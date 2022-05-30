Які можливості системи ППО IRIS-T, яку Німеччина поставить Україні

Обіцянка поставити Україні сучасну систему ППО стала сенсацією під час виступу канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) у Бундестазі у середу, 1 червня. За словами глави уряду ФРН, це дасть Києву можливість "захистити велике місто від російських повітряних ударів". Раніше Німеччина постачала Україні переносні ЗРК, обіцянка передати важку сучасну систему - вихід на новий рівень.

За даними німецьких ЗМІ, йдеться про систему IRIS-T SLM. Це розробка оборонного концерну Diehl із містечка Уберлінген у федеральній землі Баден-Вюртемберг. IRIS-T (Infra Red Imaging System) - сімейство тактичних зенітних ракетних комплексів середньої дальності наземного базування.

За даними розробника, модифікація SLM (Surface Launched Medium Range) - одна з найсучасніших і була представлена ​​міжнародній публіці у 2014 році. Її компоненти - командний пункт, радар та пускова установка для восьми ракет - розташовуються на шасі німецьких автомобілів марки MAN, що дає комплексу високу мобільність та прохідність.

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Успішні випробування у "реалістичних умовах"

Керовані ракети можуть збивати повітряні цілі - літаки, гелікоптери та ракети - на відстані до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. За даними преси, IRIS-T SLM використовує радари останнього покоління і може вражати різні цілі, що летять у різних напрямках. На початку 2022 року компанія повідомила, що IRIS-T SLM успішно пройшов випробування у "реалістичних умовах". Комплекс був поставлений у скандинавські країни та Єгипет.