Винятки були можливі лише для суден, що перевозять сільськогосподарську продукцію, продукти харчування чи гуманітарну допомогу.

Греція 15 квітня затримала нафтовий танкер Pegas під прапором РФ як реалізацію цих санкцій. У порту півострова Пелопоннес нафту перевантажили в інший танкер, оскільки обмежувальні заходи стосувалися лише судна, але не його вантажу.