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Єнс Столтенберг

Тема

Єнс Столтенберг - норвезький політик, генеральний секретар НАТО.

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Новини

16 січня 2024 р.

Зеленський і Столтенберг обговорили у Давосі потреби у зброї

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Докладно

Єнс Столтенберг

Хто стане наступником Єнса Столтенберга на чолі НАТО?

Хто стане наступником Єнса Столтенберга на чолі НАТО?

Боротьба за посаду генерального секретаря НАТО точиться за зачиненими дверима і за неписаними правилами.
Політика2 січня 2024 р.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, глава МЗС України Дмитро Кулеба та генсек Альянсу Єнс Столтенберг на Раді Україна-НАТО 29 листопада 2023

Рада Україна-НАТО: як пройшла історична зустріч

Рада Україна-НАТО: як пройшла історична зустріч

Члени НАТО зобов'язалися нарощувати допомогу Україні, не допускаючи "втоми від війни".
Конфлікти29 листопада 2023 р.
Єнс Столтенберг під час інтерв'ю DW

Столтенберг: Допомога Ізраїлю не підірве підтримку Києва

Столтенберг: Допомога Ізраїлю не підірве підтримку Києва

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю DW запевнив, що попри ескалацію на Близькому Сході допомогу Україні не скоротять.
Конфлікти13 жовтня 2023 р.
Огляд європейської преси

Преса про саміт НАТО: повторення помилок Бухареста-2008

Преса про саміт НАТО: повторення помилок Бухареста-2008

Найгостріші газетні коментарі - в огляді DW.
Політика12 липня 2023 р.
Турецький президент Ердоган і шведський прем'єр Крістерссон змогли досягти згоди за посередництва генсека НАТО Столтенберга

Опір Туреччини щодо вступу Швеції до НАТО знято

Опір Туреччини щодо вступу Швеції до НАТО знято

Швеція стане 32-м членом НАТО. Президент Туреччини змінив свою позицію. Саміт може зосередитися на Україні.
Конфлікти11 липня 2023 р.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Перед самітом НАТО вже розставлено всі крапки над "і": запрошення Україні не буде, але Зеленський таки їде. Навіщо?
Політика7 липня 2023 р.
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Політика7 липня 2023 р.08:08 хв.
Новий-старий генсек НАТО Єнс Столтенберг, січень 2023

Столтенберг залишається на чолі НАТО ще на рік: що попереду?

Це має засвідчити стабільність НАТО під час війни РФ проти України.
Політика4 липня 2023 р.
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Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

Україна хоче з тією ж наполегливістю добиватися надання західних літаків, як і танків. Чи готові союзники їх надати?
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Столтенберг про ядерні погрози Росії та вступ України в НАТО

Як НАТО реагуватиме, якщо Росія застосує ядерну зброю? Про це та інше генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтервʼю DW.
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