Європейське ембарго: наслідки для Росії та чому нафта важливіша за газ

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У ЄС уже цього тижня можуть ухвалити шостий пакет санкцій. Нафтове ембарго позбавить Москву ключового джерела доходів, але його економічні наслідки, зокрема й для Росії, можуть виявитися дуже різними.
Хоча ЄС запровадив щодо Росії величезну кількість санкцій за її війну проти України, економічний ефект більшості з них потребує часу. Швидко підірвати можливість РФ фінансувати війну практично неможливо без обмежень на імпорт російських нафти та газу.
Це розуміють у Брюсселі, тому в Єврокомісії й кажуть, що працюють над включенням нафти до шостого пакета санкцій. Його можуть запропонувати вже в останній тиждень квітня. Йдеться поки лише про нафту, адже Євросоюзу замістити її легше, ніж газ. Відкритим залишається й питання, чи буде ембарго повним, чи йтиметься лише про окремі категорії нафти та нафтопродуктів. Є імовірність, що спершу його поширять лише на певний спосіб транспортування, а саме танкери.
Головна причина того, що ембарго нафти формально досі не запропонували, - відсутність консенсусу. Оскільки для санкцій потрібна одностайність, то Єврокомісія не вноситиме пропозицій, які не знайдуть підтримки. Досі ж передусім Німеччина та Угорщина не погоджувалися на ембарго, говорячи, що санкції не повинні зашкодити Європі більше, ніж Росії. В уряді ФРН хочуть відмовитися від нафти з РФ, але додають, що цілком це можливо зробити до кінця року.
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Хоча до російського газу завжди прикуто більше уваги, нафта грає важливішу роль у доходах Москви. За даними Євростату, минулого року ЄС імпортував з Росії сирої нафти та нафтопродуктів на 71 мільярд євро, а газу - на 18 мільярдів. Цифри коливаються, але й у попередні роки нафта давала РФ приблизно вдвічі більше європейських грошей, аніж газ.
Щоправда, експерти зазначають, що з огляду на зміну цін, газ почав грати більшу роль. "Доходи (Росії. - Ред.) від газу цього року можуть наблизитися до доходів від нафти", - зазначає експерт з енергетики брюссельського аналітичного центру CEPS Крістіан Еґенгофер (Christian Egenhofer).
Інший брюссельський аналітичний центр Bruegel оцінює, що ЄС щодня платить Росії 700 мільйонів доларів за нафту та нафтопродукти та 400 мільйонів - за газ. "Це є важливим джерелом доходів для російської держави та дозволяє Кремлю фінансувати війну", - додає директор Bruegel Ґунтрам Вольфф (Guntram Wolff).
Усі досі запроваджені торговельні санкції покривають лише до 19 відсотків імпорту Євросоюзу з РФ - цього рівня досягнуть, коли у серпні остаточно запрацює вугільне ембарго. Для порівняння, частка нафти, нафтопродуктів і газу останніми роками коливалася у межах 50-60 відсотків від усього імпорту з Росії до ЄС.
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Росія є головним постачальником викопних енергоносіїв до Євросоюзу. Коли йдеться про газ, то частка РФ роками перевищувала 40 відсотків усього імпорту, хоча вона й знизилася у кінці минулого та на початку цього року. У нафті значення Росії менше - близько 25 відсотків. А ось для РФ ринок Євросоюзу є ключовим - туди йде більше половини її нафтового експорту.
ЄС отримує близько трьох чвертей газу трубопроводами. Коли ж ідеться про нафту, то більше 90 відсотків її поставок надходять танкерами. Росію та ЄС з'єднує нафтопровід "Дружба", але близько двох третин "чорного золота" надходить морським шляхом - передусім з портів у Приморську та Усть-Лузі до Північної Європи, та з Новоросійська - до Південної Європи.
Термінали для скрапленого газу та трубопроводи з інших країн дозволять замістити цього року лише дещо більше третини російського газу з альтернативних джерел. Російську нафту замінити суттєво легше - її транспорт може бути проблемою хіба що коли йдеться про окремі регіони.
