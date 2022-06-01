 Захист від Росії: яку нову зброю отримає Україна | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.06.2022

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Україна

Захист від Росії: яку нову зброю отримає Україна

Президент України Володимир Зеленський майже щодня звертається до світу з проханням про потужнішу зброю. Деякі країни оголосили, що нададуть Києву нові системи озброєння, серед них - США та Німеччина. Огляд DW.

Упродовж кількох останніх тижнів українські військові застосовують гаубиці M777 із США на фронті (фото 23 квітня 2022 року)

Упродовж кількох останніх тижнів українські військові застосовують гаубиці M777 із США на фронті

Битву за Донбас можна виграти лише за допомогою важкої зброї - такою є спільна думка військових експертів. Аби компенсувати чисельну перевагу російської армії, західні союзники надали Україні тисячі одиниць зброї й боєприпасів. Однак цілком очевидно, що без подальших збройних постачань країну не захистити. 

Водночас НАТО не хоче йти на ризик військового протистояння з Росією. Москва ж натомість знову і знову наголошує, що постачання зброї також може бути розцінено як напад - особливо якщо йдеться про зброю, з якої можна буде атакувати російську територію. Через це союзники дуже ретельно зважують, які системи озброєння постачати Україні.

США

Вчергове це стало зрозуміло наприкінці травня, коли президент США Джо Байден оголосив, що виконає прохання українського уряду і надасть Збройним силам України (ЗСУ) пересувні ракетні установки. Конкретно мова йде про реактивні системи залпового вогню типу MLRS (Multiple Launch Rocket System - ракетні системи залпового вогню), точніше їхню легшу версію HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - високомобільні артилерійські ракетні системи).

Реактивна система залпового вогню HIMARS (на фото - під час навчань у Каліфорнії) дуже мобільна

Реактивна система залпового вогню HIMARS (на фото - під час навчань у Каліфорнії) дуже мобільна

Обидві системи являють собою пересувні платформи, здатні випускати велику кількість різноманітних ракет. Різниця полягає в тому, що у випадку HIMARS ракету пускову установку встановлено на броньованій вантажівці, а не на гусеничній машині. Це хоч і створює обмеження у пересуванні, однак вантажівці на шинах потрібно набагато менше пального. Але в першу чергу утричі менша вага уможливлює доставку літаком.

Обидві системи здатні запускати ракети середньої дальності з радіусом дії у кілька сотень кілометрів. Однак на таке озброєння уряд США наклав заборону. Замість цього ЗСУ отримають ракети з максимальною дальністю у 80 кілометрів. Ціль - відбити російський напад на українську територію, зазначається у Вашингтоні. Допомогти у цьому має й радарна система протиракетної оборони зі США. Як повідомили у країні, український уряд запевнив Вашингтон, що не використовуватиме це озброєння, щоб атакувати територію РФ.

США та інші партнери по НАТО вже передали Україні кілька десятків гаубиць M777

США та інші партнери по НАТО вже передали Україні кілька десятків гаубиць M777

Від початку російського вторгнення США стали найбільшим постачальником зброї Україні. Особливо переносні ракетні комплекси "Джавелін" (для протитанкової оборони) та "Стінгер" (для протиповітряної оборони, далі ППО) відіграли вирішальну роль у початковій фазі війни для блокування російського нападу. Для ведення бойових дій на Донбасі США та інші країни НАТО також постачали Україні бойові вертольоти й польові гаубиці калібру 155 міліметрів (мм), який є стандартом НАТО. У майбутньому плануються постачання додаткових одиниць і цих систем озброєння.

Німеччина

Україна й партнери по НАТО закидають Німеччині зволікання з постачанням зброї Києву. Натомість у Берліні наголошують, що федеральний уряд чітко дотримується домовленостей, досягнутих серед партнерів по НАТО. Факт полягає в тому, що Німеччина до цього хоч і постачала до України тисячі одиниць легкого озброєння на кшталт кулеметів, мін, ручних протитанкових та зенітних гранатометів, а також багато мільйонів боєприпасів, але не постачала важкого озброєння. 

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Ще кілька тижнів тому федеральний уряд у Берліні дав згоду на постачання 50 знятих з озброєння зенітних самохідних установок "Гепард" для ППО та семи самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000 (PzH) 2000. Вони можуть, на відміну від польових гаубиць, яких тягнуть транспортом, самостійно змінювати позицію після кожного пострілу.

Німеччина хоче надати Україні сучасні протиповітряні ракети IRIS-T

Німеччина хоче надати Україні сучасні протиповітряні ракети IRIS-T

Нині ж канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував постачання Україні найсучасніших систем ППО IRIS-T, а також радіолокаційної системи. Окрім того, Берлін надасть Києву чотири реактивні системи залпового вогню із запасів Бундесверу.

