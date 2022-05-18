 Уряд ФРН схвалив заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2022

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Новини

Уряд ФРН схвалив заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

Німецький уряд до закінчення внутрішнього процесу НАТО щодо вступу нових членів схвалив приєднання до альянсу Швеції та Фінляндії.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе (ліворуч) та прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон

Президент Фінляндії Саулі Нійністе (ліворуч) та прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон

Федеральний уряд Німеччини схвалив заявки на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу (НАТО) практично одразу після того, як країни їх подали, повідомляє у середу, 18 травня, інформагентство dpa.

Після завершення внутрішнього процесу приєднання до альянсу посол Німеччини у НАТО Рюдіґер Кеніґ (Rüdiger König) зможе одразу підписати обидва протоколи про вступ. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вже заздалегідь санкціонував право підпису, додає агентство.

Про "дуже швидкий" процес узгодження вступу Швеції та Фінляндії до НАТО заявила і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Федеральний уряд уже домовився з цього питання з усіма демократичними партіями у Бундестазі, цитує її dpa.

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Опір Туреччини

Вступ нових членів до альянсу має бути одностайно схвалено всіма країнами-членами НАТО. Приєднатися Швеції та Фінляндії може перешкодити позиція Туреччини, яка є також членом альянсу. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган цього тижня знову підтвердив аргументи Анкари проти членства скандинавських країн. Це, за його словами, пов'язане з відсутністю у Швеції та Фінляндії чіткої позиції з питання курдських бойовиків, а також із запровадженням санкцій проти Туреччини. У середу агенція dpaповідомила, що черех опіт Анкари Північноатлантичній раді не вдалося, як було заплановано, ухвалити відповідне рішення, необхідне для початку процесу прийому двох країн до лав організації.

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Туреччина звинувачує Швецію та Фінляндію у підтримці курдських збройних формувань, які Анкара вважає терористичними. Окрім цього, ці країни запровадили санкції на постачання оборонної продукції до Туреччини після початку військової операції проти курдів у Сирії у 2019 році.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав взяти до уваги вимоги Туреччини. "Туреччина - цінний союзник, і необхідно враховувати будь-яке занепокоєння щодо безпеки. Ми повинні діяти спільно в цей історичний момент", - заявив він після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. 

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