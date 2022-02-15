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Вольфґанґ Ішинґер

Вольфґанґ Ішинґер - німецький юрист і дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вольфґанґ Ішинґер".

Німецький дипломат і юрист Вольфґанґ Ішинґер, починаючи від 2008 року, координує Мюнхенську міжнародну конференцію з безпеки. Раніше Вольфґанґ Ішинґер був статссекретарем у міністерстві закордонних справ Німеччини, послом ФРН у Вашингтоні. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецький дипломат про загрозу вторгнення РФ, роль США і Північний потік-2 (15.02.2022)

Німецький дипломат про загрозу вторгнення РФ, роль США і "Північний потік-2" (15.02.2022) 15.02.2022

Військова можливість вторгнення Росії в Україну існує, але чи є політичні наміри? Багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер в інтерв'ю DW поділився своїми порадами щодо вирішення російсько-українського конфлікту. Україна стане головною темою цьогорічної Мюнхенської конференції, яка відбудеться з 18 по 20 лютого.
Ішинґер: Поки що про членство України в НАТО не йдеться (відео)

Ішинґер: Поки що про членство України в НАТО не йдеться (відео) 15.02.2022

Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки її голова Вольфґанґ Ішинґер в інтерв'ю DW назвав аргументи, які Заходу варто використати у діалозі з Путіним, і пояснив, чому Шольц уникає розмов про "Північний потік-2".
Безпорадний Захід та безкомпромісна РФ? Мюнхенська доповідь і загроза війни

Безпорадний Захід та безкомпромісна РФ? Мюнхенська доповідь і загроза війни 14.02.2022

За лічені дні до відкриття Мюнхенської конференції з безпеки, на яку не приїде делегація РФ, організатори представили щорічну доповідь. Про найголовніше в ній - у DW.
На Мюнхенській конференції з безпеки чекають Зеленського та Путіна

На Мюнхенській конференції з безпеки чекають Зеленського та Путіна 06.02.2022

Володимир Путін відмовився від поїздки до Мюнхена на конференцію з безпеки, але може взяти участь віртуально. Також на захід запросили Володимира Зеленського.
Вольфґанґ Ішинґер виступив за військову допомогу Україні

Вольфґанґ Ішинґер виступив за військову допомогу Україні 16.12.2021

В умовах нарощування російських військ поблизу українського кордону Захід має надати Києву військову допомогу, вважає глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер.
Ішинґер вважає малоймовірним вторгнення Росії в Україну

Ішинґер вважає малоймовірним вторгнення Росії в Україну 06.12.2021

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер переконаний, що ціна такої війни була б для Москви вищою, ніж потенційна вигода.

Багато країн Європи потребують захисту від Росії - Ішинґер

Багато країн Європи потребують захисту від Росії - Ішинґер 01.05.2021

Глава Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що санкції проти РФ є необхідними, аби змінити розрахунки Кремля, але вони мають поєднуватися з готовністю до діалогу.
Мюнхенська конференція з безпеки: вперше за участі чинного президента США

Мюнхенська конференція з безпеки: вперше за участі чинного президента США 19.02.2021

Президентство Трампа у США завдало удару трансатлантичним відносинам. На Мюнхенській конференції з безпеки, що починається 19 лютого, новий президент Байден, а також Меркель і Макрон хочуть їх реанімувати.
Юрій Андрухович: Мутації голосу

Юрій Андрухович: Мутації голосу 03.09.2020

"Малюю Ішинґеру плюс і фіксую в себе принагідну рефлексію: нам в Україні до Путіна найближче, ми з ним взагалі впритул. Може, тому він у наших очах ніякий не гігант, а якраз карлик?" - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Ішинґер: Відносини ФРН і Росії досягли нового дна

Ішинґер: Відносини ФРН і Росії досягли "нового дна" 31.08.2020

"Нового дна" відносини ФРН і Росії досягли після ситуації з Олексієм Навальним, заявив Der Spiegel глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер. Він не вірить в успіх санкцій щодо РФ.
Глава Мюнхенської конференції Ішинґер опинився в списках Миротворця

Глава Мюнхенської конференції Ішинґер опинився в списках "Миротворця" 18.02.2020

Автори одіозного сайту "Миротворець" закидають Вольфґанґу Ішинґеру "замах на суверенітет і територіальну цілісність України, участь у пропагандистських заходах Росії й маніпулювання інформацією".
Анґела Меркель не братиме участь у Мюнхенській конференції

Анґела Меркель не братиме участь у Мюнхенській конференції 10.02.2020

На Мюнхенській конференції з безпеки Німеччину представлятимуть міністри закордонних справ, оборони і внутрішніх справ, повідомив глава форуму Вольфґанґ Ішинґер.
Чому на сході Німеччини виступають за скасування санкцій проти Росії

Чому на сході Німеччини виступають за скасування санкцій проти Росії 12.06.2019

Влада в нових федеральних землях Німеччини виступає за скасування запроваджених санкцій ЄС проти Росії за анексію Криму і підтримку сепаратистів на Донбасі. При цьому вона керується не лише інтересами місцевого бізнесу.
Мюнхен-2019: кого більше остерігається Європа - Трампа або Путіна?

Мюнхен-2019: кого більше остерігається Європа - Трампа або Путіна? 16.02.2019

Мюнхенська конференція з безпеки відкрилася оптимістичними заявами про згуртованість НАТО з огляду на старі та нові виклики. Але впевненості не додалося. Репортаж DW.
У Мюнхені обговорять нову еру суперництва великих держав

У Мюнхені обговорять нову еру суперництва великих держав 15.02.2019

Міжнародна конференція з безпеки, що відкривається у Мюнхені, має стати "найважливішою і найбільшою" за свою історію, каже голова форуму Вольфґанґ Ішинґер.
Мюнхенська конференція з безпеки: кулуарна дипломатія на найвищому рівні

Мюнхенська конференція з безпеки: кулуарна дипломатія на найвищому рівні 15.02.2019

На Мюнхенській конференції з безпеки щороку обговорюють ситуацію з безпекою у світі на найвищому політичному рівні. Однак форум є не лише майданчиком для виступів та дискусій, а й лабораторією кулуарної дипломатії.
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