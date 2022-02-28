Ішинґер про "план перемоги" Зеленського і далекобійну зброю

На яких умовах Захід мав би надавати Україні озброєння для ударів вглиб Росії? І як відобразяться вибори у США на війні в Україні? Про це та інше в інтерв’ю DW - Вольфґанґ Ішинґер, ексголова Мюнхенської конференції з безпеки.

Я співчуваю і президенту Байдену, і канцлеру Шольцу в Німеччині.

Ми повинні самі робити набагато більше замість того, щоб продовжувати просити Сполучені Штати Америки захистити Європу.

Сказати українцям, що ви можете стріляти на 50 кілометрів (вглиб Росії), але не можете на 100 кілометрів - це просто звучить неправильно.

Замість того, щоб казати, що "ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", варто "ми будемо підтримувати вас настільки, щоб покласти край цій війні".