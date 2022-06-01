Шольц пообіцяв надання Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T

Німеччина надасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони разом із радіолокаційним трекером, який може виявляти артилерію. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи в середу, 1 червня в Бундестазі, повідомляє агенція dpa.

Йдеться про зенітний комплекс IRIS-T, за даними агентства Reuters. Це ракета класу "повітря-повітря" малої дальності, оснащена інфрачервоною голівкою самонаведення, що охолоджується. Її розробили шість країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) під керівництвом Німеччини. Про кількість, яку планується передати, не уточнюється.

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