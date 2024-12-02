Столтенберг: Україна може тимчасово поступитися регіонами

Колишній генсек НАТО вважає тимчасову відмову України від повернення захоплених Росіє територій однією з опцій для припинення вогню. При цьому Єнс Столтенберг наголосив, що натомість Київ має отримати гарантії безпеки.

Колишній генерельний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає тимчасові поступки Москві захопленими російськими військами українськими територіями можливим варіантом для швидкого припинення вогню. "Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжить контролювати всі окуповані території, то це не означає, що Україна має назавжди відмовитись від цих земель", - сказав майбутній голова Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) в інтерв'ю порталу Table.Briefings, оприлюдненому у понеділок, 2 грудня.

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При цьому Столтенберг наголосив на важливості того, щоб Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасові територіальні поступки. Це можуть бути гарантії у вигляді членства в НАТО, а також "інші варіанти озброєння та підтримки України", зазначив політик.

Столтенберг підтримав вимогу президента України Володимира Зеленського не поступатися Росії територіями у разі припинення вогню, але висловив думку, що у поточній ситуації в Україні це малоймовірно. "Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, ця лінія в ідеалі повинна охоплювати всі території, які зараз контролює Росія. Однак ми бачимо, що це не обов'язково буде реалістично найближчим часом", - зазначив колишній генсек НАТО.

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Зеленський готовий почекати із поверненням територій

Володимир Зеленський минулого тижня зажадав від західних союзників захисту з боку НАТО для тих регіонів країни, які перебувають під контролем Києва, і висловив готовність відкласти відновлення контролю над територіями, які окуповані Росією.

"Якщо ми хочемо завершити гарячу фазу війни, то нам потрібно поставити під захист НАТО ту частину України, яку контролюємо", - сказав він в інтерв'ю британському телеканалу Sky News. "Це має відбутися швидко, а потім Україна може дипломатичним шляхом повернути частини своєї території, що залишилися", - додав український президент.

19 листопада Зеленський пов'язав майбутнє України з майбутнім президента РФ Володимира Путіна і вперше визнав, що його країна "можливо" буде змушена на деякий час змиритися із втратою окупованих Росією територій. "Можливо Україні потрібно пережити когось у Москві, щоб досягти всіх своїх цілей, - наголосив Зеленський. - Можливо, щоб відновити цілісність держави".