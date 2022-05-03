Фрідріх Мерц - німецький консервативний політик, юрист. Фрідріх Мерц - німецький політик, член Християнсько-демократичного союзу. У січні 2022 року Мерц очолив ХДС, а в лютому 2022 року - фракцію ХДС/ХСС у Бундестазі.

Фрідріх Мерц є членом Християнсько-демократичного союзу (ХДС). З 1989 до 1994 року Мерц був членом Європейського парламенту. 1994 року він уперше обрався до Бундестагу. З 2000 до 2002 року Фрідріх Мерц очолював фракцію ХДС/ХСС у Бундестазі. На той час християнські партії перебували в опозиції. Після того, як у жовтні 2018 року Анґела Меркель заявила, що йде з посади голови ХДС, Фрідріх Мерц висловив бажання позмагатись за цю посаду. Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц очолив у січні 2022 року, а в лютому того ж року - фракцію ХДС/ХСС у Бундестазі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фрідріх Мерц". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.