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Вольфґанґ Ішинґер - німецький юрист і дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вольфґанґ Ішинґер".
Німецький дипломат і юрист Вольфґанґ Ішинґер, починаючи від 2008 року, координує Мюнхенську міжнародну конференцію з безпеки. Раніше Вольфґанґ Ішинґер був статссекретарем у міністерстві закордонних справ Німеччини, послом ФРН у Вашингтоні. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Військова можливість вторгнення Росії в Україну існує, але чи є політичні наміри? Багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер в інтерв'ю DW поділився своїми порадами щодо вирішення російсько-українського конфлікту. Україна стане головною темою цьогорічної Мюнхенської конференції, яка відбудеться з 18 по 20 лютого.