 Які можливості системи ППО IRIS-T, яку Німеччина поставить Україні | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.06.2022

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Європа

Які можливості системи ППО IRIS-T, яку Німеччина поставить Україні

У постачанні зброї Україні з ФРН - прорив. Канцлер Олаф Шольц пообіцяв надати Києву сучасну систему ППО IRIS-T. Що потрібно знати про цей зенітний ракетний комплекс?

Ракета Iris-T німецької компанії Diehl

Ракета Iris-T німецької компанії Diehl

Обіцянка поставити Україні сучасну систему ППО стала сенсацією під час виступу канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) у Бундестазі у середу, 1 червня. За словами глави уряду ФРН, це дасть Києву можливість "захистити велике місто від російських повітряних ударів". Раніше Німеччина постачала Україні переносні ЗРК, обіцянка передати важку сучасну систему - вихід на новий рівень.

За даними німецьких ЗМІ, йдеться про систему IRIS-T SLM. Це розробка оборонного концерну Diehl із містечка Уберлінген у федеральній землі Баден-Вюртемберг. IRIS-T (Infra Red Imaging System) - сімейство тактичних зенітних ракетних комплексів середньої дальності наземного базування.

За даними розробника, модифікація SLM (Surface Launched Medium Range) - одна з найсучасніших і була представлена ​​міжнародній публіці у 2014 році. Її компоненти - командний пункт, радар та пускова установка для восьми ракет - розташовуються на шасі німецьких автомобілів марки MAN, що дає комплексу високу мобільність та прохідність.

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Успішні випробування у "реалістичних умовах"

Керовані ракети можуть збивати повітряні цілі - літаки, гелікоптери та ракети - на відстані до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. За даними преси, IRIS-T SLM використовує радари останнього покоління і може вражати різні цілі, що летять у різних напрямках. На початку 2022 року компанія повідомила, що IRIS-T SLM успішно пройшов випробування у "реалістичних умовах". Комплекс був поставлений у скандинавські країни та Єгипет.

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    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

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  • Самохідна артилерійська установка PzH 2000 під час навчань Бундесверу

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

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    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

  • Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire польської армії

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    Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire

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    Буксирована гаубиця FH70

    Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

  • Американський військовий запускає безпілотник Switchblade

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

  • Американські військові в Йорданії поряд із реактивною системою залпового вогню HIMARS

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    Реактивна система залпового вогню HIMARS

    Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.

    Автор: Віталій Кропман


 

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Докладно

Ракета Iris-T німецької компанії Diehl

Які можливості системи ППО IRIS-T

Що потрібно знати про зенітний ракетний комплекс, який Німеччина поставить Україні?  

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