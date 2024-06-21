Хто такий Марк Рютте, який став новим генсеком НАТО

Майже рівно рік тому, у липні 2023 року, тодішній ще повноцінний прем'єр Нідерландів Марк Рютте, здавалося б, відкланявся. "Я йду з політики", - заявив він після 13 років на посаді голови уряду 17-мільйонної країни на північному заході ЄС.

Причиною став розпад і без того крихкої урядової коаліції в Нідерландах , до складу якої входило чотири партії. Навіть його праволіберальна політсила VVD вважала його політику щодо біженців надто м'якою. Наслідком стали позачергові вибори, на яких перемогли праві популісти на чолі з Геертом Вілдерсом. Марку Рютте не вдалося запобігти цьому. Це стало, певно, найбільшою політичною поразкою в житті політика. У липні 2023 року він остаточно попрощався з посадою, ставши лише виконувачем обов'язків прем'єра на той час, поки не буде створено новий уряд. Цей процес, який у Нідерландах зазвичай і так триває довго через роздрібненість парламенту, цього разу затягнувся ще на довше через одіозну постать Вілдерса, якого мало хто хотів бачити прем'єром.

Відхід Рютте від політики виявився коротким

Та вже торік у жовтні Марк Рютте, здається, забув про свій відхід від політики. Він повідомив, що змагатиметься тепер за посаду генсека НАТО. Місяцями він агітував за власну кандидатуру глав держав та урядів Північноатлантичного альянсу, багатьох із яких він і так вже роками знає з різних міжнародних зустрічей на високому рівні. 57-річний історик, який є переконаним прибічником тісних трансатлантичних відносин та захисником України, зміг забезпечити собі підтримку спершу США, а потім і більшості інших країн НАТО.

Дещо довше переконувати у власній кандидатурі Рютте довелося свого затятого ворога всередині ЄС, угорського прем'єра Віктора Орбана. Політикові-націоналістові з Будапешта йому довелося пообіцяти, що Угорщина під час його каденції на посаді генсека НАТО не буде залучена до дій Альянсу з підтримки України за межами території НАТО. Поставки зброї Україні Орбан, якому закидають симпатії до Росії, так само продовжує відкидати. Ліберальний нідерландець і неліберальний угорець часто робили відверті закиди на адресу одне одного в минулому. Приміром, 2021 року Марк Рютте публічно заявив Орбану, що коли йому, мовляв, не подобається ЄС, то його країна може з нього вийти. Причиною стало ухвалення в Угорщині з подачі уряду закону, ворожого до представників спільноти ЛГБТК+. Ще однією країною, яка до останнього відмовлялася звільнити шлях Рютте до посади, залишалася Румунія. Але її президент Клаус Йоганніс заявив 20 червня, що відкликає свою заявку з наміром балотуватися на посаду генсека Північноатлантичного альянсу.

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Велосипед та фортепіано

У минулому Марк Рютте запам'ятався постійно хорошим настроєм та тим чи іншим гострим слівцем. Між своєю скромною квартирою в Гаазі та офісом прем'єра він переміщався на велосипеді. Крім того, будучи талановитим піаністом, Рютте не цурався заграти на громадському фортепіано на головному вокзалі міста.

Рютте відомий своїм хорошим настроєм та гострим слівцем Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

На посаді генерального секретаря НАТО йому все ж доведеться дещо приборкати емоції та стати більш дипломатичним. Так чи інакше, його головним завданням буде доводити до спільного знаменника інтереси 32 країн-членів Альянсу та демонструвати єдність у зовнішній комунікації. Його попередник на посаді, Єнс Столтенберг, був у цьому завжди стоїчним майстром. "Залишайся при своєму меседжі", - таким є рецепт комунікативного успіху тепер уже колишнього головного дипломата НАТО.

Успішний кризовий менеджер

"Справжнє лідерство вимагає вміння слухати та розуміти різні перспективи", - сказав сам Марк Рютте в одній зі своїх промов. Це може бути гаслом для його роботи на посаді генсека НАТО. "Він успішний менеджер під час криз", - каже журналістка Шейла Сіталсінг про Марка Рютте. Колумністка газети Volkskrant написала біографічну книжку про прем'єра-рекордсмена за терміном перебування на посаді. "Марк Рютте був прем'єр-міністром для людей, які ніколи не дозволяють владі себе турбувати, які не знають, як це, коли тобі просто не пощастило в житті. Із прем'єром без компаса і якоря завжди вдавалося досягти компромісу. Ми могли рухатися далі. Але без іскри та переконання", - пише Шейла Сіталсінг у своїй книжці.

На посаді генсека НАТО Марк Рютте (л) замінив Єнса Столтенберга (п) Фото: NATO

Багато нідерландців довгий час були задоволені стабільністю, яку Марк Рютте забезпечував під час фінансової кризи та пандемії COVID-19 - попри зміну своїх партнерів по коаліції в парламенті Нідерландів. Йому вдалося вийти сухим з води після кількох невеличких скандалів. "Тефлоновий Рютте" - одне з його прізвиськ.

Рютте може знаходити спільну мову з Трампом

Марк Рютте готовий і до сценарію, якщо Дональд Трамп знову стане президентом США. Під час президентства останнього з 2017-го по 2021 роки Рютте вдалося побудувати з одіозним лідером республіканців на диво хороші стосунки. Дональд Трамп навіть називає нідерландського політка другом попри те, що Рютте завжди чинив опір економічній політиці американського експрезидента.

Утім, на відміну від Трампа, Рютте виступив за надання Україні озброєнь, навіть надав Києву гаубиці та винищувачі F-16 з запасів армії Нідерландів. За 13 років правління Рютте вона була хронічно недофінансованою. Лише цього року країна вперше досягла цілі НАТО, коли обсяг витрат на оборони відповідає щонайменше двом відсоткам ВВП країни.

Нідерланди передали Україні кілька винищувачів F-16. 2023 року їх оглянув Володимир Зеленський разом із Марком Рютте Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

До російського правителя Володимира Путіна натомість Рютте вже багато років відчуває недовіру та неприйняття. Зрештою, Росія, очевидно, була причетною до збиття пасажирського літака MH-17 над підконтрольною проросійським сепаратистам територією Донбасу в 2014 році. Рейс летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Майже 300 людей, що були на борту, загинули, більшість із них - нідерландці.

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Марк Рютте - не візіонер

У Євросоюзі Марка Рютте часто називали "Mr. No" ("Містер Ні"), каже один із європейських дипломатів. Він цурався далекоглядних планів реформ та візій на кшталт тих, що їх має французький президент Еммануель Макрон. Натомість із радше прохолодним німецьким канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz) нідерландець добре знаходить спільну мову. Але він добре розуміється і з правопопулістською главою уряду Італії Джорджією Мелоні. Разом із нею він виступив за перенесення розгляду заяв на притулок у ЄС на територію третіх країн.

Рютте - щось на кшталт Гудіні у політиці, каже авторка біографії нідерландського прем'єра Шейла Сіталсінг. Як і американський ілюзіоніст і майстер звільнень від найнадійніших пут і замків, Рютте вміє викрутитися з будь-якої кризи. Це якість, яка може виявитися корисною для нього також і на посаді генсека НАТО.