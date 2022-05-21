Ексглава НАТО розкритикував підхід Німеччини до війни в Україні

Колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Андерс Фог Расмуссен розкритикував обережний підхід Німеччини до війни в Україні. Берлін "занадто нерішучий в постачанні важкого озброєння та санкційних заходах", цитує його в суботу, 21 травня, німецька газета Handelsblatt.

"Звичайно, ФРН сильно залежить від імпорту російського газу, але я думаю, що чітка позиція федерального уряду змінила б усю динаміку в Україні. Нам потрібне лідерство Німеччини", - наголосив Расмусссен.

Він закликав європейців негайно припинити імпорт нафти та газу з Росії. "Безумовно, енергетичне ембарго матиме свою ціну. Проте, порівняно з ціною затяжної війни вона буде невеликою", - переконаний політик.

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На його думку, найбільшим ризиком сьогодні є війна на виснаження. "Росіяни є експертами в іграх з невирішеними конфліктами. Ми бачимо це в Грузії, Молдові та на Донбасі в Україні, куди вони вторглися в 2014 році. Ми повинні зробити все необхідне для того, щоби швидко закінчити цей конфлікт", - сказав політик.

Найбільш ефективним засобом для цього, на його думку, є припинення фінансування "воєнної машини Путіна". Це саме те, що ми маємо зробити, і саме для цього необхідно припинити імпорт нафти та газу", - сказав він.

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Расмуссен підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Колишній генсек альянсу також привітав майбутнє розширення НАТО на північ за рахунок вступу Швеції та Фінляндії. Він назвав це історичним кроком. Обидві країни, на думку Расмуссена, "підвищать обороноздатність НАТО, особливо на балтійському напрямку".

69-річний Расмуссен прийшов у велику політику 1987 року, ставши міністром оподаткування, а згодом і міністром економіки Данії. В 1998 році він очолив Ліберальну партію, яку привів до перемоги на парламентських виборах у 2001 році. З 2001 до 2009 року очолював уряд Данії. Посаду генсека НАТО Расмуссен займав з 2009 до 2014 року. У 2016-2019 роках був позаштатним зовнішньополітичним радником президента України Петра Порошенка.