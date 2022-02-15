Вольфґанґ Ішинґер - німецький юрист і дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вольфґанґ Ішинґер".

Німецький дипломат і юрист Вольфґанґ Ішинґер, починаючи від 2008 року, координує Мюнхенську міжнародну конференцію з безпеки. Раніше Вольфґанґ Ішинґер був статссекретарем у міністерстві закордонних справ Німеччини, послом ФРН у Вашингтоні. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.