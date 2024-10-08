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Столтенберг з лютого очолить Мюнхенську конференцію

Дмитро Шварц
8 жовтня 2024 р.

Ексгенсек НАТО приступить до виконання своїх обов'язків після 61-ї безпекової конференції в лютому 2025 року.

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Єнс Столтенберг
Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференцію в лютому 2025 рокуФото: Andrew Harnik/Getty Images

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг очолить Мюнхенську конференцію з безпеки в лютому 2025 року.

Як ідеться в заяві організаторів у вівторок, 8 жовтня, Столтенберг приступить до виконання своїх обов'язків після 61-ї конференції, яку ще проведе в Німеччині 14-16 лютого Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen). 

Гойсґен керував конференцією протягом останніх двох років. Попередній багаторічний керівник Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) залишиться президентом ради фонду Мюнхенської конференції.

Столтенберга на посаді генсека НАТО замінив Рютте

Столтенберг був генсеком НАТО протягом 10 років - у 2014-2024 роках. 1 жовтня на цій посаді його замінив колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. До цього Столтенберг був прем'єром Норвегії загалом 10 років - у 2000-2001 та в 2005-2013 роках.

Мюнхенська конференція впродовж десятиліть є центральним міжнародним форумом для дебатів щодо тем, пов'язаних з безпековою політикою. Вона проводиться в Німеччині щороку в лютому, розпочинаючи з 1963 року.

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