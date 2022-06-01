Захист від Росії: яку нову зброю отримає Україна

Битву за Донбас можна виграти лише за допомогою важкої зброї - такою є спільна думка військових експертів. Аби компенсувати чисельну перевагу російської армії, західні союзники надали Україні тисячі одиниць зброї й боєприпасів. Однак цілком очевидно, що без подальших збройних постачань країну не захистити.

Водночас НАТО не хоче йти на ризик військового протистояння з Росією. Москва ж натомість знову і знову наголошує, що постачання зброї також може бути розцінено як напад - особливо якщо йдеться про зброю, з якої можна буде атакувати російську територію. Через це союзники дуже ретельно зважують, які системи озброєння постачати Україні.

США

Вчергове це стало зрозуміло наприкінці травня, коли президент США Джо Байден оголосив, що виконає прохання українського уряду і надасть Збройним силам України (ЗСУ) пересувні ракетні установки. Конкретно мова йде про реактивні системи залпового вогню типу MLRS (Multiple Launch Rocket System - ракетні системи залпового вогню), точніше їхню легшу версію HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - високомобільні артилерійські ракетні системи).

Реактивна система залпового вогню HIMARS (на фото - під час навчань у Каліфорнії) дуже мобільна

Обидві системи являють собою пересувні платформи, здатні випускати велику кількість різноманітних ракет. Різниця полягає в тому, що у випадку HIMARS ракету пускову установку встановлено на броньованій вантажівці, а не на гусеничній машині. Це хоч і створює обмеження у пересуванні, однак вантажівці на шинах потрібно набагато менше пального. Але в першу чергу утричі менша вага уможливлює доставку літаком.

Обидві системи здатні запускати ракети середньої дальності з радіусом дії у кілька сотень кілометрів. Однак на таке озброєння уряд США наклав заборону. Замість цього ЗСУ отримають ракети з максимальною дальністю у 80 кілометрів. Ціль - відбити російський напад на українську територію, зазначається у Вашингтоні. Допомогти у цьому має й радарна система протиракетної оборони зі США. Як повідомили у країні, український уряд запевнив Вашингтон, що не використовуватиме це озброєння, щоб атакувати територію РФ.

США та інші партнери по НАТО вже передали Україні кілька десятків гаубиць M777

Від початку російського вторгнення США стали найбільшим постачальником зброї Україні. Особливо переносні ракетні комплекси "Джавелін" (для протитанкової оборони) та "Стінгер" (для протиповітряної оборони, далі ППО) відіграли вирішальну роль у початковій фазі війни для блокування російського нападу. Для ведення бойових дій на Донбасі США та інші країни НАТО також постачали Україні бойові вертольоти й польові гаубиці калібру 155 міліметрів (мм), який є стандартом НАТО. У майбутньому плануються постачання додаткових одиниць і цих систем озброєння.

Німеччина

Україна й партнери по НАТО закидають Німеччині зволікання з постачанням зброї Києву. Натомість у Берліні наголошують, що федеральний уряд чітко дотримується домовленостей, досягнутих серед партнерів по НАТО. Факт полягає в тому, що Німеччина до цього хоч і постачала до України тисячі одиниць легкого озброєння на кшталт кулеметів, мін, ручних протитанкових та зенітних гранатометів, а також багато мільйонів боєприпасів, але не постачала важкого озброєння.

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Ще кілька тижнів тому федеральний уряд у Берліні дав згоду на постачання 50 знятих з озброєння зенітних самохідних установок "Гепард" для ППО та семи самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000 (PzH) 2000. Вони можуть, на відміну від польових гаубиць, яких тягнуть транспортом, самостійно змінювати позицію після кожного пострілу.

Німеччина хоче надати Україні сучасні протиповітряні ракети IRIS-T

Нині ж канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував постачання Україні найсучасніших систем ППО IRIS-T, а також радіолокаційної системи. Окрім того, Берлін надасть Києву чотири реактивні системи залпового вогню із запасів Бундесверу.

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Проблемою в постачанні західної зброї Києву є те, що українські солдати переважно не навчені нею користуватися. У той час, як для простіших установок достатньо короткого інструктажу, навчання користуванню складними системами на кшталт "Гепарда" може тривати кілька тижнів або навіть місяців, зазначають експерти. Це є однією з причин того, чому Німеччина бере участь у так званих "кругових постачаннях", у рамках яких вона замінює, скажімо, танки радянського зразка, які Чехія, Словенія та Греція передають Україні, "Мардерами" та "Леопардами 2" із запасів Бундесверу.

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Данія

Боротьба точиться не лише за Донбас. Чорноморський флот РФ також блокує українське узбережжя на південному заході країни. Донині Україна захищає Одесу та інші приморські міста у першу чергу морськими мінами. Попри це чорноморське узбережжя залишається вразливим до можливого вторгнення з моря, адже в України немає вагомих військово-морських сил.

Протикорабельні ракети "Гарпун" можна запускати з кораблів, літаків або з землі (архівне фото)

Протикорабельні ракети типу "Гарпун", надання яких Україні анонсувала Данія, відчутно збільшать шанси на захист українського узбережжя Чорного моря. Можливо, із їхньою допомогою навіть вдасться прорвати блокаду українських портів, яка практично відрізала Україну від світового ринку.

Великобританія

Британський уряд, за його даними, поставив Україні цілу низку систем озброєння. Серед них - різноманітна переносна керована зброя, яку, на кшталт "Джавелінів" і "Стінгерів", піхотинці можуть застосовувати після короткого інструктажу проти наземних і повітряних цілей. Але є в цьому переліку й важчі ракетні системи, які можна застосовувати з землі або транспорту.

Окрім того, за словами міністра збройних сил Великобританії Джеймса Хіппі, Лондон надасть Україні "сотні" ракет "Брімстон-1", які можуть вражати танки, позиції артилерії, а також легкоброньовані катери. Окрім того, Київ отримає 120 броньованих патрульних машин "Мастіфф" із сильним антимінним бронюванням та малі транспорті дрони для забезпечення позицій на лінії фронту боєприпасами та харчами.

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Чехія

Чехія вже мала поставити Україні неназвану кількість бойових машин піхоти, бойових танків, реактивних систем залпового вогню і гаубиць, а також, імовірно, бойових літаків радянського зразка. Очевидно, що країна хоче й надалі постачати Україні важке озброєння. Прага робить акцент на безперервності постачань, заявила наприкінці травня міністерка оборони країни Яна Чернохова.

Інші країни

За різними джерелами, ціла низка країн збирається постачати Україні артилерійські системи включно з тисячами одиниць боєприпасів калібру 155 мм, серед яких Канада, Італія, Греція, Норвегія та Польща. Нідерланди, як і Німеччина, нададуть ЗСУ кілька самохідних гаубиць PzH 2000.

Нідерланди також постачатимуть Україні самохідні гаубиці PzH 2000

Поширена у країнах НАТО польова гаубиця M777, як і самохідна гаубиця PzH 2000, може стріляти різноманітними снарядами, включно з осколковими, багатоспектральними димовими, освітлювальними або "звичайними" розривними снарядами поширеного в НАТО калібру. Однак самохідна гаубиця PzH 2000 може використовувати потужніші заряди. Таким чином вони можуть вражати цілі на відстані до 40 кілометрів; максимальна дальність пострілу гаубиці M777 становить 25 кілометрів.