Як і ЄС, Росія так само стикнеться з проблемою транспорту. Вона фізично не зможе поставити до Азії весь газ, який вона продає у ЄС, каже експерт з енергетики Bruegel Сімоне Тальяпьєтра в інтерв'ю DW. Для нафти знайти альтернативних покупців легше, але і там, за його словами, у Росії будуть труднощі - як через недостатню інфраструктуру, так і через те, що зараз багато покупців не хочуть мати справу з енергоносіями з РФ.
Мюнхенський інститут економіки ifo застерігає при цьому, що чим довше ЄС тягне із запровадженням нафтового ембарго, тим більше РФ матиме часу для пошуку інших покупців.
Інша перепона - це марка нафти. Адже низка нафтопереробних заводів пристосована до російської Urals, яка є важчою та містить більше сірки, ніж сорти Brent або WTI. Лондонське цінове агентство Argus пояснило, що до Urals є кілька альтернативних сортів - з Північного моря та з Іраку, але застерігає, що їх не вистачить, аби повністю перекрити російські поставки у разі повного ембарго.
І тому Тальяпьєтра говорить, що одного заміщення недостатньо, аби компенсувати відмову від російських енергоносіїв. "Нам потрібно буде працювати над попитом. Зараз дуже важливо знизити наше споживання нафти та газу, й у цьому кожен з нас може зіграти роль", - наголошує він і закликає знижувати температуру опалення взимку, менше використовувати кондиціонери влітку та користуватися громадським транспортом замість авто. Досі ж уряди країн ЄС були радше стриманими у закликах до своїх громадян споживати менше, критикує Тальяпьєтра.
Після початку війни деякі покупці почали відмовлятися від російської нафти. Через це РФ довелося надавати знижку на своє "чорне золото". У підсумку розрив між цінами на європейську та російську нафту з 20-х чисел лютого постійно зростав. Станом на 22 квітня Brent з Північного моря торгувалася по 107 доларів за барель, а Urals - по 71 долар.
Якщо ЄС запровадить ембарго на російську нафту, то Еґенгофер очікує двох негайних наслідків: "На глобальному рівні буде вища ціна на нафту, і водночас російський дисконт також зросте. У підсумку це може не мати значення (для доходів Росії. - Ред.)". Чи виявиться після цього барель російської нафти дорожчим або дешевшим, ніж зараз, експерт не береться прогнозувати.
У Єврокомісії це розуміють. Її президентка Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала "зменшення доходів Путіна" головною ціллю. Вона хоче уникнути ситуації, коли б Росія на інших ринках отримала більше грошей за свою нафту, ніж у ЄС. "Тому ми розробляємо розумні механізми, щоб у наступному кроці до санкцій можна було долучити й нафту", - заявила фон дер Ляєн в інтерв'ю газеті Bild.
Експерти називають дві альтернативи повному ембарго. Ідеться про встановлення порогу ціни на російські нафту та газ або ж про запровадження високих мит на них. Першу ідею активно відстоює прем'єр Італії Маріо Драгі.
Тальяпьєтра вважає обидві ідеї кращими за повне ембарго: "Це дозволить скоротити той великий потік грошей, який щодня йде з ЄС до Росії за імпорт нафти та газу, але водночас і мінімізує економічні наслідки для європейських країн". Експерт запевняє, що ні поріг, ні мито не суперечать чинним контрактам. А якщо Путін у відповідь вирішить припинити поставки нафти чи газу - це буде його політичне рішення, яке він і так може ухвалити будь-якої миті, додає Тальяпьєтра.
А ось Еґенгофер переконаний, що для справжнього ефекту недостатньо просто платити менше Росії або ж запровадити ембарго лише на нафту чи лише на газ. "Якщо ціль - зупинити війну, позбавивши Росію дуже важливих доходів, то єдина відповідь - це зупинити газ і нафту одночасно".