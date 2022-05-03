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Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький консервативний політик, юрист. Фрідріх Мерц - німецький політик, член Християнсько-демократичного союзу. У січні 2022 року Мерц очолив ХДС, а в лютому 2022 року - фракцію ХДС/ХСС у Бундестазі.

Фрідріх Мерц є членом Християнсько-демократичного союзу (ХДС). З 1989 до 1994 року Мерц був членом Європейського парламенту. 1994 року він уперше обрався до Бундестагу. З 2000 до 2002 року Фрідріх Мерц очолював фракцію ХДС/ХСС у Бундестазі. На той час християнські партії перебували в опозиції. Після того, як у жовтні 2018 року Анґела Меркель заявила, що йде з посади голови ХДС, Фрідріх Мерц висловив бажання позмагатись за цю посаду. Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц очолив у січні 2022 року, а в лютому того ж року - фракцію ХДС/ХСС у Бундестазі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фрідріх Мерц". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Лідер ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з Зеленським і Кличком

Лідер ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з Зеленським і Кличком 03.05.2022

Лідер ХДС Мерц заявив, що вражений побаченими руйнуваннями в Ірпені. Під час візиту до Києва він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та мером української столиці Віталієм Кличком.
Голова ХДС Фрідріх Мерц вирушить в Україну

Голова ХДС Фрідріх Мерц вирушить в Україну 01.05.2022

Лідер опозиції у Німеччині Фрідріх Мерц продемонструє Україні підтримку з боку ФРН. Тим часом Федеральне відомство у кримінальних справах закликало нинішнього голову ХДС відкласти поїздку до Києва.
Шольц запевняє, що швидко ухвалює рішення щодо України

Шольц запевняє, що швидко ухвалює рішення щодо України 01.05.2022

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув закиди лідерів опозиції щодо нерішучості у постачанні важких озброєнь Києву і заявив, що ухвалює рішення в координації з союзниками Німеччини.
Опозиція критикує канцлера ФРН за недостатню допомогу Україні

Опозиція критикує канцлера ФРН за недостатню допомогу Україні 15.04.2022

На думку голови фракції ХДС/ХСС, cвоєю поведінкою канцлер ФРН ставить під загрозу згуртованість усієї спільноти держав щодо Росії.

Опозиція вимагає від німецького уряду чіткої позиції щодо України

Опозиція вимагає від німецького уряду чіткої позиції щодо України 03.02.2022

Лідери опозиційного блоку ХДС/ХСС вимагають від канцлера Німеччини Олафа Шольца сформулювати чітку позицію уряду щодо України перед його візитом до Москви. При цьому Росію німецькі консерватори ворогом не вважають.
Криза довколо України: як відбулися дебати в Бундестазі

Криза довколо України: як відбулися дебати в Бундестазі 27.01.2022

Концентрація російських військ біля кордону з Україною та ескалація у відносинах Росії із країнами Заходу стали темами дебатів у німецькому Бундестазі. DW - з основними тезами виступів.
Головою Християнсько-демократичного союзу обраний Фрідріх Мерц

Головою Християнсько-демократичного союзу обраний Фрідріх Мерц 22.01.2022

Ексочільника фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріха Мерца обрали новим головою Християнсько-демократичного союзу.

Майбутній лідер ХДС закликав не відключати Росію від системи SWIFT

Майбутній лідер ХДС закликав не відключати Росію від системи SWIFT 16.01.2022

Відключення Росії від SWIFT загрожує "зламати хребет" платіжної системи, заявив Фрідріх Мерц. Цей крок вдарить по Росії, але завдасть помітних збитків і Німеччині як країні-експортеру, попередив політик.
Посол у ФРН Мельник закликав Берлін терміново надати Україні зброю

Посол у ФРН Мельник закликав Берлін терміново надати Україні зброю 16.01.2022

Небажання нового уряду Німеччини надати Україні озброєння дуже засмучує українців на тлі нарощування російських сил на кордоні, зазначив Андрій Мельник і закликав ФРН переглянути свою позицію з цього питання.

Новим головою ХДС обраний Армін Лашет

Новим головою ХДС обраний Армін Лашет 16.01.2021

Прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета обрали новим головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС). У другому турі турі голосування він випередив Фрідріха Мерца.
Розпочався з'їзд партії Меркель, на якому мають обрати нового лідера політсили

Розпочався з'їзд партії Меркель, на якому мають обрати нового лідера політсили 15.01.2021

За посаду голови Християнсько-демократичного союзу борються прем'єр Північного Рейну-Вестфалії Армін Лашет, ексголова фракції ХДС/ХСС Фрідріх Мерц та голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттґен.
Партія Меркель перенесла обрання нового лідера на наступний рік через коронавірус

Партія Меркель перенесла обрання нового лідера на наступний рік через коронавірус 26.10.2020

Консерватори з ХДС перенесли на наступний рік з'їзд партії через збільшення кількості інфікувань коронавірусом у Німеччині. На ньому мають обрати нового лідера політсили.
Потенційний очільник партії Меркель закликав піти назустріч Росії

Потенційний очільник партії Меркель закликав піти назустріч Росії 27.02.2020

Кандидат на посаду голови правлячої в Німеччині партії ХДС Фрідріх Мерц вважає, що ФРН та ЄС варто піти назустріч Росії. Можливість для такої політики може з'явитися після закінчення президентства Путіна, припустив Мерц.
Хто очолить партію Меркель? За посаду голови ХДС змагатимуться троє кандидатів

Хто очолить партію Меркель? За посаду голови ХДС змагатимуться троє кандидатів 25.02.2020

Троє представників Християнсько-демократичного союзу оголосили про намір брати участь у виборах голови правлячої у ФРН партії - це Фрідріх Мерц, Армін Лашет і Норберт Реттґен. Нового голову ХДС мають обрати 25 квітня.
Коментар: Меркель залишається канцлеркою

Коментар: Меркель залишається канцлеркою 07.12.2018

Аннеґрет Крамп-Карренбауер перемогла на виборах голови партії ХДС із мінімальним відривом. Тепер же протеже Меркель мусить стати ініціаторкою змін, конче необхідних ХДС, вважає Інес Поль.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер очолила ХДС

Аннеґрет Крамп-Карренбауер очолила ХДС 07.12.2018

Під час з'їзду ХДС у другому турі виборів голови партії нею була обрана її генеральна секретарка Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
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