Яку нову військову допомогу надасть Берлін Києву для відбиття агресії РФ

Зенітні самохідні установки (ЗСУ) "Гепард", потужні гаубиці PzH ​​2000, десятки бронемашин, найсучасніша система ППО IRIS-T, РЛС (радіолокаційна станція) нового покоління, що дозволяють вести прицільний вогонь по артилерії противника... Виступаючи в середу, 1 червня, в Бундестазі під час дебатів щодо проєкту держбюджету Німеччини канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) незвично для нього відверто розповів про німецькі озброєння, у тому числі важкі, які передають Україні для відбиття російської агресії.

Допомога Україні - центральна тема дебатів у Бундестазі

Витрати відомства федерального канцлера - передостання за величиною стаття державного бюджету: 3,7 мільярда євро проти, наприклад, 160 мільярдів для міністерства праці та соціального забезпечення. Але обговорення у Бундестазі саме цієї статті проєкту бюджету на наступний рік у Німеччині називають "генеральними дебатами" щодо політики правлячого кабінету міністрів. Однією з головних тем цього разу став курс офіційного Берліна щодо війни Росії проти України.

Першим у таких дебатах завжди виступає лідер найбільшої опозиційної фракції. Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та голова об'єднаної фракції німецьких консерваторів Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) значну частину своєї промови присвятив темі переозброєння Бундесверу та постачання німецьких озброєнь Україні.

Він нагадав про прийняту 28 квітня і голосами консерваторів резолюції Бундестагу, в якій депутати ухвалили надавати Україні не лише гуманітарну та фінансову підтримку, а й допомогу важкими озброєннями, щоб, зазначив він, "ця країна могла достатньо і успішно оборонятися від російської агресії" .

Лідер опозиції критикує канцлера за нерішучість

"Через понад місяць після цього рішення і до сьогодні Україні так і не поставлені обіцяні озброєння, - звернувся Мерц безпосередньо до канцлера. - Натомість члени вашого уряду та вашої партії постійно виступають із деякими твердженнями, які просто хибні, як, наприклад, заява парламентської статс-секретарки міністерства оборони про те, що в НАТО нібито існує домовленість про те, щоб не постачати важкі озброєння Україні".

Фрідріх Мерц відкрив "генеральні дебати" в Бундестазі 1 червня

Мерц говорив про розчарування партнерів по НАТО нечіткою позицією Німеччини, роздратування навіть депутатів із фракцій правлячої коаліції та процитував одного з видавців впливової газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, який назвав політику канцлера "безчесною".

І додав: "Що це означає, коли ви кажете: "Росія не повинна перемогти у цій війні"? Що означає, коли ви кажете: "Україна повинна існувати і надалі"? Чому ви не скажете просто і ясно, що Україна має цю війну виграти, а Росія відійти, як мінімум, за контактну лінію, яка існувала до 24 лютого 2022 року, як це кажуть багато інших глав держав та урядів".

Канцлер: Військові цілі мають визначати самі українці

"Обговорювати тут, які рішення (про свої військові цілі. - Ред.) правильно було б ухвалити Україні, це зарозуміло, непристойно і абсолютно недоречно, - відповів на випад лідера опозиції Олаф Шольц, який виступав слідом. - Рішення, що стосуються України, ухвалюють самі українці і українки та ніхто інший".

Олаф Шольц у Бундестазі: Рішення, які стосуються України, ухвалюють самі українці та українки й ніхто інший

Метою ж Берліна, за його словами, було і залишається таке: "Путін не повинен перемогти у цій війні, і він не переможе... Концепція захоплення брутальним воєнним шляхом країни чи її частини - це імперіалізм, і ми його у Європі не потерпимо".

Донині німецький уряд утримувався від того, щоб публічно говорити про те, які саме озброєння та в яких обсягах Німеччина вже поставила чи готується поставити Україні. З двох причин.

По-перше, з метою конспірації, щоб супротивник не знав, що має на озброєнні українська армія. А по-друге, побоюючись, що Кремль, дізнавшись про деталі, оголосить Німеччину учасницею війни на боці України. Виступаючи на "генеральних дебатах", Олаф Шольц відійшов від цього принципу і незвично відверто розповів про німецьку військову допомогу Україні.

Які німецькі озброєння отримує Київ

Уже за кілька днів після початку вторгнення Росії в Україну, нагадав канцлер, Німеччина поставила українській армії протитанкову зброю та ракети для ППО, тобто "саме те, що було на той момент найбільше необхідне".

Крім танків Т-72 Чехія передала Україні й такі БМП-1 радянського виробництва

До цього слід додати, перераховував Шольц, понад 15 мільйонів одиниць різних боєприпасів, сотні тисяч ручних гранат, понад п'ять тисяч протитанкових мін, різноманітну вибухівку у великій кількості, кулемети, техніку для боротьби з безпілотниками, засоби зв'язку, санітарне обладнання. Разом з Данією Німеччина відправила в Україну - на її прохання - 54 модернізовані броньовані машини піхоти, а в ході кругових постачань Чехії українська армія отримала 20 чеських танків Т-72.

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А напередодні, 31 травня, розповів Олаф Шольц, він домовився з прем'єр-міністром Греції про постачання Україні грецьких БМП-1, які дісталися Афінам з арсеналів армії колишньої НДР. Греція отримає натомість німецьку бойову техніку. Минулого тижня, продовжував канцлер, Україна офіційно замовила у німецького ВПК зенітні самохідки "Гепард", тритижневе навчання українських екіпажів працювати з ними починається цими днями. Для "Гепардів", щоправда, є лише обмежений боєкомплект. Але тих вже наявних 59 тисяч снарядів, зазначив Шольц, вистачить для поразки 1200 повітряних цілей.

Крім того, найближчими тижнями Україна отримає з Німеччини 12 самохідних гаубиць PzH 2000, які вважаються одними з найсучасніших та найефективніших у світі. "Які озброєння можуть бути ще важчими, ніж "Гепарди" або ці гаубиці", - вигукнув Шольц.

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До числа сенсацій можна віднести його заяву про те, що німецький уряд щойно ухвалив рішення поставити Україні системи ППО IRIS-T - найсучасніші з тих, які є в Німеччині. "Тим самим ми забезпечуємо Україні можливість захистити ціле велике місто від російських повітряних атак", - заявив Шольц.

Нарешті, підсумував канцлер, Німеччина передасть Україні РЛС новітнього покоління, які, за словами експертів, за снарядом або ракетою, що вилетіли з боку супротивника, можуть відразу ж точно визначити точку, з якої були випущені, що дозволить ефективно провести атаку у відповідь.