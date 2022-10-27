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Єнс Столтенберг
Тема
Єнс Столтенберг - норвезький політик, генеральний секретар НАТО.
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Новини
16.01.2024
16 січня 2024 р.
Зеленський і Столтенберг обговорили у Давосі потреби у зброї
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Докладно
Хто стане наступником Єнса Столтенберга на чолі НАТО?
Хто стане наступником Єнса Столтенберга на чолі НАТО?
Боротьба за посаду генерального секретаря НАТО точиться за зачиненими дверима і за неписаними правилами.
Політика
02.01.2024
2 січня 2024 р.
Рада Україна-НАТО: як пройшла історична зустріч
Рада Україна-НАТО: як пройшла історична зустріч
Члени НАТО зобов'язалися нарощувати допомогу Україні, не допускаючи "втоми від війни".
Конфлікти
29.11.2023
29 листопада 2023 р.
Столтенберг: Допомога Ізраїлю не підірве підтримку Києва
Столтенберг: Допомога Ізраїлю не підірве підтримку Києва
Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю DW запевнив, що попри ескалацію на Близькому Сході допомогу Україні не скоротять.
Конфлікти
13.10.2023
13 жовтня 2023 р.
Преса про саміт НАТО: повторення помилок Бухареста-2008
Преса про саміт НАТО: повторення помилок Бухареста-2008
Найгостріші газетні коментарі - в огляді DW.
Політика
12.07.2023
12 липня 2023 р.
Опір Туреччини щодо вступу Швеції до НАТО знято
Опір Туреччини щодо вступу Швеції до НАТО знято
Швеція стане 32-м членом НАТО. Президент Туреччини змінив свою позицію. Саміт може зосередитися на Україні.
Конфлікти
11.07.2023
11 липня 2023 р.
Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?
Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?
Перед самітом НАТО вже розставлено всі крапки над "і": запрошення Україні не буде, але Зеленський таки їде. Навіщо?
Політика
07.07.2023
7 липня 2023 р.
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07.07.2023
7 липня 2023 р.
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Це має засвідчити стабільність НАТО під час війни РФ проти України.
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04.07.2023
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07.06.2023
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23.02.2023
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Україна хоче з тією ж наполегливістю добиватися надання західних літаків, як і танків. Чи готові союзники їх надати?
Конфлікти
01.02.2023
1 лютого 2023 р.
06:01 хв.
Столтенберг про ядерні погрози Росії та вступ України в НАТО
Як НАТО реагуватиме, якщо Росія застосує ядерну зброю? Про це та інше генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтервʼю DW.
Політика
27.10.2022
27 жовтня 2022 р.
10:38 хв.