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Проблемою в постачанні західної зброї Києву є те, що українські солдати переважно не навчені нею користуватися. У той час, як для простіших установок достатньо короткого інструктажу, навчання користуванню складними системами на кшталт "Гепарда" може тривати кілька тижнів або навіть місяців, зазначають експерти. Це є однією з причин того, чому Німеччина бере участь у так званих "кругових постачаннях", у рамках яких вона замінює, скажімо, танки радянського зразка, які Чехія, Словенія та Греція передають Україні, "Мардерами" та "Леопардами 2" із запасів Бундесверу.

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Данія

Боротьба точиться не лише за Донбас. Чорноморський флот РФ також блокує українське узбережжя на південному заході країни. Донині Україна захищає Одесу та інші приморські міста у першу чергу морськими мінами. Попри це чорноморське узбережжя залишається вразливим до можливого вторгнення з моря, адже в України немає вагомих військово-морських сил.

Протикорабельні ракети Гарпун можна запускати з кораблів, літаків або з землі (архівне фото)

Протикорабельні ракети "Гарпун" можна запускати з кораблів, літаків або з землі (архівне фото)

Протикорабельні ракети типу "Гарпун", надання яких Україні анонсувала Данія, відчутно збільшать шанси на захист українського узбережжя Чорного моря. Можливо, із їхньою допомогою навіть вдасться прорвати блокаду українських портів, яка практично відрізала Україну від світового ринку. 

Великобританія

Британський уряд, за його даними, поставив Україні цілу низку систем озброєння. Серед них - різноманітна переносна керована зброя, яку, на кшталт "Джавелінів" і "Стінгерів", піхотинці можуть застосовувати після короткого інструктажу проти наземних і повітряних цілей. Але є в цьому переліку й важчі ракетні системи, які можна застосовувати з землі або транспорту.

Окрім того, за словами міністра збройних сил Великобританії Джеймса Хіппі, Лондон надасть Україні "сотні" ракет "Брімстон-1", які можуть вражати танки, позиції артилерії, а також легкоброньовані катери. Окрім того, Київ отримає 120 броньованих патрульних машин "Мастіфф" із сильним антимінним бронюванням та малі транспорті дрони для забезпечення позицій на лінії фронту боєприпасами та харчами.

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Чехія

Чехія вже мала поставити Україні неназвану кількість бойових машин піхоти, бойових танків, реактивних систем залпового вогню і гаубиць, а також, імовірно, бойових літаків радянського зразка. Очевидно, що країна хоче й надалі постачати Україні важке озброєння. Прага робить акцент на безперервності постачань, заявила наприкінці травня міністерка оборони країни Яна Чернохова.

Інші країни

За різними джерелами, ціла низка країн збирається постачати Україні артилерійські системи включно з тисячами одиниць боєприпасів калібру 155 мм, серед яких Канада, Італія, Греція, Норвегія та Польща. Нідерланди, як і Німеччина, нададуть ЗСУ кілька самохідних гаубиць PzH 2000.

Нідерланди також постачатимуть Україні самохідні гаубиці PzH 2000

Нідерланди також постачатимуть Україні самохідні гаубиці PzH 2000

Поширена у країнах НАТО польова гаубиця M777, як і самохідна гаубиця PzH 2000, може стріляти різноманітними снарядами, включно з осколковими, багатоспектральними димовими, освітлювальними або "звичайними" розривними снарядами поширеного в НАТО калібру. Однак самохідна гаубиця PzH 2000 може використовувати потужніші заряди. Таким чином вони можуть вражати цілі на відстані до 40 кілометрів; максимальна дальність пострілу гаубиці M777 становить 25 кілометрів.

  • Літак із військовою допомогою Україні на аеродромі в польському місті Жешув

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Черговий літак із військовою допомогою Україні

    Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

  • Буксирована гаубиця М777

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця М777

    Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

  • Танк Т-72 чеської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Танки Т-72

    Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

  • Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

  • Зенітно-ракетний комплекс С-300 Росії в Сирії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Зенітно-ракетний комплекс С-300

    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

  • Літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone

    Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

  • Самохідна артилерійська установка PzH 2000 під час навчань Бундесверу

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самохідна артилерійська установка PzH 2000

    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

  • Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire польської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire

    Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

  • Буксирована гаубиця FH70 на навчаннях японських сил самооборони

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця FH70

    Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

  • Американський військовий запускає безпілотник Switchblade

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

  • Американські військові в Йорданії поряд із реактивною системою залпового вогню HIMARS

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню HIMARS

    Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.

    Автор: Віталій Кропман


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Докладно

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